NBA: Shai Gilgeous-Alexander revela metas para 2025/26

O astro Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, revelou quais são as suas metas para a próxima temporada da NBA. Campeão e atual MVP da liga, o armador deu uma longa entrevista à GQ. O craque, aliás, é capa da edição de novembro da revista. Questionado sobre uma possível dinastia do Thunder, Shai garante que o time tem as ferramentas necessárias para conquistar o título em 2026 e nos anos seguintes.

“É disso que se trata: na sua época, quão dominante você pode ser? E vencer várias vezes seguidas demonstra esse domínio, com certeza. Definitivamente, temos o talento, o elenco, a química e a experiência para repetir. Mas muitas coisas precisam acontecer de agora até o final de junho de 2026”, disse o camisa 2 do Thunder.

Além disso, Shai Gilgeous-Alexander falou sobre a evolução de seu jogo na NBA. Segundo o astro de 27 anos, ele se tornou um arremessador confiável. Hoje, o canadense impacta o Thunder nos dois lados da quadra. Mesmo assim, o armador sente que precisa melhorar a cada ano na liga. Ou seja, o seu auge ainda está por vir.

“Ainda sinto que há outro nível que posso alcançar. A cada temporada, você melhora, a NBA se ajusta a essa versão de você e, então, você aprende algo novo. E esse ciclo simplesmente continua. À medida que você avança na carreira, isso se torna mais mental. Nesse ponto, eu sei como arremessar de todos os lugares da quadra. Além disso, consigo o arremesso que quero, quando quero. É mais uma questão de timing e ter a resistência máxima, saber quando usar, quando capitalizar um momento”, contou Shai.

Outro tema da entrevista à GQ foi a rivalidade na NBA. Perguntado se Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers, poder ser considerado o seu maior adversário na liga, Shai se esquivou. Disse que respeita os jogadores de sua idade, mas os rivais que ele mais gosta de enfrentar são quatro veteranos consagrados. Além disso, o canadense revelou que não é fã do trash-talk (provocações) e que ninguém na NBA o desrespeita em quadra.

“Nada contra os jogadores da minha idade, mas os caras que mal posso esperar para enfrentar são LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden. São os caras que eu cresci assistindo, que já deixaram suas marcas no basquete para sempre, que conquistaram as coisas que eu quero do jogo. Não há teste melhor para ver se sou capaz de realizar essas coisas do que enfrentar esses caras”.

“Em quadra, os caras não falam merda comigo. Eu não faço nada que justifique falar. Eu entro em quadra, faço 30 pontos, ajudo o meu time a ganhar o jogo e vou para casa. Não fico por aí fazendo loucuras”, finalizou.

