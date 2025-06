NBB: Didi Louzada bate recorde, Franca vence Flamengo e força Jogo 5

Em um jogo marcado por recordes e atuações expressivas, Didi Louzada tem sua maior atuação em um jogo de NBB, anota 29 pontos e empata a série de semifinal para o Sesi Franca, com a vitória por 102 e a 86 sobre o Flamengo. Com o resultado deste domingo (1), no Pedrocão, o confronto está empatado em 2 a 2.

O jogo ainda marcou o recorde de Jhonatan Luz, do Flamengo, como o atleta com mais jogos no NBB (586). Além disso, Alexey, armador do time carioca, teve o recorde de assistências na temporada com 15 ao todo.

Com os 29 pontos contra o Flamengo, Didi superou sua melhor pontuação na carreira no NBB, que foi no Jogo 1 da série de oitavas entre Franca e Pato Basquete, quando anotou 27.

“Fizemos uma defesa forte, como tinha falado antes que era preciso. Foi o que nos manteve no jogo. Sabemos que se defendermos assim todos os jogos, teremos uma grande chance de ganhar. Fizemos ótimo trabalho defensivo, todos estão de parabéns, paramos todos que tínhamos que parar. Agora teremos outro jogo no Rio, tentar repetir essa atuação e conseguirmos ir para a final”, comemorou o ala que ainda teve sete rebotes e seis assistências para 34 de eficiência.

Ruan Miranda terminou como cestinha do Flamengo, com 18 pontos. Gui Deodato foi um dos cinco atletas do Rubro-Negro que tiveram dois dígitos na pontuação (dez) e lamentou o início ruim, mas assegurou uma volta por cima.

“Principalmente o começo do jogo, a vantagem que eles estipularam, jogar com moral aqui dentro, sabemos que ficou mais difícil. Mas temos que manter a cabeça no lugar, será um quinto jogo da melhor forma, porque estaremos em casa. Trabalhamos duro a temporada inteira, nos momentos decisivos, tenho segurança, porque a equipe do Flamengo soube responder e é isso que vamos fazer agora”, disse Deodato.

O jogo

O Sesi Franca veio mordido da derrota no jogo anterior, imprimiu um ritmo extremamente alto nos primeiros minutos com Wesley, Didi e Georginho para uma corrida inicial de nove pontos antes do Flamengo movimentar o placar e chegou a ter 16 a 2. Aos poucos, o Rubro-Negro foi entrando e descontando a distância no quarto, mas o Rolo Compressor terminou com 13 de vantagem no 27 a 14.

O time da casa venceu a batalha nas trincheiras (11 a 5 em rebotes) e, por consequência, o jogo de garrafão, convertendo 8 contra 3 do rival. Didi mostrou, mais uma vez, estar inspirado, com dez pontos nos dez primeiros minutos.

Os dois times voltaram para o segundo quarto preocupados em criar mais volume ofensivo. O Flamengo foi quem mais teve sucesso nessa empreitada, vencendo em assistências (8 a 4), sobretudo com o Alexey, que deu cinco no período. Teve um salto de qualidade, passando de dois acertos para quatro nas bolas de fora do perímetro e de três para oito convertidas dentro do garrafão.

O Sesi Franca manteve sua entoada, com mais nove pontos de Didi Louzada e auxílio luxuoso de Lucas Dias e Hinkle. Mas Ruan Miranda encabeçou uma discreta reação de sete atletas pontuando para o Rubro-Negro, vencendo a parcial por 31 a 27. O placar do intervalo era 54 a 45 para os donos da casa.

Segundo tempo

Apesar de sofrer uma cesta de três de Alexey com oito segundos no terceiro quarto, o Sesi Franca voltou do vestiário mostrando uma maior qualidade defensiva para barrar a pontuação. Fez o Flamengo perder volume e precisão tanto dentro como fora do perímetro. A equipe da casa também sentiu a questão física e caiu na produção ofensiva, mas continuou mais atuante no garrafão para ampliar sua vantagem novamente.

Didi Louzada foi o maior pontuador do time francano no período, com sete, somando 26 e ficando a um de sua melhor pontuação na história do NBB. A parcial terminou em 20 a 14 para o Rolo Compressor.

Grandes jogadores aparecem em grandes jogos. Didi Louzada fez mais três pontos e bateu seu recorde pessoal de cinco temporadas que jogou no NBB para terminar a partida como cestinha. O Sesi Franca partiu para uma trocação de pontos mais aberta contra o Flamengo, afim de administrar os 15 pontos que tinha construído.

Por outro lado, Alexey Borges estava inconformado e tentava achar seus companheiros com suas cinco assistências no período para descontar a distância. Terminou com 15 assistências na partida, recorde de toda a temporada do NBB 2024/25 e quarta maior atuação no quesito em toda história dos playoffs.

Por fim, foi triste para o armador Rubro-Negro que seu duplo-duplo (15 pontos) para 26 de eficiência, não tenha dado resultado esperado. O Sesi Franca, seu ex-time, não tem nada com isso e ainda fez 28 a 27 na parcial para chegar à contagem centenária.

