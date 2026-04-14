Onde assistir play-in da NBA: Heat x Hornets

Equipes tentam avançar para a segunda fase do play-in do Leste

Saiba onde assistir ao jogo entre Miami Heat e Charlotte Hornets, válido pelo play-in da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (14). As equipes se enfrentam no Spectrum Center, em Charlotte, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Miami Heat (43-39)

Pelo quarto ano seguido, o Miami Heat tenta avançar aos playoffs por meio da repascagem. Nos três anos anteriores, a equipe teve sucesso e conseguiu até chegar às finais da NBA em 2023. Porém, desta vez, o desafio é grande, já que a franquia precisará vencer dois jogos do play-in.

Pos Jogador Altura Idade
G Tyler Herro 1,96 26
G Norman Powell 1,91 32
G Davion Mitchell 1,88 27
G Terry Rozier 1,85 32
G Kasparas Jakucionis 1,98 19
G Dru Smith 1,91 28
G Jahmir Young 1,85 25
F Andrew Wiggins 2,01 31
F Nikola Jovic 2,08 22
F Pelle Larsson 1,97 25
F Simone Fontecchio 2,03 30
F Jaime Jaquez 2,01 25
F Myron Gardner 1,98 24
F Keshad Johnson 2,00 24
C Bam Adebayo 2,06 28
C Kel’El Ware 2,13 21
C Vladislav Goldin 2,13 24

Time titular: Davion Mitchell, Tyler Herro, Andrew Wiggins, Bam Adebayo e Kel’el Ware

Charlotte Hornets (44-38)

O Charlotte Hornets busca voltar aos playoffs da NBA após dez anos. Com LaMelo Ball e Brandon Miller em alto nível, a equipe conseguiu enfim ter uma campanha positiva e se consolidou como uma das melhores do Leste desde janeiro. Além dos astros, outro destaque é o novato Kon Knueppel, favorito ao prêmio de Calouro do Ano.

Pos Jogador Altura Idade
G LaMelo Ball 2,01 24
G Brandon Miller 2,03 23
G Coby White 1,95 26
G Tre Mann 1,93 25
F Kon Knueppel 1,98 20
F Miles Bridges 1,98 28
F Sion James 1,98 23
F Josh Green 1,97 25
F Grant Williams 1,98 27
F Pat Connaughton 1,96 33
F Liam McNeeley 2,03 20
F Tidjane Salaun 2,06 20
F Xavier Tillman 2,03 27
F Antonio Reeves 1,96 25
F Tosun Evbuomwan 2,01 25
C Moussa Diabate 2,06 24
C Ryan Kalkbrenner 2,18 24
C PJ Hall 2,08 24

Time titular: LaMelo Ball, Brandon Miller, Kon Knueppel, Miles Bridges e Moussa Diabate

Onde assistir Heat x Hornets pelo play-in da NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 14/04/2026
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Local: Spectrum Center, Charlotte

Jornalista graduado pela Unifran. Natural de Franca-SP. Redator do Jumper Brasil desde 2023.

