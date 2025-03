NBB: Aos 40 anos, Marquinhos é eleito jogador da semana

A primeira semana de março da temporada 2024/25 contou apenas com dez jogos, mas foi bastante especial. Marquinhos se tornou o segundo jogador com 9 mil pontos na história do NBB e ainda teve ótimo desempenho na vitória do R10 Score Vasco da Gama sobre o São Paulo, sábado (8), em São Januário, evidenciando sua longevidade e excelência esportiva. Pelo conjunto da obra, o jogador de 40 anos foi eleito o destaque da semana.

Na vitória por 88 a 78, Marquinhos explodiu para 22 pontos, com um impressionante aproveitamento nos arremessos de quadra. Ele chutou para 50% do perímetro (2/4), 75% para 2 pontos (6/8) e 100% no lance livre (4/4). O ala ainda conseguiu seis rebotes e quatro assistências para 28 de eficiência. A atuação foi fundamental para o R10 Score Vasco da Gama conquistar o 15º triunfo no NBB 2024/25.

“Mesmo aos 40 anos, sempre procuro me dedicar, treinando bem. Depois das duas derrotas do Sul, que foram dolorosas, pudemos voltar para casa, ter um bom período para treinar, melhorar no que precisava melhorar e foi o que aconteceu comigo. Melhorei alguns aspectos, o lance livre, o rebote, mais posição para marcar e atacar. E esse prêmio só mostra o quanto eu evoluí nesse período pós-viagem do Sul”, afirmou Marquinhos, se referindo aos jogos contra Caxias do Sul e União Corinthians.

Depois disso, o R10 Score Vasco da Gama conquistou três vitórias consecutivas e vive um excelente momento no NBB 2024/25. A equipe cruz-maltina derrotou Pato Basquete (98 a 86), Desk Manager Mogi Basquete (104 a 82) e São Paulo (88 a 78), chegou aos 15 triunfos em 27 jogos (55,6% de aproveitamento) e se consolidou na sétima colocação.

“Estamos em um momento muito bom. Agora vamos ter o clássico contra o Botafogo. Estamos bem treinados, descansados e focados nas coisas que precisamos melhorar”, afirmou o jogador.

A partida foi ainda mais especial pela marca registrada por Marquinhos. Com um fadeway clássico logo aos 11 segundos do jogo, o ala atingiu 9 mil pontos na história do NBB e se tornou o segundo jogador com esse número de pontuação. O outro é Shamell, que tem 9.266 e defende atualmente o Caxias do Sul.

“Alcançar recordes junto com uma carreira vitoriosa são duas coisas que caminham paralelas. E acaba sendo parte de um legado, quando olhar para trás e perguntarem quem foi o Marquinhos?”, afirmou o jogador. “É mais um recorde que dá um gostinho a mais nessa despedida, principalmente porque, quando comecei o campeonato, sabia que, em algum momento da temporada, tinha grande chance de atingir a mesma marca de Shamell, que jogou todas as temporadas.”

