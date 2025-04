NBB: Alexey domina e Flamengo atropela São Paulo

No Maracanãzinho, Flamengo justificou melhor campanha no NBB e elenco com mais opções do que o São Paulo, se impôs fisicamente na segunda metade e venceu por 105 a 86. Nesta quinta-feira (3), o rubro-negro teve um triunfo conduzido por Alexey, mas com todos os atletas pontuando e somou 23 resultados positivos em 2024/25.

Enquanto isso, o tricolor acumula sua 13ª derrota no returno e apenas uma vitória, jogando praticamente a continuidade da competição contra o Botafogo, no próximo sábado. A volta de Ricardo Fischer é um alento para a armação do time paulista.

“A partir do segundo tempo, conseguimos imprimir o ritmo que queríamos, tivemos uma defesa forte e muitos contra ataques. Temos uma rotação maior, isso nos favoreceu, e tivemos um bom aproveitamento nas bolas de três que ajudou bastante. Foi uma grande vitória, precisamos continuar somando para ficar na melhor colocação possível, para chegar bem aos playoffs”, avaliou Alexey em entrevista ao SporTV.

“Fizemos um bom primeiro tempo, equilibrado, perto do placar o tempo inteiro. No terceiro quarto, eles começaram muito melhor, fisicamente nos tirando da nossa posição, conseguindo atacar do jeito que eles queriam, abriam uma pequena vantagem e tiveram o controle total dali em diante. Ficou muito difícil para nós. Então, sabemos que sábado é um jogo crucial para tentarmos voltar a vencer, para tentar a vaga aos playoffs e encontrar um basquete melhor. Com a volta do Fischer, já tivemos um ganho de produção, a tendência é que possamos melhorar mais ainda”, explicou André Góes.

O jogo

A partida começou com o pivô Ansaloni acertando uma bola de três para o São Paulo, que procurou todos os detalhes para ser impecável no primeiro quarto. De fato, a marcação zona causou desconforto ao Flamengo, que só teve uma assistência no período. Logo o time com mais assistências na temporada 2024/25.

O Tricolor conseguiu anular algumas das armas Rubro-Negras, deixando Gallizzi, Jordan Williams, Balbi e Gui Deodato zerados. O Flamengo correu atrás, mas os visitantes tiveram mais distribuição, com cinco assistências e Fischer, que retornava de cirurgia, Bennett, Malcolm Miller, Paulo Lourenço e André Góes pontuando. Mesmo assim, a vantagem paulista foi de um ponto contra os cariocas, 18 a 17.

Em seguida, o Flamengo acertou em acelerar o ritmo e nas transições em velocidade para pegar a defesa do São Paulo em desvantagem numérica. O Tricolor passou a cometer mais erros e o Rubro-Negro tratou melhor a distribuição de jogadas, saltando para oito assistências no período, contra seis do adversário.

Gui Deodato e Jordan Williams entraram de vez na pontuação, colaborando com Alexey, Siewert e Shaq Johnson. A diferença de 28 a 23 não foi maior, porque Ricardo Fischer acertou duas bolas de três de muito longe. No entanto, Flamengo virou para ir ao intervalo vencendo por 45 a 41.

Segundo tempo

A volta do vestiário mostrou um Flamengo impetuoso, com oito atletas pontuando e mostrando grande volume no ataque. A rotação funcionava muito bem, tanto infiltrando e sofrendo faltas quanto no jogo de fora do perímetro. Os donos da casa acertaram 4/6 de bolas de três e 8/9 de lances livres. Jackson Jr. entrou bem e foi o melhor pontuador do São Paulo no terceiro período, com sete pontos.

Contudo cometeu a segunda falta antidesportiva e comprometeu ainda mais a rotação que não vinha bem do Tricolor, que acertou 0/2 nas bolas de três e 3/5 em lances livres. Resultado foi um 30 a 17 para o Rubro-Negro, emplacando 17 pontos de margem, no 75 a 58.

Escolhas erradas de passes do São Paulo, alinhadas com um Flamengo implacável, em que até Luan e Gueiros, únicos que não tinham pontuado, anotaram uma bola de três e uma de dois, respectivamente, levaram o Rubro-Negro à contagem centenária.

Assim, o time carioca aplicou-se mais ao ataque para fazer mais um quarto com 30 pontos. O Tricolor anotou 28, com apenas Bennett, Paulo Lourenço, Miguel, Igor e Ansaloni pontuando, mas não foi suficiente para ameaçar uma reação.

A melhor pontuação de um jogador são-paulino foi de Ansaloni, que marcou 15, mesma pontuação do quarto melhor no Flamengo, Shaq Johnson. Por fim, melhor que o ala-armador tiveram Gui Deodato e Jordan Williams, que mesmo vindo do banco, deixaram 17 e 19 pontos, e Alexey, em mais uma atuação inspirada, com 21 pontos, quatro rebotes e sete assistências para 29 de eficiência.

Outros jogos da rodada

Pato Basquete 72 x 75 Minas – veja aqui

Botafogo 64 x 85 Paulistano – veja aqui

