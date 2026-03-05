O improvável empate entre Kon Knueppel e Cooper Flagg

A NBA não vê dois calouros como Kon Knueppel e Cooper Flagg brigando pelo prêmio há muitos anos. A cada atuação ou atualização do ranking no site oficial da liga, a disputa parece cada vez mais sem um vencedor certo. Então, nos últimos dias, algumas publicações começaram a sugerir que poderia haver um empate, como acontece em outras três vezes na história.

Mas é muito pouco provável que isso volte a se repetir. Apesar de Cooper Flagg aparecer como o favorito desde o começo, o jogador do Charlotte Hornets ganhou muito prestígio por conta da sequência de seu time.

Afinal, o Hornets deixou de ser um “saco de pancadas” justamente quando Kon Knueppel chegou à NBA. E o time de North Carolina impressiona por conta de grandes vitórias em 2025/26, como naquela sobre os atuais campeões, o Oklahoma City Thunder, em 5 de janeiro por incríveis 124 a 97.

Flagg, por outro lado, fez excelentes jogos pelo Dallas Mavericks após um começo mais “tímido”. Só que suas ausências deram a Knueppel uma chance a mais de vencer.

Mas, empate mesmo, não deve acontecer.

De fato, três empates já aconteceram na história da NBA, sendo o último deles entre Steve Francis e Elton Brand, em 2000. Além deles, Jason Kidd e Grant Hill dividiram o prêmio em 1995. Por fim, Geoff Petrie e Dave Cowens venceram em 1971.

No entanto, as regras de votação eram diferentes das de hoje, o que praticamente impossibilita Cooper Flagg e Kon Knueppel dividirem o prêmio. Até então, os votantes escolhiam apenas o vencedor. Como resultado, em 1995, Jason Kidd e Grant Hill ficaram com 43 cada, dos 105 possíveis. Glenn Robinson ficou em terceiro com 15, enquanto Eddie Jones teve dois. Já Brian Grant e Juwan Howard receberam um.

O prêmio de MVP, no entanto, já era como hoje: dez pontos para o primeiro lugar, sete para o segundo, cinco para o terceiro, três para o quarto e um para o quinto. David Robinson venceu naquele ano, com 901 pontos, tendo 73 votos para ganhar. Enquanto isso, Shaquille O’Neal foi o segundo, com 605 pontos (12 votos para o primeiro posto).

Como voltou a ter empate em 2000, com Steve Francis e Elton Brand, a NBA mudou as regras para 2003. O primeiro lugar ganha cinco pontos, enquanto o segundo fica com três e o terceiro, com um. Amar’e Stoudemire e Yao Ming ficaram muito próximos, mas o então jogador do Phoenix Suns venceu por 458 pontos e 405.

Em meio a 100 votos, é difícil acreditar que ninguém vá colocar um deles em terceiro ou que cada um terá 50 para o primeiro e 50 para o segundo. Vale lembrar que em 2013, por exemplo, LeBron James recebeu 120 dos 121 votos para ficar em primeiro no MVP. Carmelo Anthony, o terceiro, ficou com o único que não foi para o então jogador do Miami Heat.

Regras x desempenho

Uma coisa que pode pesar no voto é o fato de que o Hornets faz uma campanha de recuperação e já venceu 32 de 63 jogos, sendo os últimos seis consecutivos. Por outro lado, o Mavs soma 21 vitórias em 61 partidas.

Além disso, Flagg fez 49 jogos e Knueppel atuou em 62 (só perdeu uma partida).

Flagg já ficou de fora de 11 embates, mas está muito perto de voltar às quadras. Ele só pode perder mais seis até o fim da fase regular, no dia 12 de abril.

Cooper Flagg x Kon Knueppel

Jogador Jogos PTS REB AST STL BLK 3 PTS% Cooper Flagg 49 20.4 6.6 4.1 1.2 0.8 30.2 Kon Knueppel 62 19.2 5.4 3.4 0.8 0.3 43.6

