NBB 2025/26 começa em outubro com uma nova edição

O Novo Basquete Brasil (NBB) começa a sua 18ª temporada em outubro de 2025 e segue até abril de 2026. Para esta edição, a principal competição do basquete brasileiro conta com novidades.

Mudanças na quantidade de times e no regulamento movimentam o NBB na busca pelo aumento da popularidade dessa competição. Confira tudo que você precisa saber sobre a 18ª temporada do Campeonato Brasileiro de Basquete.

Maior torneio da história do NBB

A 18ª edição do NBB será o maior torneio da história, de acordo com os organizadores da competição. Isso porque, pela primeira vez, 20 equipes disputarão o título do maior campeonato de basquete do Brasil.

Dentre as 20 equipes participantes da NBB 2025/26, o destaque fica por conta do Cruzeiro e do Basket Osasco. Esses dois times estreiam na competição pela primeira vez na sua história. Afinal, ambos os times disputaram a final da Liga Ouro 2025.

Para Rodrigo Montoro, presidente da Liga Nacional de Basquete, a 18ª temporada representa um marco na história do NBB. Montoro destacou que os números comprovam o crescimento do esporte no Brasil.

O torneio de 2025/26 também conta com mudanças no regulamento. As alterações envolvem a possibilidade dos times serem rebaixados e mudanças durante a fase de playoffs do torneio brasileiro.

Rebaixamento volta a existir

Quem assistiu aos jogos da NBB em 2024/25 viu que a competição não tinha um formato de rebaixamento para a Liga Ouro. O principal motivo da extinção da possibilidade das equipes serem rebaixadas foi o fato da liga não ter sido confirmada para 2025.

Com a consolidação da Liga Ouro em 2025 e o planejamento de realizá-la também em 2026, a Liga Nacional de Basquete recolocou o rebaixamento como uma possibilidade para os times participantes.

Das 20 equipes participantes, as duas que tiverem o pior desempenho durante a temporada regular são automaticamente rebaixados para a Liga Ouro seguinte. Para continuar com a quantidade de times no NBB, o sistema de acesso da Liga Ouro deve ser mantido.

Afinal, apesar do formato seguir o mesmo de edições anteriores, as equipes farão o possível para se livrar da Liga Ouro e se manter na primeira divisão do basquete brasileiro.

Copa Super 8 é mantida

A Liga Nacional de Basquete confirmou que a Copa Super 8 será mantida para a edição 2025/26. Considerado um dos destaques do NBB, a Copa Super 8 consiste na disputa entre os 8 classificados durante a temporada regular.

O formato da Copa Super 8 da NBB segue sendo o eliminatório com quartas de final, semifinais e a grande final. Em termos de chaveamento, os times continuam sendo organizados com o 1º jogando contra o 8º, o 2º contra o 7º, o 3º contra o 6º e o 4º contra o 5º.

Entre todos os campeões da Copa Super 8, o Flamengo se destaca. Realizada desde 2018, o time flamenguista esteve presente em 6 finais e venceu 4 vezes a competição. Outras equipes que também venceram esse torneio foram o Franca e o Minas.

A expectativa da Liga Nacional de Basquete é de que a Copa Super 8 continue sendo o ápice do Campeonato Brasileiro de Basquete. Entretanto, é preciso considerar a mudança de formato com a equipe de melhor campanha sendo mandante no 1º, 4º e 5º jogos dos playoffs da NBB.

Vale destacar que o campeão da Copa Super 8 segue com uma vaga garantida para o Basketball Champions League Americas (BCLA).

Mudanças visam aumentar novo recorde de público

Os números do NBB 2024/25 representaram novos patamares para o Campeonato Brasileiro de Basquete. Isso porque a média de público da competição foi de 4.000 torcedores a cada partida.

Essa média de público representou um aumento de mais de 150% no que diz respeito à receita dos jogos da NBB. Os valores também impressionam quando são observadas plataformas de transmissão de partidas.

Uma estatística que impressionou os entusiastas do basquete foi a quantidade de espectadores que acompanharam o jogo Paulistano/CORPe x São Paulo. No total, mais de 400 mil pessoas assistiram o confronto.

Enquanto o Franca bate Minas mais uma vez e conquista o tetra do NBB, os números da NBB na TV e YouTube também impressionaram a organização. Isso porque mais de 500 mil pessoas assistiram ao conteúdo criado pela liga brasileira de basquete. Foi com base nesse elevado interesse do brasileiro que a organização da competição resolveu investir em um novo formato para manter os torcedores engajados na busca por novos recordes de audiência.