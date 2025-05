NBB: Quartas de final são definidas; confira os jogos e onde assistir

Após a definição de todas as séries da primeira rodada, o clima de playoffs ganha ainda mais força. Agora, os oito melhores times do Novo Basquete Brasil medem forças rumo às semifinais. Então, confira os jogos e onde assistir às quartas e final do NBB 2024/25.

Assim como aconteceu na fase anterior, o time de melhor campanha faz o primeiro jogo fora de casa e depois tem duas partidas como mandante. Portanto, a série melhor de cinco, se necessário, prossegue no mesmo local onde começou e se encerra no ginásio da equipe de desempenho superior na temporada regular.

Nas oitavas de final, aliás, apenas duas séries foram definidas em três jogos. Afinal, o líder da fase regular Minas “varreu” o Mogi Basquete. Da mesma forma, o Sesi Franca eliminou sem derrotas o Pato Basquete. Enquanto isso, dois confrontos precisaram de cinco jogos para serem definidos. O Bauru Basket superou o Paulistano por 3 a 2. Do mesmo modo, o Pinheiros passou pela Unifacisa pelo mesmo placar.

Por fim, todos os outros confrontos terminaram 3 a 1. Isso porque, de um lado da chave, o Vasco eliminou o São José e o São Paulo surpreendeu o Brasília, que teve a quarta melhor campanha. Do outro lado, o Flamengo passou pelo Caxias, enquanto o Corinthians foi melhor que seu “xará”, União Corinthians.

(1º) Minas x Vasco da Gama (8º)

1. 09/05 (sexta-feira): Vasco x Minas – 20h (SporTV)

2. 12/05 (segunda-feira): Minas x Vasco – 19h (SporTV)

3. 14/05 (quarta-feira): Minas x Vasco – 19h (SporTV)

4*. 17/05 (sábado): Vasco x Minas – 13h (SporTV)

5*. 20/05 (terça-feira): Minas x Vasco – 19h (SporTV)

*se necessários

(5º) Bauru Basket x São Paulo (13º)

1. 09/05 (sexta-feira): São Paulo x Bauru – 20h30 (YouTube do NBB)

2. 12/05 (segunda-feira): Bauru x São Paulo – 19h30 (YouTube do NBB e UOL)

3. 14/05 (quarta-feira): Bauru x São Paulo – 21h (ESPN)

4*. 17/05 (sábado): São Paulo x Bauru – 17h (TV Cultura e YouTube do NBB)

5*. 20/05 (terça-feira): Bauru x São Paulo – (a definir)

*se necessários

(2º) Flamengo x Corinthians (10º)

1. 10/05 (sábado): Corinthians x Flamengo – 11h (ESPN)

2. 13/05 (terça-feira): Flamengo x Corinthians – 20h15 (ESPN)

3. 15/05 (quinta-feira): Flamengo x Corinthians – 18h30 (YouTube do NBB e FlaTV)

4*. 18/05 (domingo): Corinthians x Flamengo – (a definir)

5*. 21/05 (quarta-feira): Flamengo x Corinthians – (a definir)

*se necessários

(3º) Sesi Franca x Pinheiros (6º)

1. 10/05 (sábado): Pinheiros x Franca – 15h (TV Cultura e YouTube do NBB)

2. 13/05 (terça-feira): Franca x Pinheiros – 19h (YouTube do NBB)

3. 15/05 (quinta-feira): Franca x Pinheiros – 20h (YouTube do NBB)

4*. 18/05 (domingo): Pinheiros x Franca – 19h30 (a definir)

5*. 21/05 (quarta-feira): Franca x Pinheiros – 18h (a definir)

*se necessários

