Onde assistir play-in da NBA: Blazers x Suns

Saiba onde assistir ao jogo entre Portland Trail Blazers x Phoenix Suns, válido pelo play-in da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (14). As equipes se enfrentam no Mortgage Matchup Center, em Phoenix, a partir das 23h (horário de Brasília).

Portland Trail Blazers (42-40)

Sob comando do técnico Tiago Splitter, o Trail Blazers teve a melhor campanha nos últimos cinco anos. Para isso, a equipe contou com Deni Avdija se consolidando como um astro e outros nomes se tornando peças importantes, como Donovan Clingan e Scoot Henderson. Desse modo, a equipe tenta voltar aos playoffs pela primeira vez desde 2021.

Pos Jogador Altura Idade
G Jrue Holiday 1,91 35
G Scoot Henderson 1,88 22
G Damian Lillard 1,91 35
G Blake Wesley 1,91 23
G Caleb Love 1,93 24
G Matisse Thybulle 1,96 29
G Shaedon Sharpe 1,98 22
G Vit Krejcí 2,03 25
G Sidy Cissoko 1,98 22
G Javonte Cooke 1,98 26
F Deni Avdija 2,06 25
F Kris Murray 2,03 25
F Chris Youngblood 1,93 24
F Toumani Camara 2,03 25
F Jerami Grant 2,06 32
C Donovan Clingan 2,18 22
C Robert Williams 2,06 28
C Hansen Yang 2,16 20

Time titular: Jrue Holiday, Scoot Henderson, Deni Avdija, Toumani Camara e Donovan Clingan

Phoenix Suns (45-37)

Assim como o Blazers, o Phoenix Suns também é de certa forma uma surpresa em 2025/26. Isso porque a equipe trocou Kevin Durant na offseason passada. Ainda assim, o astro Devin Booker, junto de nomes como Dillon Brooks e Mark Williams, ajudaram a franquia a brigar por uma vaga direta aos playoffs.

Pos Jogador Altura Idade
G Collin Gillespie 1,91 26
G Devin Booker 1,98 29
G Jordan Goodwin 1,96 27
G Jamaree Bouyea 1,88 26
G Jalen Green 1,98 24
G Ryan Dunn 2,03 23
G Amir Coffey 2,01 28
F Dillon Brooks 2,01 30
F Grayson Allen 1,94 30
F Royce O’Neale 1,93 32
F Rasheer Fleming 2,06 21
F Haywood Highsmith 2,01 29
F Isaiah Livers 1,98 27
F CJ Huntley 2,08 24
C Mark Williams 2,13 24
C Oso Ighodaro 2,13 23
C Khaman Maluach 2,15 19

Time titular: Jalen Green, Devin Booker, Jordan Goodwin, Dillon Brooks e Mark Williams

Onde assistir Blazers x Suns pelo play-in da NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 14/04/2026
Horário: 23h (horário de Brasília)
Local: Mortgage Matchup Center, Phoenix

Escrito por:

Jornalista graduado pela Unifran. Natural de Franca-SP. Redator do Jumper Brasil desde 2023. Contato: [email protected]

