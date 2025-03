NBB: Marquinhos faz história em vitória do Vasco sobre São Paulo

Neste sábado (8), o Vasco da Gama e Marquinhos tiveram motivos de sobra para comemorar ao vencer o São Paulo por 88 a 78 pelo NBB. Além disso, a equipe celebrou um feito histórico de seu principal jogador, de 40 anos. O atleta atingiu a marca de 9 mil pontos na história da competição. Então, se tornou apenas o segundo jogador a alcançar esse número, ficando atrás apenas de Shamell.

O resultado positivo fortalece a campanha do Vasco no torneio. Com 15 vitórias, o time segue entre os oito melhores e se aproxima da classificação para os playoffs. Enquanto isso, o São Paulo vive um momento ruim, acumulando nove derrotas nas últimas dez partidas do segundo turno. Como resultado, está na 13ª colocação.

O Cruz-maltino dominou o confronto, impondo um ritmo forte desde os primeiros minutos. Com uma atuação segura e liderada por Marquinhos, a equipe carioca soube administrar a vantagem e garantir um triunfo fundamental na reta final da temporada regular. Do outro lado, o Tricolor Paulista segue em busca de uma recuperação, mas precisa reagir rapidamente para não se afastar ainda mais da briga por uma vaga nos playoffs.

Feito histórico

Faltavam apenas dois pontos, mas Marquinhos tornou uma tarde que já seria inesquecível ainda mais especial. O ala brilhou não só na primeira cesta da partida, com um fadeway clássico para atingir a marca de 9.000 pontos anotados no NBB, mas também durante todo o duelo contra o seu ex-time, o São Paulo. ”Confesso que a jogada foi desenhada para isso, para ser definida no clássico do Marquinhos: o fadeaway”, disse o ala.

Marquinhos explodiu para 22 pontos (6/8 para 2 pontos, 2/4 de três e 4/4 nos lances livres), seis rebotes, quatro assistências e 28 de eficiência, liderando o R10 Score Vasco da Gama em São Januário para a décima quinta vitória em 27 jogos no NBB 2024/25. Agora já são 9020 pontos na carreira de Marquinhos no NBB, atrás apenas de Shamell (9.266).

“Fico feliz demais porque eu sou um dos jogadores que abraçou o campeonato. Praticamente não joguei só uma edição, participei do começo e ver todo esse sucesso do campeonato mais disputado da América do Sul e ser um dos nomes desses campeonato, fico feliz demais”, comentou.

Desde os primeiros 2.140 pontos pelo Pinheiros, o primeiro time da lenda na elite nacional, passando pelos 5.176 com a camisa do Flamengo onde conquistou tudo, depois entre 840 pelo São Paulo até chegar aos 866 (e contando) com a camisa do Gigante do Colina.

O primeiro Tri-MVP da Liga e hexacampeão do NBB continua colecionando marcos que ficarão marcados na história do basquete nacional. “Eu comecei minha carreira aqui no Vasco com 18 anos. Voltar no fim da carreira para ajudar o projeto do R10 Score Vasco é gratificante. Fico feliz demais por essa trajetória linda no NBB”, finalizou Marquinhos.

