NBA: Stephen Curry vira problema no Warriors

Sem chances de avançar à próxima fase da Copa NBA, o Golden State Warriors pode perder Stephen Curry para os próximos jogos. Nessa quarta-feira (26), o Warriors perdeu para o Houston Rockets por 104 a 100. Assim, o time de San Francisco encerrou sua participação no torneio na lanterna do grupo C do Oeste, com apenas um triunfo em quatro duelos.

Mas o pior foi a lesão do camisa 30. Quando restavam 35 segundos para o fim do embate, Stephen Curry deixou a quadra com dores no quadríceps direito (grupo de músculos localizado na parte frontal da coxa). Além disso, ele foi para o vestiário do Warriors mancando e cabisbaixo.

Curry, aliás, teve três choques na região da lesão nos últimos cinco minutos de jogo. Primeiro, ele tentou passar uma barreira feita por Alperen Sengun. Depois, buscou cavar uma falta de ataque de Amen Thompson, convertida em defensiva após revisão da arbitragem. Por fim, ele caiu após uma disputa de bola em posse ofensiva. A cada ação percebeu-se que o astro mancava mais e sentia dores, até que ele não aguentou e saiu de quadra.

De acordo com Anthony Slater, insider de NBA da ESPN, o Warriors agendou uma ressonância magnética para Stephen Curry nesta quinta (27). Desse modo, a equipe saberá a gravidade da lesão. Ao final do duelo, o técnico Steve Kerr disse que estava aliviado. Afinal, um problema no joelho ou no tornozelo seria pior.

“Quando soube que era na coxa, fiquei até aliviado. Melhor do que uma lesão no tornozelo ou no joelho. Caso ele fique fora, obviamente isso muda tudo. Nossas rotações, como estamos jogando, nossas alternativas nos jogos. Mas vamos esperar pra ver”, contou Kerr.

Diante do Warriors, Curry não repetiu suas grandes atuações. Assim, em 32 minutos, ele fez 14 pontos e deu cinco assistências. No entanto, desperdiçou a bola sete vezes. Além disso, o astro acertou apenas quatro dos 13 arremessos de quadra (fez duas em nove nas bolas de três).

Com o problema de Curry, a lista de lesionados do Warriors subiu para cinco. Jonathan Kuminga e De’Anthony Melton (ambos no joelho), além de Al Horford (nervo ciático) já estavam fora de ação. Mas contra o Rockets, a equipe também perdeu Gary Payton II, que deixou a quadra com uma torção no tornozelo esquerdo. Assim, Kerr terá de quebrar a cabeça para montar o time. Hoje, o time é só oitavo do Oeste, com dez vitórias em 20 jogos.

Nesta temporada da NBA, Stephen Curry já desfalcou o Warriors em quatro jogos por conta de dores no tornozelo. O detalhe é que o time venceu apenas um desses embates. Na história, a equipe perdeu 155 das 247 partidas sem o astro. Ou seja, sofreu revés em 63% dos duelos.

Atualização

De acordo com o jornalista Anthony Slater, da ESPN, Stephen Curry deve perder cerca de uma semana por conta da lesão. Ele evitou algo mais sério, mas terá de perder alguns jogos até estar totalmente pronto.

Até sua volta às quadras, o Warriors vai jogar contra o New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder e Philadelphia 76ers. Assim, pode retornar entre os dias 6 e 7 de dezembro, quando o time pega o Cleveland Cavaliers e Chicago Bulls, na sequência.

