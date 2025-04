NBB: Temporada regular chega ao fim e playoffs são definidos; veja os jogos

Os últimos jogos da temporada regular do NBB 2024/25 foram realizados neste sábado (19), já com os 16 times que seguem para os playoffs conhecidos. Restava saber qual seria o posicionamento final na tabela para determinar os confrontos e chaveamento a partir das oitavas de final. Assim, com as colocações definidas e com base no chaveamento olímpico (1º x 16º, 2º x 15º,…) os duelos estão estipulados e com datas definidas para suas disputas.

Agora não tem perdão, ganhou segue na disputa, perdeu volta/fica em casa. Vão começar os jogos das oitavas de final na 16ª temporada de playoffs do NBB, que só não ocorreu na temporada 2019/20, devido à questão de saúde que afetou o mundo.

Um campeão será coroado após intensas batalhas nas quadras dos principais ginásios do país e 16 concorrentes pleiteiam o trono. Em todas as fases de mata-mata será no formato melhor de cinco jogos, na ordem 1, 2, 1, 1, com a maioria dos jogos na casa do time que teve a melhor campanha.

Ou seja, a série começa na casa do time de campanha inferior, vai para dois jogos no ginásio que ficou mais acima da tabela e, havendo a necessidade, o quarto jogo volta para onde foi o primeiro e o quinto volta onde ocorreu os jogos 2 e 3.

Desse modo, confira como ficaram os chaveamentos, lembrando que os confrontos já determinam a ordem para as próximas fases dentro de cada lado da chave.

(1º) Minas x Mogi Basquete (16º)

1. 26/04 (sábado): Mogi x Minas – 18h (YouTube do NBB)

2. 29/04 (terça-feira): Minas x Mogi – 19h (YouTube do NBB)

3. 01/05 (quinta-feira) – 18h (YouTube do NBB)

4*. 04/05 (domingo): Mogi x Minas – 11h (a definir)

5*. 07/05 (quarta-feira): Minas x Mogi – 19h (a definir)

*se necessários

(8º) Vasco da Gama x São José (9º)

1. 23/04 (quarta-feira): São José x Vasco – 19h30 (YouTube do NBB)

2. 26/04 (sábado): Vasco x São José – 17h (TV Cultura e YouTube do NBB)

3. 28/04 (segunda-feira): Vasco x São José – 19h30 (UOL e YouTube do NBB)

4*. 02/05 (sexta-feira): São José x Vasco – 19h30 (a definir)

5*. 05/05 (segunda-feira): Vasco x São José – 19h30 (a definir)

*se necessários

(4º) Brasília Basquete x São Paulo (13º)

1. 24/04 (quinta-feira): São Paulo x Brasília – 20h (YouTube DPC TV)

2. 28/04 (segunda-feira): Brasília x São Paulo – 20h (YouTube do NBB)

3. 30/04 (quarta-feira): Brasília x São Paulo – 20h (YouTube do NBB)

4*. 03/05 (sábado): São Paulo x Brasília – a definir (a definir)

5*. 06/05 (terça-feira): Brasília x São Paulo – 20h (a definir)

*se necessários

(5º) Bauru Basket x Paulistano (12º)

1. 22/04 (terça-feira): Paulistano x Bauru – 20h15 (ESPN)

2. 25/04 (sexta-feira): Bauru x Paulistano – 19h30 (YouTube do NBB)

3. 27/04 (domingo): Bauru x Paulistano – 18h (YouTube do NBB)

4*. 30/04 (quarta-feira): Paulistano x Bauru – 19h30 (a definir)

5*. 03/05 (sábado): Bauru x Paulistano – 18h (a definir)

*se necessários

(2º) Flamengo x Caxias do Sul (15º)

1. 23/04 (quarta-feira): Caxias x Flamengo – 20h30 (SporTV)

2. 27/04 (domingo): Flamengo x Caxias – 11h (SporTV)

3. 29/04 (terça-feira): Flamengo x Caxias – 20h (SporTV)

4*. 02/05 (sexta-feira): Caxias x Flamengo – 20h (SporTV)

5*. 05/05 (segunda-feira): Flamengo x Caxias – 19h (SporTV)

*se necessários

(7º) União Corinthians x Corinthians (10º)

1. 25/04 (sexta-feira): Corinthians x União Corinthians – 20h (YouTube do NBB)

2. 28/04 (segunda-feira): União Corinthians x Corinthians – 20h (ESPN)

3. 30/04 (quarta-feira): União Corinthians x Corinthians – 19h30 (YouTube do NBB)

4*. 03/05 (sábado): Corinthians x União Corinthians – a definir (a definir)

5*. 06/05 (terça-feira): União Corinthians x Corinthians – 19h30 (a definir)

*se necessários

(3º) Sesi Franca x Pato Basquete (14º)

1. 24/04 (quinta-feira): Pato x Franca – 19h30 (YouTube do NBB)

2. 29/04 (terça-feira): Franca x Pato – 20h (YouTube do NBB)

3. 01/05 (quinta-feira): Pato x Franca – 19h (ESPN)

4*. 04/05 (domingo): Pato x Franca – 11h (a definir)

5*. 07/05 (quarta-feira): Pato x Franca – 20h (a definir)

*se necessários

(6º) Pinheiros x Unifacisa (11º)

1. 22/04 (terça-feira): Unifacisa x Pinheiros – 19h30 (YouTube do NBB)

2. 25/04 (sexta-feira): Pinheiros x Unifacisa – 20h (YouTube do NBB)

3. 27/04 (domingo): Pinheiros x Unifacisa – 11h (YouTube do NBB)

4*. 01/05 (quinta-feira): Unifacisa x Pinheiros – 19h30 (a definir)

5*. 04/05 (domingo): Pinheiros x Unifacisa – 11h (a definir)

*se necessários

Veja o chaveamento

