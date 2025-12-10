NBA: Mavericks perde Dereck Lively pelo resto da temporada

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Dallas Mavericks perdeu o pivô Dereck Lively pelo resto da temporada 2025/26 da NBA. O jogador vai passa por uma cirurgia no pé direito e só vai voltar às quadras na próxima campanha.

Dereck Lively fez apenas sete jogos, enquanto lidava com fortes dores no pé. Em cerca de 14 minutos por noite, ele produziu médias de 4.3 pontos, 5.3 rebotes e 1.6 bloqueio no período. Ele vinha com restrição de tempo de quadra, justamente por conta da lesão. Como resultado, não jogava desde o dia 21 de novembro.

Décima segunda escolha do Draft de 2023 da NBA, Lively vem sofrendo com várias contusões ao longo de sua carreira. Isso porque fez 55 jogos em sua campanha de estreia e 36 em 2024/25. Agora, vai ficar de fora por 75 partidas no total.

Enquanto isso, o Mavericks vem utilizando Anthony Davis como pivô. Afinal, o reserva de Lively, Daniel Gafford, também está fora por lesão. Apesar de Davis não gostar de jogar na posição, o time texano não tem muitas outras opções em seu elenco. O outro pivô é o veterano Dwight Powell, enquanto Moussa Cisse tem contrato two-way.

A confirmação de que Dereck Lively vai ficar fora pelo resto da campanha da NBA deixa o Mavericks ainda mais próximo de uma reformulação de seu grupo. Segundo Charania, Klay Thompson, D’Angelo Russell, além de Davis e Gafford podem sair em breve.

Em tese, Lively é o pivô titular do Mavericks. Apesar de Gafford jogar muitos minutos e começar vários jogos sem o jovem, a preferência do técnico Jason Kidd sempre foi pelo camisa 2.

Agora, a direção do Mavs tem uma dura missão: entender se Kyrie Irving vai voltar às quadras até fevereiro para impulsionar a busca de uma classificação aos playoffs. Por enquanto, o time é só o 11° no Oeste com nove vitórias e 16 derrotas. No entanto, a equipe venceu quatro de seus últimos cinco jogos e começou a esboçar uma reação.

Desde que o jovem armador Ryan Nembhard foi alçado ao time titular, (seis jogos) o Mavericks cresceu de produção na NBA, os erros de ataque despencaram e os arremessos começaram a cair. São 11.3 turnovers (contra 16.9 antes) e 80 cestas de três em 190 tentativas (42.1%, muito acima dos 31.8% até então).

Foram vitórias contra Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Miami Heat e Houston Rockets, times que lutam pelos primeiros lugares em suas conferências na NBA. Então, tudo pode depender da volta de Irving.

Além de Livey, o Mavericks também perdeu Dante Exum pelo resto da campanha.

