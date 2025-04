NBB: São Paulo e Franca iniciam playoffs com vitória

No terceiro dia dos playoffs do NBB, São Paulo e Sesi Franca fizeram seus primeiros jogos e levaram a melhor nesta quinta-feira (24). Isso porque o tricolor, jogando em casa, bateu o Brasília por 66 a 62. Enquanto isso, o atual campeão do Novo Basquete Brasil conseguiu grande triunfo fora de casa ao superar o Pato Basquete por 96 a 92.

Assim, São Paulo e Franca iniciam bem os playoffs do NBB. Vale lembrar que as séries da pós-temporada são decididas em melhor de cinco jogos. Os primeiros confrontos são sempre nas casas dos times de piores campanhas. Portanto, o time do interior paulista vai disputar o Jogo 2 em casa.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Da mesma forma o São Paulo terá a chance de abrir 2 a 0 contra o Brasília, já que teve um desempenho abaixo do rival na fase regular de 2024/25.

Publicidade

Veja tudo sobre os jogos desta quinta-feira dos playoffs do NBB:

São Paulo 66 x 62 Brasília

O São Paulo conhece o caminho das pedras para derrotar o Brasília Basquete. Em um grande jogo, decidido apenas nos instantes finais, no Morumbis, o Tricolor conquistou uma importante vitória e largou na frente na série de oitavas de final dos playoffs do NBB 2024/25.

Publicidade

Foi o terceiro triunfo da equipe, agora comandada pelo técnico Fabrício Freire Rocha, nesta temporada, sendo dois deles pela fase regular. Agora o time do DF tem dois jogos em casa para tentar reverter o cenário. O primeiro será na segunda-feira (28) e o outro na quarta-feira (30), ambos na Arena BRB Nilson Nelson.

Bennett foi o principal pontuador do São Paulo com 19 pontos, mas Ricardo Fischer também teve uma participação fundamental ao conseguir um roubo de bola decisivo.

Leia mais!

“Sabemos da dificuldade de enfrentar o Brasília. Hoje viemos com muita intensidade, mostramos que somos uma equipe que joga de uma maneira intensa, joga firme e é esse o clima de playoffs. Fizemos o dever de casa e agora vamos para Brasília, mas está tudo zerado. Temos de manter o foco no próximo jogo lá”, afirmou Paulo Lourenço, que se destacou pela entrega e energia, terminando o jogo com oito pontos e 11 rebotes.

Publicidade

Pelo Brasília, Von Haydin alcançou um duplo-duplo com 10 pontos e 10 rebotes e prometeu que o jogo em casa será uma outra história. “Estamos bem confiantes no nosso plano. Nós tomamos algumas decisões erradas hoje, que custaram caro, mas nós estamos confiantes que vamos levar essa série ainda. Lá em Brasília, somos muito fortes e não vamos baixar nossa cabeça para nada. Ainda estamos muito bem”, afirmou o ala.

Pato Basquete 91 x 96 Sesi Franca

Foi realmente uma partida para levantar da cadeira e ficar na ponta dos pés. Pato Basquete e Sesi Franca protagonizaram um dos duelos mais eletrizantes dos playoffs do NBB já no primeiro jogo da série de oitavas de final.

Publicidade

Com uma imprevisibilidade, grandes ataques dos dois lados e jogadores frios para decidir, o Rolo Compressor saiu em vantagem fora de casa. Mas volta para casa com lições valiosas e extremamente atento, porque o Pato Basquete não vai deixar o atual tricampeão respirar.

“Hoje o jogo foi muito duro aqui, mas acredito que o time ganhou muita confiança depois dessa partida. Nós sempre entramos com a cabeça pensando em ganhar, mas hoje, o Franca matou bolas muito difíceis para fecharem o jogo, foi decidido nos detalhes. Entendemos que vai ser igualmente difícil lá, mas é uma oportunidade para nós, não morremos ainda. Vamos para tentar vencer um jogo e, assim, a série volta aqui para Pato”, comentou Nate Barnes.

Publicidade

“Estamos muito feliz com a vitória. Conseguimos impor nosso ritmo, mesmo errando muito no segundo tempo, conseguimos administrar nossos erros e fechar o jogo. Sabemos que a equipe do Pato tem grandes jogadores. Temos certeza agora que, voltando para Franca, vamos melhorar as coisas que erramos aqui. Então, teremos apoio à torcida também, se Deus quiser, pensar nesse segundo jogo e sair com essa vitória é importante para nós”, ponderou Lucas Dias.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA