Onde assistir NBA Warriors x Lakers

Saiba onde assistir ao jogo entre Golden State Warriors x Los Angeles Lakers, válido pela pré-temporada da NBA, neste domingo (12). As equipes se enfrentam no Crypto.com Arena, em Los Angeles, a partir das 22h30 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa tudo sobre o confronto entre Warriors x Lakers, horário, possíveis escalações e onde assistir.
Golden State Warriors
O Warriors chega para o terceiro jogo de pré-temporada em 2025. Nos dois primeiros, o time angelino venceu o próprio Lakers, além do Portland Trail Blazers. As partidas, aliás, estão sendo aproveitadas para o técnico Steve Kerr testar o elenco, utilizando quase que todos os nomes sob contrato e em teste. De acordo com Kerr, os astros Stephen Curry e Jimmy Butler não devem jogar.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Stephen Curry
|1,88
|36
|G
|Brandin Podziemski
|1,93
|21
|G
|Buddy Hield
|1,93
|31
|G
|Gary Payton II
|1,88
|31
|G
|Will Richard (tw)
|1,98
|22
|G
|Seth Curry
|1.85
|35
|G
|De’Anthony Melton
|1,88
|27
|G
|Pat Spencer
|1,91
|28
|F
|Jimmy Butler
|2,01
|34
|F
|Moses Moody
|1,96
|22
|F
|Gui Santos
|1,98
|22
|F
|Alex Toohey (tw)
|2,03
|21
|F
|Taevion Kinsey
|1,96
|25
|F
|Draymond Green
|1,98
|34
|F
|Jonathan Kuminga
|2,01
|21
|F
|Jackson Rowe (tw)
|2,01
|24
|C
|Trayce Jackson-Davis
|2,06
|24
|C
|Al Horford
|2,06
|39
|C
|Quinten Post
|2,13
|24
|C
|Marques Bolden
|2,08
|27
Time titular: Brandin Podziemski, Buddy Hield, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Quinten Post
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (11/10/2025)
- Zion Williamson quebra silêncio sobre troca do Pelicans
- Lakers tem um novo comandante na NBA: Luka Doncic
Los Angeles Lakers
O Lakers ainda não venceu na pré-temporada da NBA. Por enquanto, foram duas derrotas, para Warriors e Phoenix Suns. Porém, vale lembrar que a equipe ainda não teve Luka Doncic e LeBron James. O camisa 23, inclusive, seguirá como desfalque pelas próximas semanas e deve perder o primeiro mês da fase regular.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Luka Doncic
|2,01
|26
|G
|Gabe Vincent
|1,91
|29
|G
|Marcus Smart
|1,91
|31
|G
|Bronny James
|1,88
|20
|G
|Nick Smith
|1,91
|21
|G
|Austin Reaves
|1,96
|27
|G
|Dalton Knecht
|1,99
|24
|G
|Chris Mañon (tw)
|1,96
|23
|F
|LeBron James
|2,06
|40
|F
|Jarred Vanderbilt
|2,06
|26
|F
|Jake LaRavia
|2,01
|23
|F
|Adou Thiero
|1,98
|21
|F
|Rui Hachimura
|2,03
|27
|F
|Maxi Kleber
|2,08
|33
|C
|Deandre Ayton
|2,11
|27
|C
|Jaxson Hayes
|2,12
|25
|C
|Christian Koloko (tw)
|2,16
|25
Time titular: Austin Reaves, Jake LaRavia, Rui Hachimura, Jerred Vanderbilt e Deandre Ayton
Onde assistir Warriors x Lakers pela pré-temporada da NBA
Onde assistir: NBA League Pass
Data: 12/10/2025
Horário: 22h30 (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA