NBB: Paulistano e Pinheiros abrem playoffs com vitória

Rivais históricos, Paulistano e Pinheiros começaram os playoffs do NBB com o pé direito. Isso porque venceram seus primeiros jogos das oitavas de final nesta terça-feira (22). Jogando em casa, o Paulistano superou o Bauru por 93 a 77, enquanto o Pinheiros bateu a Unifacisa, fora de casa, por 68 a 50. A rodada marcou a abertura da pós-temporada do Novo Basquete Brasil.

Vale lembrar que o Paulistano chegou aos playoffs do NBB com a 12ª melhor campanha e o Pinheiros com a sexta. Por outro lado, o Bauru terminou a fase regular na quinta posição, enquanto a Unifacisa foi a 11ª colocada.

Paulistano 93 x 77 Bauru

Brunão mostrou mais uma vez porque é um dos mais dominantes do garrafão na atualidade, deixou um duplo-duplo (19 pontos e 10 rebotes). O Tigre venceu a batalha nas trincheiras pelos rebotes e vai para o interior de São Paulo em vantagem. O Dragão vai usar a pressão de seu ginásio para buscar o empate na próxima sexta-feira (25).

“A importância é você fazer o dever de casa em uma série muito equilibrada, na qual você sabe da qualidade do adversário. Então, isso vai dar uma confiança, mas ao mesmo tempo não podemos nos iludir e relaxar com nada. Sabemos como é difícil jogar em Bauru, a tradição de Bauru, o quanto eles crescem em uma série jogando em casa. Então, temos que manter nosso foco, fazer algumas adaptações no jogo para poder chegar lá e pensar no próximo jogo da maneira que vamos atuar”, disse o técnico do Paulistano, Demétrius Ferracciú.

“Todo o playoff é com jogo duro, jogo difícil. Nós sabíamos que a série era longa. Sabemos que jogar aqui no Paulistano é sempre difícil. Uma equipe que impôs um ritmo forte defensivamente. Acredito que as duas equipes, ofensivamente, produziram bem. Tiveram segundas chances, isso coloca a equipe deles no jogo. E nós não defendendo bem, comprometeu um pouco o nosso rendimento. Nossa equipe passa muito pela nossa defesa, energia defensiva, e hoje nós não conseguimos correr a quarta, como gostamos de correr”, avaliou o técnico do Bauru Basket, Paulo Jaú.

Unifacisa 50 x 68 Pinheiros

Em um confronto de duas das melhores defesas da temporada regular do NBB, o Pinheiros foi mais agressivo na marcação e efetivo no ataque na segunda metade da partida e conquistou uma importante vitória diante da Unifacisa, em Campina Grande. Agora o time paulista tem duas oportunidades em casa para até fechar o confronto. O segundo jogo acontece na sexta-feira (25) e o terceiro, no domingo (27). Ambos em São Paulo.

Além do comportamento defensivo, o Pinheiros contou com bom desempenho de Reynan, que começou no banco, mas terminou como cestinha da equipe com 14 pontos, além de cinco rebotes e três assistências.

“A defesa funcionou hoje. No ataque, encontramos dificuldades, até porque a defesa da Unifacisa também estava forte. A nossa garra foi o diferencial hoje, continuamos firmes, jogando um para o outro, jogando como uma equipe”, afirmou o ala-armador. “Nunca penso em perder. Quero ganhar os dois próximos jogos.”

Pela Unifacisa, Rafael Rachel foi o principal pontuador do jogo com 18 pontos. Para o pivô Gerson, que anotou 11 pontos e pegou cinco rebotes, garante que não tem nada perdido.

“Sabemos que precisamos ir lá e buscar uma vitória, porque não queremos que acabe agora, queremos voltar para cá. Vamos estudar o que precisamos fazer, assistir vídeo, mas, com certeza, precisamos melhorar para poder ter possibilidade de ganhar. Precisamos jogar melhor nos dois lados da quadra, ser bem sólidos”, afirmou o capitão da Unifacisa.

