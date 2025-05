“Nenhum pivô da NBA respeita Jarrett Allen”, dispara ex-jogador

Jarrett Allen é um forte candidato a ser o jogador que mais decepcionou nesses playoffs da NBA. O pivô foi um dos símbolos do fracasso do Cleveland Cavaliers, em particular, pelas atuações discretas nos dois últimos jogos da equipe. Isso não é novidade, pois o atleta também foi mal em pós-temporadas anteriores. O ex-atleta Channing Frye, por isso, crê que o time precisa fazer uma reflexão séria sobre o titular.

“Jarrett, antes de tudo, não é um pivô de playoffs. Não se impõe fisicamente, não atua de forma agressiva. Ele é uma ótima pessoa e, certamente, um ótimo jogador para se ter na temporada regular. Tem boas mãos, finaliza em torno do aro muito bem. Mas é aquele cara que falo para o meu filho assistir e ele não percebe que está em quadra”, disparou o ex-pivô do Cavaliers.

Allen fez cinco duplos-duplos em nove jogos nos playoffs. Parece, a princípio, um índice bom. Mas somou só 11 pontos e seis rebotes nas duas partidas finais da série contra o Indiana Pacers. Foram 50 minutos de ação em que deu só uma assistência, enquanto cometeu quatro erros de ataque. Frye crê que o status do atleta não se justifica em quadra porque ele não consegue se impor.

“Jarrett é um ótimo pivô nessa liga, mas a verdade é que nenhum outro rival de posição o respeita. Ninguém o teme. Myles Turner e Pascal Siakam, por exemplo, atacavam-no a cada posse sem pensar duas vezes. Ele foi exposto, bem como aconteceu naquela série contra o New York Knicks há três anos. Loucura é fazer a mesma coisa sempre, mas esperar resultados diferentes”, resumiu o arremessador aposentado.

E a postura?

O desempenho de Jarrett Allen em jogos decisivos, certamente, não está à altura do seu status como jogador da NBA. Mas, para Frye, os problemas com o pivô não param por aí. Suscitar respeito em quadra, mais do que uma questão técnica, passa por uma postura do atleta. O ex-jogador ficou revoltado com o titular do Cavs por uma atitude durante o duelo contra o Pacers.

“Sabe o que mais me irritou em Jarrett na série contra Indiana? No quarto jogo, houve uma briga porque De’Andre Hunter tomou um soco no estômago. Vocês viram onde ele estava durante a confusão? Ficou olhando de longe, quase nem aparece na tela. A verdade é que eu não consegui acreditar, pois ele precisa estar no meio do negócio”, cobrou o veterano.

É comum que pivôs sejam intimidadores no aspecto físico, mas tenham personalidade bem diferente. Frye, mesmo assim, crê que Allen precisa usar essa aparência a favor da equipe. “Jarrett é o jogador mais alto do time quando está em quadra. Então, em algum momento, precisa fazer valer essa condição. É preciso usar isso para dar uma ‘chegada’ mais forte em alguém”, instruiu.

Não é resposta

Não é só Frye, aliás, quem questiona se Allen é o pivô certo para levar o Cavaliers a ser campeão da NBA. Outro veterano mostrou desconfiança com o atleta de 27 anos, mas com palavras menos pesadas. DeMarcus Cousins defende que a franquia não precisa de mudanças no elenco para a próxima temporada. No entanto, por causa de Allen, um reforço no mínimo se faz necessário.

“Cleveland deveria manter o elenco por mais um ano, mas, talvez, pensar em adicionar mais um bom pivô. Digo isso porque não acho que Jarrett seja a resposta final se você mira ser campeão. Por isso, eu acho que precisam de mais uma alternativa na posição que entre em quadra e cause alto impacto”, avaliou o pivô.

