NBA: Pelo Grizzlies, Cedric Coward atinge marca histórica

Para um jogador experiente fazer um 50-40-90, é missão quase impossível. Isso porque o jogador tem de acertar 50% de arremessos gerais, 40% de três pontos e 90% nos lances livres. No entanto, o calouro Cedric Coward, do Memphis Grizzlies, vem quebrando a escrita na NBA. Após a vitória sobre o Dallas Mavericks na sexta-feira (7), o jovem tornou-se o primeiro novato na história da liga a ter tais números nos dez primeiros jogos.

Apesar de não ser titular, Cedric Coward vem sendo muito importante para o seu time. Em dez partidas, ele registra médias de 15.0 pontos, 5.8 rebotes e 1.0 roubo de bola. Nos arremessos, todavia, seu impacto é ainda melhor: 55.4% nos gerais, 43.6 para três e 91.2% nos lances livres.

São números jamais vistos por um calouro na história da NBA, enquanto Coward ganha destaque não tão esperado. Afinal, em um time com os astros Ja Morant e Jaren Jackson Jr, é muito mais difícil alguém conseguir tanto espaço.

Décima primeira escolha do Draft, o jogador é o cestinha entre os novatos de um recrutamento que tinha Cooper Flagg, Dylan Harper e VJ Edgecombe. Por enquanto, ele também está entre os três melhores em rebotes e assistências entre os calouros. Cedric Coward surpreende não só o Grizzlies, mas toda a NBA em seu primeiro ano.

O Grizzlies, por outro lado, não faz uma boa temporada. Em dez jogos, o time soma apenas quatro vitórias, enquanto a direção e a comissão técnica tentam lidar com os problemas do astro Ja Morant.

Por isso, Cedric Coward vem fazendo tanto a diferença para manter o time com alguma chance de sonhar com playoffs na campanha. Vale lembrar que ele não era um dos nomes mais badalados nos últimos anos. Ele saiu do colégio sem entrar no ranking dos melhores jogadores daquela idade, demorou a ganhar tempo de quadra por Washington State e, pouco tempo depois, foi escolha de loteria na NBA.

“Houve um tempo em que, para ser sincero, foi duro acreditar que seria um jogador da liga. Mas eu tinha de acreditar. Eu precisava dessa confiança porque creio muito no poder da manifestação. Você precisa ter a visão clara do lugar em que deseja chegar na vida. Por isso, mesmo nos tempos mais difíceis, sempre via os jogos da NBA me imaginando em quadra”, contou Cedric Coward, em entrevista ao site AndScape.

Agora, Coward é um dos principais nomes do Grizzlies, mesmo com só dez jogos na carreira.

“Eu tenho muita sorte por estar aqui hoje, pois é uma experiência para muito poucas pessoas. São só 450 jogadores nessa liga e sou um deles. Então, eu faço valer cada dia em que acordo e venho para cá. Eu não encaro nada como uma garantia porque sei como isso pareceu um sonho um dia. Há dias, aliás, em que tenho que me beliscar para crer que estou na NBA mesmo”, revelou o reforço do Grizzlies.

