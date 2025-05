NBB: Flamengo vira, elimina Corinthians nos playoffs e está nas semifinais

Corinthians e Flamengo protagonizaram um grande jogo neste domingo (18), no Wlamir Marques, pelos playoffs do NBB. Em uma partida eletrizante, em que o alvinegro foi buscar uma diferença de 16 pontos no placar com o empurrão do torcedor, que transformou o ginásio em um caldeirão, e esteve muito perto da vitória, o rubro-negro conseguiu uma reviravolta no clutch time, venceu por 80 a 78 e se garantiu em mais uma semifinal. Agora são 15 classificações em 16 edições.

Alexey Borges foi decisivo na reta final do jogo, quando anotou quatro dos seus 15 pontos para determinar o rumo do jogo. O armador ainda alcançou seis assistências e cinco rebotes para 21 de eficiência.

“Todos os jogos foram muito duros. A maior vantagem foi na vitória deles. Sabíamos que seria outro jogo duro hoje. O nosso principal mérito foi manter a cabeça firme no final do jogo para fechar bem. Precisávamos ter sido melhores, não podemos perder uma vantagem de 16 pontos. Mas não podemos controlar o que passou. O que estava no nosso controle, faltando um minuto e pouco, eram os quatro pontos atrás. Então, trabalhamos com aquilo e fizemos super bem para conseguir a vitória”, afirmou o camisa 47.

Pelo Corinthians, Cauê Borges se destacou, terminando o jogo com 18 pontos, sete rebotes e duas assistências para 19 de eficiência.

“Hoje faltou saber fechar o jogo. Abrimos quatro pontos, faltava um minuto e pouco, estávamos com a chance do jogo na mão e acabamos desperdiçando, perdendo bola, errando arremesso, que não devia errar, faz parte. Agora é levantar a cabeça. Afinal, a nossa temporada foi de muitos altos e baixos. Demoramos muito para nos conhecer, para começarmos a fazer bons jogos. Tivemos um primeiro turno muito ruim e fomos bem no segundo turno. Acabamos com uma classificação que não queríamos e já tivemos de cruzar com o Flamengo nas quartas. Então, é isso o que vamos levar de aprendizado para a próxima temporada”, afirmou o armador.

O jogo

O primeiro período foi de altíssimo nível. Apesar de os times adotarem defesas agressivas, com muito contato físico, os ataques encontraram os atalhos para pontuar. Corinthians e Flamengo tiveram uma leitura ofensiva bastante assertiva, entendendo quando era o momento de buscar uma infiltração no garrafão ou tentar o arremesso do perímetro. O Rubro-Negro teve um aproveitamento (60%) um pouco melhor do que o Alvinegro (54,8%) e fez 24 a 23 na parcial inicial.

Segundo tempo

O começo do terceiro período foi quase que uma repetição do quarto anterior. A intensidade defensiva impulsionava o ataque do Flamengo. O Corinthians sofria para encontrar o caminho para pontuar, mas, quando conseguiu após quase três minutos, mudou o ritmo do jogo. O Alvinegro fez melhores escolhas no ataque e castigou o Rubro-Negro com uma boa variação ofensiva para uma corrida de 9 a 0. Com 20 a 14 na parcial, foi para os 10 minutos derradeiros apenas quatro pontos atrás: 62 a 58.

O clima de Playoffs tomou conta do Wlamir Marques no último período. A torcida do Corinthians transformou o ginásio em um caldeirão para empurrar o time. O Alvinegro encontrou nas arquibancadas uma química perfeita para conseguir uma reviravolta no placar após ficar 16 atrás e ainda abrir quatro de frente. Mas o Flamengo não queria o jogo 5. Por fim, a equipe rubro-negra teve cabeça fria no clutch time e, com Alexey decisivo e um toco de Ruan Miranda em Elinho, virou e venceu para se garantir na semifinal.

