NFL: JJ McCarthy brilha no segundo tempo e Vikings vence Bears

O QB JJ McCarthy brilhou no segundo tempo pelo Minnesota Vikings para virar sobre o Chicago Bears na primeira partida dos times na NFL 2025 por 27 a 24. O jogo, no entanto, teve duas histórias bem distintas.

Continua após a publicidade

Em casa, Chicago fez um bom primeiro tempo, mas viu o adversário virar o jogo no segundo após vários erros. JJ McCarthy, que começou muito mal, assim como todo o ataque do Vikings, dominou o último quarto diante do Bears na estreia da temporada 2025 da NFL.

Primeiro quarto

Caleb Williams acertou o alvo em seus seis primeiros passes e, então, correndo, ele deixou o Bears na liderança sobre o Vikings no primeiro jogo dos times na temporada da NFL. Calouro em 2024, Williams obteve o seu primeiro TD terrestre da carreira. Assim, os donos da casa lideravam por 7 a 0 após o ponto extra.

Continua após a publicidade

Por outro lado, JJ McCarthy tinha muitas dificuldades contra a defesa do Bears e o ataque do Vikings não existiu nas duas primeiras posses. O QB levou dois sacks logo nos minutos iniciais.

Enquanto o Bears tinha um ataque mais fluído, misturando bem entre passes e o jogo terrestre, o Vikings tinha sérios problemas e dependia, quase exclusivamente, das corridas.

Continua após a publicidade

Segundo quarto

No entanto, o segundo quarto para o Vikings começou bem após uma interferência de passe do Bears. Como resultado, os visitantes ganharam 42 jardas só ali. Na sequência, McCarthy correu para obter uma primeira descida. Então, com um chute de Will Reichard, Minnesota saiu do zero. O placar apontava 7 a 3 para Chicago.

Depois de uma sequência de punts para os dois lados, o brasileiro Cairo Santos deixou o Bears na liderança sobre o Vikings por 10 a 3. Entretanto, Minnesota conseguiu chegar até o ataque em grande passe para Jalen Nailor. Então, Reichard acertou um chute de incríveis 59 jardas para cortar para quatro antes do intervalo.

Continua após a publicidade

Leia mais

Já na volta para o segundo tempo, a defesa do Bears funcionou ainda mais quando McCarthy errou passe, que caiu nas mãos de Nahshon Wright (ex-Minnesota) para correr 71 jardas para o touchdown. A ideia era para Justin Jefferson, mas Wright antecipou e interceptou. Então, após o ponto extra, Chicago vencia por 17 a 6.

Para piorar, na sequência, McCarthy sofreu o seu terceiro sack, o ataque do Vikings voltou a travar e o Bears dominava. Enquanto isso, Chicago começou a gastar o relógio usando cada vez mais o jogo terrestre.

Último quarto

Caleb Williams bem que tentou colocar o Bears em grande vantagem no primeiro jogo da NFL em 2025, mas a defesa do Vikings de JJ McCarthy só deu a ele a chance de chutar. No entanto, Cairo Santos falhou no chute de 50 jardas.

Continua após a publicidade

Como resultado, o Vikings finalmente teve uma boa campanha e, após passe de McCarthy para Jefferson, o time cortou para cinco. Minnesota tentou a conversão para dois pontos, mas não acertou. Assim, o placar estava em 17 a 12 para o Bears.

Então, a defesa do Vikings pressionou Caleb Williams, que pouco produziu para o Bears. Com cerca de dez minutos, o time de Minnesota tinha a chance de virar o placar.

Mas uma falta da defesa de Chicago fez uma falta e Minnesota avançou 14 jardas. Logo depois, JJ McCarthy virou o jogo para o Vikings sobre o Bears após passe de 27 jardas para Aaron Jones fazer o TD. Na sequência, o time completou a jogada de dois pontos para deixar o placar em 20 a 17. Então, quem passou a gastar a posse foi o time visitante. E McCarthy, correndo, fez um touchdown após 14 jardas para deixar em 27 a 17 após o ponto extra.

Continua após a publicidade

O Bears ainda teve uma chance após duas faltas do Vikings, que renderam 20 jardas. Rome Odunze recebeu passe na end zone para cortar o placar para três após o ponto extra.

Mas sem tempo para pedir, o Bears viu JJ McCarthy e o Vikings gastarem o relógio, resultando na derrota na estreia da temporada 2025 da NFL.

Semana 2 da NFL

Na semana 2 da NFL, enquanto o Bears encara o Detroit Lions fora de casa no domingo (14), o Vikings pega o Atlanta Falcons no Sunday Night Football.

Continua após a publicidade

(1-0) Minnesota Vikings 27 x 24 Chicago Bears (0-1)

Destaques

Passes

Jogador Time T C % Jardas TD INT Sacks R JJ McCarthy Vikings 20 13 65 143 2 1 3 98.5 Caleb Williams Bears 35 21 60 211 1 0 1 86.7

Jogo terrestre

Jogador Time T Jardas TD Jordan Mason Vikings 15 68 0 JJ McCarthy Vikings 2 25 1 Caleb Williams Bears 6 58 1 D’Andre Swift Bears 17 53 0

Recebendo

Jogador Time T Jardas TD Adam Jones Vikings 3 44 1 Justin Jefferson Bears 4 44 1 DJ Moore Bears 3 70 0 Rome Odunze Bears 6 36 1

T: tentativas

C: completas

%: porcentagem de passes certos

TD: touchdowns

INT: interceptações

Sacks: número de sacks que o QB recebe

R: rating

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA