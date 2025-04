NBB: Veja a situação dos times na disputa pelas últimas vagas de playoffs

No próximo dia 19, sábado, dois jogos fecham a temporada regular do Novo Basquete Brasil. Até o começo do mês de abril, 11 times já tinham sua vaga garantida aos playoffs do NBB. Assim, restam cinco vagas e as sete equipes que estão mais abaixo na tabela têm condições de assegurar seu lugar no maior mata-mata da história do campeonato.

Além disso, o quarto mês de 2025 promete disputas intensas pelo melhor posicionamento de quem está em cima. Para, assim, ter mais vantagem de decidir fases seguintes em seus ginásios.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Assim, às 17h do dia 19 a bola sobe para São Paulo x Brasília e Bauru x Botafogo, serão os jogos 305 e 306 da temporada 2024/25 do NBB. Então, esses confrontos envolvem a equipe do Distrito Federal e do interior paulista, já classificadas, mas buscando melhores colocações, contra os times das capitais paulista e carioca, que podem chegar ainda lutando para ficar entre os 16 que seguem às oitavas de final.

Publicidade

Portanto, essa vai ser uma disputa ferrenha nesses 18 dias que restam antes das emoções de playoffs. Vale lembrar, aliás, novidade para essa temporada é que os confrontos serão em melhor de cinco jogos desde o início e não mais a partir das quartas, como na campanha passada.

Leia mais!

O Minas foi o primeiro time a garantir sua vaga com antecedência, quando conquistou sua 17ª vitória na competição. Então, naturalmente, a régua foi “baixando” conforme mais times se classificavam e menos jogos restava.

Publicidade

Desse modo, Flamengo, Sesi Franca, Brasília Basquete, União Corinthians, Bauru, Vasco da Gama, Pinheiros, Unifacisa, São José e Corinthians engrossaram o grupo dos que já olham para os playoffs e buscam um melhor posicionamento para seus futuros confrontos.

Com a nota de corte em 13 vitórias, atualmente, o Paulistano está praticamente dentro. Agora, Pato Basquete, São Paulo, Caxias do Sul Basquete, Desk Manager Mogi Basquete, Botafogo e Fortaleza Basquete Ceaense ainda nutrem esperanças e batalham para não ser um dos dois que a temporada acabe mais cedo e assistam aos playoffs de casa. Aliás, restam quatro partidas para cada, com exceção do Botafogo, que tem um jogo a mais para disputar e com confrontos diretos no meio desse caminho.

Publicidade

Paulistano (12º lugar)

03/04 – Botafogo (F)

06/04 – Flamengo (F)

14/04 – Minas (C)

17/04 – Brasília (C)

Pato Basquete (13º lugar)

03/04 – Minas (C)

05/04 – Sesi Franca (C)

16/04 – Mogi Basquete (F)

18/04 – São José (F)

São Paulo (14º lugar)

03/04 – Flamengo (F)

05/04 – Botafogo (F)

12/04 – Minas (C)

19/04 – Brasília (C)

Publicidade

Caxias do Sul (15º lugar)

09/04 – Mogi Basquete (C)

11/04 – São José (C)

16/04 – Corinthians (F)

18/04 – Pinheiros (F)

Mogi Basquete (16º lugar)

02/04 – Fortaleza BC (C)

09/04 – Caxias do Sul Basquete (F)

11/04 – União Corinthians (F)

16/04 – Pato Basquete (C)

Botafogo (17º lugar)

03/04 – Paulistano(C)

05/04 – São Paulo (C)

09/04 – Minas (F)

12/04 – Sesi Franca (F)

19/04 – Bauru Basket (F)

Publicidade

Fortaleza Basquete Cearense (18º lugar)

02/04 – Mogi Basquete (F)

07/04 – Corinthians (C)

10/04 – Pinheiros (C)

17/04 – Unifacisa (C)

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA