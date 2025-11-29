NBA: Luka Doncic motivou troca de quadra do Lakers

A reclamação de Luka Doncic deu certo e o Los Angeles Lakers vai enfrentar o Dallas Mavericks pela Copa NBA nesta sexta-feira (28) em sua quadra tradicional. De acordo com o jornalista Dave McMenamin, da ESPN, a liga aceitou o pedido do time californiano para jogar em um piso “normal”.

Isso porque Luka Doncic reclamou que durante a vitória sobre o Los Angeles Clippers, ele escorregou várias vezes. Aliás, ele relatou que o mesmo não aconteceu quando o time jogou contra o Memphis Grizzlies, por exemplo.

Então, a empresa que cuida das quadras está fazendo a manutenção do material para voltar a usar o piso nos próximos jogos. Afinal, o Lakers já está classificado às semifinais da Copa NBA, que vão acontecer a partir da próxima semana.

“Estava muito ruim”, disse o ala Rui Hachimura. “Eu senti na hora em que fui fazer o aquecimento. Então, parecia estranha. Era como se tivesse óleo, escorregadia. Todo mundo que estava na quadra sentiu a mesma coisa”.

Ou seja, não foi apenas Luka Doncic. Vários outros jogadores do Lakers disseram o mesmo. De acordo com o técnico JJ Redick, pode ter sido pelo fato de que o ginásio teve um jogo da NHL e o piso de gelo, que fica abaixo da quadra, teria condensado. Aliás, isso já aconteceu na NBA em outras ocasiões, mas não vinha se repetindo por conta da tecnologia atual. No entanto, pela pintura e o piso que usam exclusivamente na Copa NBA, causou o problema.

“A segurança dos jogadores está no topo de nossas prioridades”, disse um porta-voz da NBA à ESPN. “Em consulta com o Lakers, nós vimos que várias áreas da quadra da Copa NBA tinham de passar por uma manutenção, então o time vai usar a sua quadra normal para o jogo da noite de hoje (sexta-feira). A quadra que o time usa no torneio deve ficar pronta para a fase de semifinais”.

Ídolo do Mavericks e, agora, do Lakers, Luka Doncic vai enfrentar pela terceira vez seu antigo time na NBA. Nas outras duas, ainda em 2024/25, a equipe de Los Angeles saiu com a vitória. Por outro lado, será a primeira vez que Anthony Davis vai jogar contra a franquia de Los Angeles após a troca.

O jogo também marca o primeiro encontro entre LeBron James e Cooper Flagg, duas primeiras escolhas de Draft separadas por 21 anos. Enquanto James voltou às quadras recentemente e o time ainda não perdeu com ele em 2025/26, Flagg vem tendo dificuldades em algumas partidas, o que causou críticas.

O Lakers venceu seus três jogos na Copa NBA até aqui e enfrenta um Mavericks que vem em campanha ruim. Em 19 partidas, o Mavs venceu só cinco. No entanto, a equipe texana conta com a volta de Davis para tentar reverter a situação.

