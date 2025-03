NBB: Em confronto de irmãos, Minas bate a Unifacisa

Em uma verdadeira batalha estratégica, com diversas nuances, o irmão mais novo superou o mais velho. Léo Costa venceu o duelo particular com Pablo Costa. No primeiro encontro entre eles na função de treinadores principais de uma equipe no NBB, o Minas contou com uma atuação quase perfeita no terceiro período para conquistar uma importante vitória sobre a Unifacisa por 79 a 77, nesta segunda-feira (3), em uma lotada Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB). Foi o 21º triunfo da Tempestade na temporada 2024/25.

Franco Baralle foi mais uma vez o destaque do Minas. O armador terminou o jogo com 18 pontos e oito assistências, além de quatro rebotes para 23 de eficiência.

“Foi uma vitória muito importante para nós. Estamos passando por um momento complicado, com ausências, e o time ainda continua liderando o campeonato. Hoje demos um passo para frente. A chave foi nossa defesa. No primeiro quarto, eles anotaram 29 pontos, o que é muito. Nos concentramos um pouco mais na defesa, não permitimos bola fácil de três pontos. O time se acertou de trás para frente, da defesa para o ataque. Portanto, foi uma baita vitória para nós”, afirmou o argentino, que foi fundamental no tabuleiro de xadrez para Léo Costa superar o irmão Pablo.

Pela Unifacisa, Rafael Rachel registrou um duplo-duplo, terminando o jogo com 18 pontos e 10 rebotes para 20 de eficiência.

“A defesa foi um fator importante hoje. Conseguimos defender bem no primeiro tempo, principalmente no primeiro quarto. Conseguimos sair com uma pequena vantagem, mas voltamos meio desconcentrados no terceiro quarto. Infelizmente perdemos, mas fico feliz pela equipe, que não desistiu até o final. Foi o que o Pablo disse no vestiário: temos de jogar duro com todos os times, porque logo logo começam os playoffs e esse tipo de jogo serve para nos prepararmos lá para frente, porque tenho certeza de que os playoffs vão ser muito disputados. Então, é seguir trabalhando”, afirmou o ala-pivô.

O jogo

O primeiro período foi bastante interessante, com os dois treinadores adotando estratégias diferentes para alcançar o mesmo objetivo. Pablo colocou sua equipe para marcar individualmente. Léo optou por uma marcação zona. Podemos dizer que ambos foram bem-sucedidos.

A Unifacisa dominou o rebote ofensivo e, com mais segundas chances, anotou 29 pontos no quarto, fechando com uma bola tripla de Augusto. O Minas contou com uma atuação inspirada de Baralle para furar o bloqueio defensivo paraibano. O armador foi responsável por 12 dos 22 pontos da Tempestade na parcial, além de distribuir duas assistências.

As equipes começaram o segundo período com dificuldades para pontuar por causa da postura agressiva das defesas. Léo trocou de marcação, passando de zona para individual. Pablo respondeu com uma pressão em Baralle, inclusive com dobra no argentino.

Com o principal articulador bem vigiado, o Minas viu o aproveitamento cair, principalmente nos arremessos do perímetro (1-7), mas, mesmo sem um bom desempenho ofensivo, reagiu na parte final do quarto com uma defesa forte e fez 16 a 13 na parcial, indo para o intervalo com quarto de desvantagem no placar: 42 a 38.

Segundo tempo

Léo preparou uma armadilha para Pablo no começo do terceiro período e deu certo. A Unifacisa se preocupou com o perímetro e o Minas abusou do trabalho no garrafão. Hollowell anotou seis pontos seguidos para empatar o jogo, e Alexandre Paranhos contribuiu com outros cinco para colocar o time mineiro na frente.

A equipe paraibana tentou seguir próximo do placar, mas era punida no jogo de transição quando desperdiçava o arremesso no ataque. A Tempestade fez um quarto quase perfeito (25 a 14), desenhado pelo seu treinador no vestiário, e foi para os 10 minutos derradeiros com sete pontos de vantagem: 63 a 56.

Antônio abriu os trabalhos para a Unifacisa no último período com uma bola tripla, o que gerou aplausos de Pablo Costa no banco. O irmão mais velho não iria entregar o jogo com facilidade nas mãos do mais novo. A equipe paraibana adotou uma defesa bastante agressiva e, com uma corrida de 10 a 5 impulsionada por Rachel, se aproximou novamente no placar.

Por fim, a partida ganhou em emoção. Arengo surgiu como destaque para anotar seis pontos na parcial e definir o triunfo da equipe mineira em Campina Grande, apesar da equipe da casa lutar até o cronômetro zerar.

Resultados da rodada

Botafogo 71 x 68 São José

União Corinthians 77 x 82 Flamengo

Unifacisa 77 x 79 Minas

Sesi Franca 91 x 82 Pinheiros

