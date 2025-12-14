No Spurs, De’Aaron Fox celebra temporada mais eficiente na NBA

De’Aaron Fox iniciou a temporada pelo San Antonio Spurs em um momento questionado na NBA. Várias pessoas, a princípio, discutiam o seu status de astro da liga desde o fim da passagem pelo Sacramento Kings. Enquanto isso, a torcida texana estava bem mais animada com os jovens armadores do elenco do que com o veterano. Mas, nesse clima estranho, ele deu a sua resposta em quadra.

“Eu sou o mesmo jogador das últimas cinco ou seis temporadas. Então, garanto que não fiquei melhor do que era antes. A maior mudança é que, por fim, as pessoas estão me vendo na televisão. Certamente, disputar partidas assim é bom demais. E, jogando ao lado de Victor Wembanyama, essa é a temporada mais eficiente da minha carreira”, celebrou o atleta de 27 anos.

De’Aaron Fox já teve médias mais altas na carreira, em particular, nas temporadas de Kings. Mas o armador está com os maiores índices de aproveitamento da carreira nos arremessos de longa distância (39,1%) e lances livres (84%). Além disso, pelo Spurs, registra a segunda melhor marca pessoal nos tiros de quadra (48,8%). Resultado não apenas da parceria com Wembanyama, mas de um grupo talentoso.

“Todos os jogadores do nosso elenco são ótimos. As pessoas falam de Victor, mas você também tem Stephon Castle, Dylan Harper e por aí vai. Eles são muito bons e, acima de tudo, fazem a minha vida bem mais fácil. Por isso, eu estou em uma temporada tão eficiente. E, mais do que isso, estamos vencendo tantos jogos em uma NBA tão competitiva”, admitiu o veterano.

Retorno

As atuações de De’Aaron Fox subiram de produção na temporada da NBA, por acaso ou não, a partir da ausência de Wembanyama no Spurs. Ele assumiu maior protagonismo e, com isso, manteve o time competitivo no Oeste. Mas o pivô retornou à equipe na vitória contra o Oklahoma City Thunder, pelas semifinais da Copa da NBA. O pensamento de Fox, assim como o time inteiro, era manter a toada das últimas partidas.

“O nosso foco era manter o trabalho que fizemos nas últimas semanas, enquanto Victor estava fora. Afinal, nós não queremos mudar tudo só por um atleta. E já sabemos que, não importa o plano do jogo, ele será um diferencial. Precisa receber a bola e vai fazer cestas, mas também nos melhora demais no lado defensivo da quadra”, exaltou o armador de San Antonio.

O que muda, sem dúvidas, é que Wembanyama volta a ser o motor da equipe nos dois lados da quadra. “Victor estava empolgado e nervoso. Até porque, após três semanas fora de jogo, essa é uma partida complicada para se voltar. Oklahoma City é um time daqueles! Mas sinto que, assim que ele encontrou o seu ritmo, o nosso time inteiro se acalmou e passou a competir firme”, contou.

Decisão

Agora, o Spurs tem dois dias para se preparar para o maior jogo de sua história pós-Tim Duncan. Afinal, o jovem elenco vai decidir a Copa da NBA nessa terça-feira em Las Vegas. Do outro lado vai estar o New York Knicks. É um jogo difícil, mas Fox está confiante de que os texanos têm o que é preciso para confirmarem a sua ascensão na liga com o título.

“O Knicks já é um dos melhores times da NBA nos últimos três anos. E, por isso, todos sabem as suas características. Trazem um jogo físico, antes de tudo. Jalen Brunson é um dos melhores jogadores da liga hoje. E, em síntese, nós temos que seguir jogando da forma que nos trouxe até aqui. Vamos focar em nós primeiro e depois neles, para, assim, termos uma chance de vencer”, projetou o astro.

