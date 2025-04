NBB: Com show de argentino, Minas vence Brasília em duelo do G4

Quem corre atrás são os adversários. Jogando na Arena BRB Nilson Nelson, o Minas mostrou mais uma vez porque é líder do NBB 2024/25 ao superar o Brasília, por 77 a 63, nesta terça-feira (1). Assim, decretou seu 25º triunfo na competição, ao superar o quarto colocado em sua casa.

Desse modo, o time mineiro fica há duas vitórias de garantir a melhor campanha da fase de classificação, enquanto a equipe da capital sofreu apenas sua terceira derrota no Distrito Federal e perdeu a oportunidade de encostar no Sesi Franca. Foi um duelo de muitas corridas, com a equipe mineira mostrando mais fôlego na prova.

Uma partida de basquete poderia se comparar com uma prova de 400 metros rasos do atletismo. Dividindo em quatro etapas, que os times precisam dosar a energia na primeira curva da pista e na reta oposta, para arrancar na segunda curva e administrar nos metros finais. Assim, fez o Minas, com suas passadas largas.

O primeiro quarto ficou marcado pelas corridas em sequência que cada time tinha, traduzindo uma oscilação de bons momentos dos dos ataques com pequenos lapsos de acerto. De cara, o Minas não se intimidou por jogar fora de casa e abriu 7 a 0. A reação imediata levou o placar em 9 a 7 para o Brasília. Jeremy Hollowell acertou um arremesso de fora do perímetro, que deixou 14 a 9 para o time visitante.

A roubada de bola de Daniel Von Haydin, que terminou em bandeja, e o arremesso de três, mesmo com Anton Cook contestado, fez o time da casa chegar em 23 a 17 na última arrancada frenética do período, que terminou 25 a 20.

Após um começo de segundo quarto equilibrado nos pontos, o Minas fechou a porta na sua defesa e encontrou facilidades de missmatches, penetração no garrafão e liberdade fora do perímetro para sair do 30 a 24 contra para 42 a 30 a favor, na maior corrida do jogo, com 18 a 0, deixando o técnico Dedé Barbosa furioso com o Brasília, a ponto de pedir dois tempos técnicos seguidamente.

Ao todo, por mais de cinco minutos e meio que o time da casa não acertou a mira ou sofreu roubos de bola em suas investidas. Arengo converteu uma bola de três, Cook descontou no estouro do cronômetro e o placar foi para o intervalo com 49 a 38 para a Tempestade.

Segundo tempo

Se os ataques eram fortes e contundentes na primeira metade, as defesas prevaleceram no terceiro quarto e a precisão dos dois lados caiu. O Brasília batalhou muito para buscar rebotes em sequência, principalmente, ofensivos. No total, venceu a batalha nas trincheiras (9 a 7), com Anderson Rodrigues e Matheus Bonfim, retornando de lesão que o deixou parado desde dezembro. Porém, foi o time mineiro que levou a parcial, com 11 a 9 e ampliou a margem que já tinha construído.

Avassalador, o Minas tratou de converter uma nova corrida de 11 a 1 no início do quarto decisivo que deixou o placar em 71 a 48, na maior distância do duelo. Gemadinha teve seu bom arremesso na cesta de três para descontar para o Brasília.

Mas, a noite era do adversário, que contou até com uma tentativa de interceptação de passe de Matheus Bonfim, que terminou em cesta contra e mais dois pontos para o Minas. No fim, o time da casa até descontou o prejuízo, todavia a equipe visitante fechou em 17 a 16 e não foi mais ameaçado.

O ala/armador argentino Juan Pablo Arengo teve sua segunda melhor pontuação nesse primeiro ano no Minas, foi o cestinha da noite, com 25 pontos, quatro rebotes e três assistências para sua melhor eficiência na temporada, 30. Do Brasília, Gemadinha terminou com 15 pontos.

