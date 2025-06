NBB: Franca bate Flamengo na prorrogação e avança à final contra o Minas

Mesmo jogando no Tijuca e com mais de 1800 pessoas, o Sesi Franca venceu o Flamengo por 98 a 95 no Jogo 5 da semifinal do NBB, nesta terça-feira (3), e avançou à grande final. Assim, o time do interior paulista garantiu sua quarta decisão seguida, a sexta de sua história. Agora, vai encara o Minas em série que começa no próximo sábado. Ao rubro-negro, a temporada acaba com as conquistas da Copa Super 8 e da BCLA, que lhe dá direito a jogar o Mundial Interclubes.

Georginho acabou como o grande personagem da partida. Isso porque o armador de Franca quase foi de herói a vilão. Após fazer ótimo quarto período, errou nos dois últimos lances e permitiu o empate do Flamengo. Mas ele se recuperou na prorrogação e terminou com duplo-duplo de 26 pontos e 11 assistências, além de sete rebotes, para 37 de eficiência.

“Não há roteiro para uma série como essa. Cada jogo foi uma história, hoje foi totalmente diferente de todos os jogos. Jogo com prorrogação, no qual o equilíbrio ofensivo prevaleceu. No final do último quarto, particularmente, eu tive uns erros bobos que poderiam ter custado a vitória, mas tivemos cabeça e serenidade para buscar o jogo, porque tínhamos muita confiança no nosso trabalho. Desde a primeira derrota na série, sabíamos que poderíamos virar. Como falei, só iríamos comemorar quando a série fosse encerrada”, avaliou Georginho.

“No primeiro jogo, tomamos mais de cem pontos, entramos na quadra muito abaixo do esperado, com uma intensidade mais baixa do que costumamos ter. Não adianta jogar contra o Flamengo, que é um time extremamente qualificado tecnicamente, com uma defesa medíocre, quando não tivermos um aproveitamento incrível. Hoje fizemos nosso jogo e tivemos a felicidade de seguir para a final”, completou o armador que ficou apenas abaixo de Lucas Dias, com 27, na pontuação.

O jogo

O modo Rolo Compressor começou ligado à todo vapor. Assim, o Sesi Franca anotou uma corrida de dez a zero nos primeiros minutos e obrigou o técnico Sergio Hernandez a parar a partida quando o marcador anotava 19 a 6 para o time visitante. Na segunda metade do período, o Flamengo se ajustou melhor com a entrada de Franco Balbi e Gui Deodato, principalmente.

Foi uma grande batalha nas bolas de três, com sete convertidas pelo time do interior paulista contra cinco do time carioca, somando 12 nos dez minutos iniciais, que culminou no placar de 31 a 27. Gui Deodato, vindo do banco, foi o cestinha do quarto, encanto o maior pontuador do Sesi Franca foi Lucas Dias.

Chega a ser impressionante a virada de chave do Flamengo e a capacidade de não se abalar, quando teve treze pontos contra. 20 a 7. Esse foi o placar da segunda parcial a favor do Rubro-Negro. O mesmo time que tinha tomado 31 pontos se reajustou, sobretudo, para parar os arremessos de fora do perímetro do Sesi Franca e sofreu apenas sete, cinco de Lucas Dias e dois de Corvalán.

Em compensação, o jogo de pick and roll de Alexey e Ruan funcionou bem, mantendo a constante da produção ofensiva. O time visitante ficou oito minutos sem pontuar e o time da casa correu de 27 para 42, com onze a seu favor, antes de ir para o intervalo com 47 a 38.

Segundo tempo

O fator do imponderável apareceu como se não tivesse elementos suficientes para esse jogo 5. Ruan Miranda sentiu um problema muscular nos primeiros momentos do terceiro quarto, deixando o Flamengo sem pivô de ofício. Isso poderia significar um abalo psicológico para um time de qualidade inferior, mas o Rubro-Negro conseguiu contornar e amenizar os danos.

É claro que, com a inteligência dos jogadores do Sesi Franca, o time visitante atacou mais o garrafão rival e venceu o quarto por 28 a 24. Dois atletas se sobressaíram na pontuação, um de cada lado, Shaq Johnson anotou 14 de 16 para o time carioca e Georginho fez 10 de 13 para o time paulista.

O Flamengo parou de pontuar por três minutos entre o final do terceiro quarto e o começo do último período. Contra um time como o Sesi Franca é tão letal como a inversão que aconteceu no segundo período. Desse modo, o time visitante passou à frente no marcador e abriu uma pequena margem.

O placar indicava 86 a 82 para o Rolo Compressor faltando um minuto no relógio. Dois erros seguidos na armação de jogadas de Georginho, proporcionaram dois contra ataques e cestas de Gui Deodato e Jordan Williams, que empataram para o Flamengo levar o Tijuca a ponto de efervescência e o jogo para a prorrogação.

Prorrogação

Não seria justo com Georginho, após ter carregado o time ao longo de toda a temporada, sendo o líder de pontos, rebotes, assistências e eficiência, carregar o peso de uma eliminação por seus erros.

Nada como anotar seis pontos dos 12 pontos do time, pegar um rebote, dar uma assistência e um toco em cinco minutos para apagar tudo e conduzir o Sesi Franca à quarta final seguida e sexta de sua história. Mas o Flamengo lutou até o último instante, com duas oportunidades para empatar nos segundos finais, porém que resultaram em tentativas frustradas.

(2) Flamengo 95 x 98 Sesi Franca (3)

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Gui Deodato 19 3 4 1 0 Ruan Miranda 16 5 0 1 1 Alexey 15 5 12 0 0 Shaq Johnson 14 3 4 2 0 Jhonatan 9 5 0 1 0

Três pontos: 15-37 (40,5%) – Deodato: 5-9

Franca

Jogador PTS REB AST STL BLK Lucas Dias 27 7 2 0 2 Georginho 26 7 11 1 3 Didi Louzada 17 8 3 0 0 Charles Hinkle 10 4 0 1 0 Wesley 8 3 1 0 1

Três pontos: 16-37 (43,2%) – Didi: 5-7

