Onde assistir play-in da NBA: Blazers x Suns

Saiba onde assistir ao jogo entre Portland Trail Blazers x Phoenix Suns, válido pelo play-in da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (14). As equipes se enfrentam no Mortgage Matchup Center, em Phoenix, a partir das 23h (horário de Brasília).
Portland Trail Blazers (42-40)
Sob comando do técnico Tiago Splitter, o Trail Blazers teve a melhor campanha nos últimos cinco anos. Para isso, a equipe contou com Deni Avdija se consolidando como um astro e outros nomes se tornando peças importantes, como Donovan Clingan e Scoot Henderson. Desse modo, a equipe tenta voltar aos playoffs pela primeira vez desde 2021.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Jrue Holiday
|1,91
|35
|G
|Scoot Henderson
|1,88
|22
|G
|Damian Lillard
|1,91
|35
|G
|Blake Wesley
|1,91
|23
|G
|Caleb Love
|1,93
|24
|G
|Matisse Thybulle
|1,96
|29
|G
|Shaedon Sharpe
|1,98
|22
|G
|Vit Krejcí
|2,03
|25
|G
|Sidy Cissoko
|1,98
|22
|G
|Javonte Cooke
|1,98
|26
|F
|Deni Avdija
|2,06
|25
|F
|Kris Murray
|2,03
|25
|F
|Chris Youngblood
|1,93
|24
|F
|Toumani Camara
|2,03
|25
|F
|Jerami Grant
|2,06
|32
|C
|Donovan Clingan
|2,18
|22
|C
|Robert Williams
|2,06
|28
|C
|Hansen Yang
|2,16
|20
Time titular: Jrue Holiday, Scoot Henderson, Deni Avdija, Toumani Camara e Donovan Clingan
Phoenix Suns (45-37)
Assim como o Blazers, o Phoenix Suns também é de certa forma uma surpresa em 2025/26. Isso porque a equipe trocou Kevin Durant na offseason passada. Ainda assim, o astro Devin Booker, junto de nomes como Dillon Brooks e Mark Williams, ajudaram a franquia a brigar por uma vaga direta aos playoffs.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Collin Gillespie
|1,91
|26
|G
|Devin Booker
|1,98
|29
|G
|Jordan Goodwin
|1,96
|27
|G
|Jamaree Bouyea
|1,88
|26
|G
|Jalen Green
|1,98
|24
|G
|Ryan Dunn
|2,03
|23
|G
|Amir Coffey
|2,01
|28
|F
|Dillon Brooks
|2,01
|30
|F
|Grayson Allen
|1,94
|30
|F
|Royce O’Neale
|1,93
|32
|F
|Rasheer Fleming
|2,06
|21
|F
|Haywood Highsmith
|2,01
|29
|F
|Isaiah Livers
|1,98
|27
|F
|CJ Huntley
|2,08
|24
|C
|Mark Williams
|2,13
|24
|C
|Oso Ighodaro
|2,13
|23
|C
|Khaman Maluach
|2,15
|19
Time titular: Jalen Green, Devin Booker, Jordan Goodwin, Dillon Brooks e Mark Williams
Onde assistir Blazers x Suns pelo play-in da NBA
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 14/04/2026
Horário: 23h (horário de Brasília)
Local: Mortgage Matchup Center, Phoenix