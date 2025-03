NBB: Em clássico agitado, Flamengo bate Vasco

O Flamengo venceu o Vasco da Gama por 84 a 78, nesta quinta-feira (27), quando se enfrentaram no Maracanãzinho, pelo returno do NBB 2024/25. A partida se dividiu em dois tempos distintos, com o primeiro deles sendo comandado pela equipe cruz-maltina e o segundo, pela rubro-negra. O time do técnico Sergio Hernández foi superior nos dois quartos em que teve sua dominância, principalmente no terceiro período, e venceu, com uma dose de emoção, mais uma vez o “Clássico dos Milhões”, assim como havia acontecido no primeiro turno.

Alexey Borges foi o principal nome da vitória do Flamengo. O armador flertou com um triplo-duplo, terminando o jogo com 22 pontos, 12 assistências e sete rebotes para 34 de eficiência. Shaq Johnson também teve bom desempenho, com 15 pontos, seis rebotes e três assistências para 17 de eficiência.

“Tivemos um primeiro tempo ofensivo ruim, anotamos 32 pontos. O time precisava mais de mim, me pediram para ser mais agressivo, me pediram para ser confiante e continuar jogando meu jogo. Fui mais agressivo no ataque e na defesa, coloquei mais energia, e o time me colocou em boas situações”, afirmou o ala-armador americano, que anotou nove dos 15 pontos no terceiro período.

Pelo Vasco da Gama, Marquinhos registrou excelente performance, com 20 pontos, cinco rebotes e quatro assistências para 20 de eficiência.

“Confio muito no nosso time. Para mim, foi um confronto direto, o time deles é muito bom, tem muita habilidade, muitos jogadores, mas eu confio 100% no nosso time. E hoje eu não tenho desculpa, mesmo que eu tenha machucado, não é desculpa. Fiz o que eu precisava fazer. Dei tudo para o time, mas hoje não deu certo, mas temos muita coisa pela frente e eu confio muito na nossa comissão técnica e nos nossos jogadores”, afirmou Jamaal, que terminou o jogo com 14 pontos, quatro rebotes e três assistências.

O jogo

O primeiro período teve muito mais transpiração defensiva do que inspiração ofensiva. O R10 Score Vasco da Gama começou com uma defesa bastante eficiente, conseguindo segurar o Flamengo, dono do melhor ataque do NBB, durante quase todo o quarto.

Alexey Borges foi o responsável por desatar esse nó na parte final da parcial, com cinco assistências, o que diminuiu um pouco da distância no placar. Com sete pontos de Marquinhos, o time cruzmaltino fechou com três de vantagem: 19 a 16.

Marquinhos continuou ditando o ritmo no segundo período do clássico. O R10 Score Vasco da Gama era um pouco mais assertivo do que o Flamengo nos arremessos do perímetro e, por isso, continuava no comando do placar.

Com muita dificuldade para pontuar, o time rubro-negro forçava jogadas e teve poucos momentos de lucidez ofensiva, principalmente quando Alexey esteve em quadra. Eugeniusz fechou o quarto com uma cesta incrível após sofrer falta de Siewert, e levou o time vascaíno para o intervalo com nove pontos de frente: 41 a 32.

Segundo tempo

O começo do terceiro período ficou marcado pela dificuldade das duas equipes em pontuarem. A primeira cesta de quadra foi convertida por Marquinhos, pelo R10 Score Vasco da Gama, com quase dois minutos transcorridos no cronômetro. A partir daí, no entanto, quem cresceu no quarto e consequentemente, no clássico, foi o Flamengo.

O aproveitamento nos arremessos do perímetro melhorou e o Rubro-Negro diminuiu sua distância no placar para apenas dois pontos. O técnico Léo Figueiró pediu tempo para realinhar sua estratégia, mas Shaq Johnson não quis nem saber e comandou uma virada. Com 29 a 15 na parcial, o time rubro-negro foi para os derradeiros 10 minutos com cinco de vantagem: 61 a 56.

Rafa Paulichi abriu os trabalhos para o R10 Score Vasco da Gama no último período com uma enterrada, mas o Flamengo respondeu com rapidez e anotou uma corrida de 11 a 0 para colocar 14 pontos de vantagem. Correr na subida, como se diz no basquete quando se está atrás no placar, já é complicado. Imagina ter de fazer isso sendo pressionado pelo relógio.

Valente, o time cruzmaltino ainda buscou aquele último esforço, foi efetivo do perímetro, deixou o final do clássico emocionante, porém não foi suficiente para reverter o placar construído pelo rival no terceiro período.

