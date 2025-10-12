Onde assistir NBA Warriors x Lakers

Saiba onde assistir ao jogo entre Golden State Warriors x Los Angeles Lakers, válido pela pré-temporada da NBA, neste domingo (12). As equipes se enfrentam no Crypto.com Arena, em Los Angeles, a partir das 22h30 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa tudo sobre o confronto entre Warriors x Lakers, horário, possíveis escalações e onde assistir.

Golden State Warriors

O Warriors chega para o terceiro jogo de pré-temporada em 2025. Nos dois primeiros, o time angelino venceu o próprio Lakers, além do Portland Trail Blazers. As partidas, aliás, estão sendo aproveitadas para o técnico Steve Kerr testar o elenco, utilizando quase que todos os nomes sob contrato e em teste. De acordo com Kerr, os astros Stephen Curry e Jimmy Butler não devem jogar.

Pos Jogador Altura Idade G Stephen Curry 1,88 36 G Brandin Podziemski 1,93 21 G Buddy Hield 1,93 31 G Gary Payton II 1,88 31 G Will Richard (tw) 1,98 22 G Seth Curry 1.85 35 G De’Anthony Melton 1,88 27 G Pat Spencer 1,91 28 F Jimmy Butler 2,01 34 F Moses Moody 1,96 22 F Gui Santos 1,98 22 F Alex Toohey (tw) 2,03 21 F Taevion Kinsey 1,96 25 F Draymond Green 1,98 34 F Jonathan Kuminga 2,01 21 F Jackson Rowe (tw) 2,01 24 C Trayce Jackson-Davis 2,06 24 C Al Horford 2,06 39 C Quinten Post 2,13 24 C Marques Bolden 2,08 27

Time titular: Brandin Podziemski, Buddy Hield, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Quinten Post

Los Angeles Lakers

O Lakers ainda não venceu na pré-temporada da NBA. Por enquanto, foram duas derrotas, para Warriors e Phoenix Suns. Porém, vale lembrar que a equipe ainda não teve Luka Doncic e LeBron James. O camisa 23, inclusive, seguirá como desfalque pelas próximas semanas e deve perder o primeiro mês da fase regular.

Pos Jogador Altura Idade G Luka Doncic 2,01 26 G Gabe Vincent 1,91 29 G Marcus Smart 1,91 31 G Bronny James 1,88 20 G Nick Smith 1,91 21 G Austin Reaves 1,96 27 G Dalton Knecht 1,99 24 G Chris Mañon (tw) 1,96 23 F LeBron James 2,06 40 F Jarred Vanderbilt 2,06 26 F Jake LaRavia 2,01 23 F Adou Thiero 1,98 21 F Rui Hachimura 2,03 27 F Maxi Kleber 2,08 33 C Deandre Ayton 2,11 27 C Jaxson Hayes 2,12 25 C Christian Koloko (tw) 2,16 25

Time titular: Austin Reaves, Jake LaRavia, Rui Hachimura, Jerred Vanderbilt e Deandre Ayton

Onde assistir Warriors x Lakers pela pré-temporada da NBA

Onde assistir: NBA League Pass

Data: 12/10/2025

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Local: Crypto.com Arena

