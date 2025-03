NBB: Flamengo bate Pato Basquete em estreia de novo técnico

O técnico Sergio Hernández, conhecido como Oveja, teve um início positivo. Nesta sexta-feira (28), no Tijuca Tênis Clube, em uma noite de homenagem ao ídolo Zenny de Azevedo, o Algodão, que completaria 100 anos se estivesse vivo, o Flamengo soube atuar com eficiência em momentos-chave do jogo e venceu o Pato Basquete por 91 a 81 pelo NBB. Como resultado, foi o 19º triunfo da equipe na temporada 2024/25.

Shaq Johnson foi o maior pontuador do Flamengo com 14 pontos, além de dois rebotes e duas assistências para 15 de eficiência. Alexey Borges começou no banco por estar na seleção brasileira no período de preparação de Sergio Hernández para o jogo, mas entrou bem e quase registrou um duplo-duplo, fechando com oito pontos e 11 assistências.

Pelo Pato Basquete, Wrighten foi o cestinha com 21 pontos, conseguindo ainda cinco assistências e quatro rebotes para 23 de eficiência.

“Nós sempre trabalhamos para dar o melhor e fazer tudo da melhor maneira possível em quadra. Hoje conseguimos dominar o jogo o tempo inteiro, desde o começo do primeiro quarto. Oscilamos um pouco ali no último quarto, mas sempre tivemos o jogo sob controle. Nós tivemos apenas dez dias de treinamentos com o Sergio. É muito pouco ainda para que ele coloque suas coisas dentro do nosso time, mas fizemos hoje o que treinamos, e isso é o que mais importa”, afirmou Franco Balbi, que começou como titular e terminou o jogo com seis pontos e seis assistências.

O jogo

O Pato Basquete teve o domínio do rebote ofensivo no primeiro período (foram sete no total), mas não soube aproveitar o maior número de oportunidades para pontuar. Assim, após um começo errático, o Flamengo se ajustou em quadra e encontrou o caminho com os arremessos do perímetro. Kayo Gonçalves e Shaq Johnson converteram bolas triplas em sequência para forçar o pedido de tempo do técnico Renan Gitiony.

A equipe paranaense melhorou no aspecto defensivo, conseguiu roubos de bola e cestas fáceis para deixar o adversário distanciar no placar. O Rubro-Negro fechou o quarto inicial com sete pontos de vantagem: 19 a 12.

O Flamengo começou o segundo período com uma linda movimentação ofensiva, com participação de todos os cinco jogadores em quadra até Gui Deodato converter o arremesso de 3 pontos. Mas o Pato Basquete não se intimidou, seguiu com sua estratégia de atacar o garrafão e melhorou bastante o aproveitamento ofensivo para diminuir o prejuízo para apenas dois pontos.

A resposta da equipe rubro-negra foi uma defesa bastante agressiva, que impulsionou uma corrida de 11 a 2 e uma vantagem de dois dígitos pela primeira vez no jogo. O argerntino Gallizzi fechou os trabalhos antes do intervalo com mais dois pontos: 46 a 34.

Segundo tempo

O começo do terceiro período mostrou um Pato Basquete bastante valente. Wrighten voltou quente, anotando oito pontos nos primeiros cinco minutos, sendo 12 na parcial. A reação da equipe paranaense não assustou o Flamengo, que repetiu o enredo do segundo quarto, crescendo em quadra quando ficou sob pressão.

Ruan Miranda assumiu o papel de protagonismo no ataque, dominando o garrafão. Com 25 a 22 no quarto, o Rubro-Negro foi para os derradeiros 10 minutos com 15 pontos de vantagem: 71 a 56.

Com uma corrida de 6 a 0, o Flamengo abriu o quarto período com um claro recado ao Pato Basquete: hoje não! O técnico Renan Gitiony pediu tempo e procurou extrair da equipe aquele último esforço. As equipes trocaram cestas do perímetro, o que obviamente favoreceu ao Rubro-Negro, que havia construído sua vantagem nos três primeiros quartos.

Por fim, a equipe paranaense não abandonou o jogo, mas não conseguiu evitar o revés por 10 pontos de diferença. Portanto, Sergio Hernández estreou com vitória.

Outros jogos da semana

26/02

Brasília 72 x 70 Pinheiros

27/02

Paulistano 75 x 77 Unifacisa

São José 83 x 78 Bauru

Sesi Franca 98 x 89 Corinthians

28/02

Fortaleza BC 86 x 92 Minas

Vasco 104 x 82 Mogi

