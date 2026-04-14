Onde assistir play-in da NBA: Heat x Hornets

Saiba onde assistir ao jogo entre Miami Heat e Charlotte Hornets, válido pelo play-in da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (14). As equipes se enfrentam no Spectrum Center, em Charlotte, a partir das 20h30 (horário de Brasília).
Miami Heat (43-39)
Pelo quarto ano seguido, o Miami Heat tenta avançar aos playoffs por meio da repascagem. Nos três anos anteriores, a equipe teve sucesso e conseguiu até chegar às finais da NBA em 2023. Porém, desta vez, o desafio é grande, já que a franquia precisará vencer dois jogos do play-in.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Tyler Herro
|1,96
|26
|G
|Norman Powell
|1,91
|32
|G
|Davion Mitchell
|1,88
|27
|G
|Terry Rozier
|1,85
|32
|G
|Kasparas Jakucionis
|1,98
|19
|G
|Dru Smith
|1,91
|28
|G
|Jahmir Young
|1,85
|25
|F
|Andrew Wiggins
|2,01
|31
|F
|Nikola Jovic
|2,08
|22
|F
|Pelle Larsson
|1,97
|25
|F
|Simone Fontecchio
|2,03
|30
|F
|Jaime Jaquez
|2,01
|25
|F
|Myron Gardner
|1,98
|24
|F
|Keshad Johnson
|2,00
|24
|C
|Bam Adebayo
|2,06
|28
|C
|Kel’El Ware
|2,13
|21
|C
|Vladislav Goldin
|2,13
|24
Time titular: Davion Mitchell, Tyler Herro, Andrew Wiggins, Bam Adebayo e Kel’el Ware
Charlotte Hornets (44-38)
O Charlotte Hornets busca voltar aos playoffs da NBA após dez anos. Com LaMelo Ball e Brandon Miller em alto nível, a equipe conseguiu enfim ter uma campanha positiva e se consolidou como uma das melhores do Leste desde janeiro. Além dos astros, outro destaque é o novato Kon Knueppel, favorito ao prêmio de Calouro do Ano.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|LaMelo Ball
|2,01
|24
|G
|Brandon Miller
|2,03
|23
|G
|Coby White
|1,95
|26
|G
|Tre Mann
|1,93
|25
|F
|Kon Knueppel
|1,98
|20
|F
|Miles Bridges
|1,98
|28
|F
|Sion James
|1,98
|23
|F
|Josh Green
|1,97
|25
|F
|Grant Williams
|1,98
|27
|F
|Pat Connaughton
|1,96
|33
|F
|Liam McNeeley
|2,03
|20
|F
|Tidjane Salaun
|2,06
|20
|F
|Xavier Tillman
|2,03
|27
|F
|Antonio Reeves
|1,96
|25
|F
|Tosun Evbuomwan
|2,01
|25
|C
|Moussa Diabate
|2,06
|24
|C
|Ryan Kalkbrenner
|2,18
|24
|C
|PJ Hall
|2,08
|24
Time titular: LaMelo Ball, Brandon Miller, Kon Knueppel, Miles Bridges e Moussa Diabate
Onde assistir Heat x Hornets pelo play-in da NBA
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 14/04/2026
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Local: Spectrum Center, Charlotte