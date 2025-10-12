NBA: Russell Westbrook e Kings têm interesse mútuo

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Russell Westbrook e Sacramento Kings têm interesse mútuo para a próxima temporada da NBA. Segundo o jornalista, a possibilidade de uma parceria entre jogador e franquia é real. Com menos de duas semanas para o início da temporada, o armador de 36 ainda é agente livre. Ou seja, está sem time.

Continua após a publicidade

“Olha, me disseram que há um forte interesse mútuo entre Russell Westbrook e o Sacramento Kings. E o Kings precisa de um armador reserva. Eles ficaram em 29º lugar em pontos e assistências na temporada passada. E Westbrook ajuda com isso”.

“Além disso, Russell tem laços com a franquia. Domantas Sabonis é próximo a ele, pois jogaram juntos. Ele também jogou com Dennis Schroder, DeMar DeRozan, Zach LaVine. Vamos ver se um acordo sai antes do início da temporada da NBA ou durante a campanha”, revelou Charania.

Continua após a publicidade

MVP da liga em 2017, Westbrook deixou o Denver Nuggets após abrir mão do último ano de contrato. Segundo o ex-jogador Danny Green, do podcast Inside the Green Room, o Nuggets não tinha planos de incluir o veterano na rotação principal. Ou seja, a equipe pretendia mantê-lo “encostado” no banco de reservas. Por isso, Westbrook decidiu testar o mercado.

Leia mais!

No Kings, Westbrook chegaria para ser reserva de Dennis Schroder. O alemão fechou seu acordo na agência livre da NBA e deve ter Zach LaVine ao seu lado no quinteto inicial. Hoje, o time de Sacramento tem 14 atletas com contrato garantido. Ou seja, resta uma vaga no elenco.

Continua após a publicidade

No entanto, quatro meses se passaram após a abertura da agência livre, e o veterano segue sem espaço. Além do interesse da NBA através do Kings, Russell Westbrook está na mira de um time da Ásia. Segundo Carmichael Dave, da rede SacTown Sports, um time chinês fez uma oferta financeira quase irrecusável ao astro.

“Eu ouvi de uma pessoa em quem confio que Russell está no radar de um clube chinês para jogar meia temporada. Ele tem uma proposta que, a princípio, pagaria cerca de quatro vezes mais do que pode receber na NBA”, contou Dave.

Veterano de 17 campanhas na NBA, Westbrook já defendeu seis times na liga. Por 11 anos, ele jogou no Oklahoma City Thunder, onde se tornou ídolo e maior cestinha da história da franquia. Além do Nuggets, o armador passou por Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers e Washington Wizards. Em 1.237 jogos, Westbrook tem médias de 21,2 pontos, oito assistências e sete rebotes.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA