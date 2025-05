NBB: Flamengo se recupera, bate Corinthians e faz 2 a 1 nos playoffs

Em grande jogo, recheado de alternativas e nervos à flor da pele, o Flamengo superou o Corinthians por 85 a 82, no Jogo 3 dos playoffs do NBB. O confronto decidido apenas no último período. Com o resultado desta quinta-feira (15), no Rio de Janeiro, o rubro-negro abriu 2 a 1 na melhor de cinco pelas quartas de final. Então, pode ser garantir na semifinal neste domingo (18), às 10h, em São Paulo.

Shaq Johnson foi o principal pontuador do Flamengo com 19 pontos, além de oito rebotes para 20 de eficiência. Balbi também se destacou, principalmente no quarto derradeiro, terminando o jogo com 16 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

“Fizemos o nosso trabalho de ganhar em casa após perdermos o jogo 2, mas só passa o playoff quem ganhar três jogos. Estamos apenas com vantagem. Se não ganhar, não passa. Temos de nos mantermos focados. Hoje, erramos alguns detalhes e eles aproveitaram no primeiro tempo. No segundo, fizemos uma boa defesa e conseguimos virar porque acertamos os detalhes, viramos o jogo e conseguimos segurar o placar”, afirmou Jhonatan Luz.

Pelo Corinthians, Victão se destacou com 21 pontos e cinco rebotes para 17 de eficiência. “Derrota dura, mas estamos pensando em um jogo de cada vez. Só ficou bem claro que precisamos ter consistência nos 40 minutos. Hoje jogamos muito bem por 30, 35 minutos. Em casa, no domingo, nós vamos jogar os 40 minutos muito consistentes, firmes e com foco. Ficou no detalhe, corrigir, melhorar e buscar o próximo jogo”, analisou o pivô.

O jogo

Uma potente enterrada eliminou qualquer dúvida sobre se Ruan Miranda estava ou não recuperado de um desconforto muscular. O pivô entrou como titular pela primeira vez na série e, além de pontuar, trouxe também uma dinâmica diferente na defesa no primeiro período. Com o garrafão sob uma maior vigilância, o Flamengo aproveitou o espaço para castigar do perímetro. Mas o Corinthians tem suas armas e respondeu com Victão e Cauê Borges, que combinaram para 14 pontos no quarto e garantiram três de frente na primeira parcial: 25 a 22.

O Flamengo começou melhor no segundo período, jogando em transição, uma das suas principais características. Com uma corrida de 5 a 0, o Rubro-Negro virou o placar. A resposta do Corinthians, desta vez, saiu do banco. Sem Melvin Johnson, desfalque pelo segundo jogo consecutivo, Jece Leite apostou em Thornton. O cestinha da temporada passada anotou 10 pontos com 100% de aproveitamento nas bolas triplas, o Alvinegro fez 20 a 17 na parcial e foi para o intervalo com seis de vantagem: 45 a 39.

Segundo tempo

A intensidade na defesa e uma maior briga no rebote abriram caminho para uma reação do Flamengo no terceiro período. Alexey e Shaq Johnson comandaram o ataque rubro-negro, que aproveitou o elevado número de faltas para ser efetivo no lance livre (9/12), já que não converteu nenhuma das cinco tentativas de arremesso do perímetro.

O Corinthians sofreu um pouco com essa mudança de postura do adversário, mas, após um pedido de tempo de Jece Leite, se recuperou. O Alvinegro perdeu por 25 a 22 no quarto e foi para os 10 minutos derradeiros com três de frente: 67 a 64.

Franco Balbi entrou em ação no último período para comandar uma virada no enredo. O argentino desfilou todo o seu repertório ofensivo, com bolas triplas, infiltrações e assistências.

A desvantagem do Flamengo de três pontos logo se transformou em lucro. O Corinthians ainda tentou voltar para o jogo, mas vacilou na tábua defensiva e Shaq Jonhson pegou um rebote importantíssimo. Elinho ainda tentou um milagre ao errar um lance livre para ganhar o rebote e passar para Clark, mas o arremesso que poderia dar o empate bateu no aro.

Franca vence Pinheiros em casa e vai em vantagem para o Jogo 4

Inspirado e provocador, Didi Louzada bateu no peito, para ser o cestinha do jogo 3 e dar a vitória ao Sesi Franca, por 92 a 69, contra o Pinheiros, nesta quinta-feira (15) no Pedrocão. Com o triunfo, a equipe francana volta para a capital paulista em vantagem e precisando de mais um jogo para fechar a série. O time dos Jardins, por sua vez, ficou abaixo da consistência defensiva que mostrou no jogo anterior, dependente de Sloan na pontuação, e volta para casa para forçar um novo empate diante de seu torcedor.

Diferentemente do que apresentou há dois dias, o Sesi Franca mostrou outra postura em quadra nos primeiros dez minutos de partida. Depois de primeiros movimentos de equilíbrio arrancou de 6 a 5 contra para 13 a 6 a favor. Contou com suas principais peças, Lucas Dias, Georginho e Wesley para se impor no garrafão, vencer a batalha pelos rebotes e impor um 23 a 15 no final do período. Pinheiros passou em branco na bola de fora do perímetro e sofreu com o ímpeto inicial do adversário.

