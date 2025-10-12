Onde assistir NBA Warriors x Lakers

Times se enfrentam pela segunda vez na pré-temporada

onde assistir NBA Warriors Lakers Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir ao jogo entre Golden State Warriors x Los Angeles Lakers, válido pela pré-temporada da NBA, neste domingo (12). As equipes se enfrentam no Crypto.com Arena, em Los Angeles, a partir das 22h30 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa tudo sobre o confronto entre Warriors x Lakers, horário, possíveis escalações e onde assistir.

Continua após a publicidade

Golden State Warriors

O Warriors chega para o terceiro jogo de pré-temporada em 2025. Nos dois primeiros, o time angelino venceu o próprio Lakers, além do Portland Trail Blazers. As partidas, aliás, estão sendo aproveitadas para o técnico Steve Kerr testar o elenco, utilizando quase que todos os nomes sob contrato e em teste. De acordo com Kerr, os astros Stephen Curry e Jimmy Butler não devem jogar.

Pos Jogador Altura Idade
G Stephen Curry 1,88 36
G Brandin Podziemski 1,93 21
G Buddy Hield 1,93 31
G Gary Payton II 1,88 31
G Will Richard (tw) 1,98 22
G Seth Curry 1.85 35
G De’Anthony Melton 1,88 27
G Pat Spencer 1,91 28
F Jimmy Butler 2,01 34
F Moses Moody 1,96 22
F Gui Santos 1,98 22
F Alex Toohey (tw) 2,03 21
F Taevion Kinsey 1,96 25
F Draymond Green 1,98 34
F Jonathan Kuminga 2,01 21
F Jackson Rowe (tw) 2,01 24
C Trayce Jackson-Davis 2,06 24
C Al Horford 2,06 39
C Quinten Post 2,13 24
C Marques Bolden 2,08 27

Time titular: Brandin Podziemski, Buddy Hield, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Quinten Post

Continua após a publicidade

Leia mais!

Los Angeles Lakers

O Lakers ainda não venceu na pré-temporada da NBA. Por enquanto, foram duas derrotas, para Warriors e Phoenix Suns. Porém, vale lembrar que a equipe ainda não teve Luka Doncic e LeBron James. O camisa 23, inclusive, seguirá como desfalque pelas próximas semanas e deve perder o primeiro mês da fase regular.

Pos Jogador Altura Idade
G Luka Doncic 2,01 26
G Gabe Vincent 1,91 29
G Marcus Smart 1,91 31
G Bronny James 1,88 20
G Nick Smith 1,91 21
G Austin Reaves 1,96 27
G Dalton Knecht 1,99 24
G Chris Mañon (tw) 1,96 23
F LeBron James 2,06 40
F Jarred Vanderbilt 2,06 26
F Jake LaRavia 2,01 23
F Adou Thiero 1,98 21
F Rui Hachimura 2,03 27
F Maxi Kleber 2,08 33
C Deandre Ayton 2,11 27
C Jaxson Hayes 2,12 25
C Christian Koloko (tw) 2,16 25

Time titular: Austin Reaves, Jake LaRavia, Rui Hachimura, Jerred Vanderbilt e Deandre Ayton

Continua após a publicidade

Onde assistir Warriors x Lakers pela pré-temporada da NBA

Onde assistir: NBA League Pass
Data: 12/10/2025
Horário: 22h30 (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Sem filtro, LeBron James fala sobre jogadores da NBA
Últimas Notícias Thumbnail
Nuggets estaria “chocado” por Russell Westbrook seguir sem time
Últimas Notícias Thumbnail
Onde assistir NBA: Mavericks x Lakers
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.