NBA: Kings está aberto a troca por quase todo elenco

O Sacramento Kings colocou quase todo o elenco no mercado de troca da NBA. De acordo com Jake Fischer, na plataforma Substack, o time da Califórnia está disposto a negociar qualquer jogador do plantel após um início ruim de temporada. As exceções são o ala Keegan Murray e o ala-armador Nique Clifford.

O Kings, desse modo, deve passar por uma reformulação total. O plano foi definido após um início de temporada muito aquém do planejado. Embora com um trio forte no papel, a equipe terminou o primeiro mês de 2025/26 com apenas quatro vitórias em 17 jogos. Assim, ocupa a vice-laterna do Oeste.

Segundo Dave Carmichael, do Sactown Sports, o GM Scott Perry já teria carta branca para tentar uma troca pelos principais astros do time na NBA. Entre eles, Domantas Sabonis, DeMar DeRozan e Zach Lavine. Alguns deles, aliás, já podem ser trocados até no próximo mês, bem antes da trade deadline.

“A partir de dezembro, sempre que surgirem chances, o Kings vai começar a reformular o elenco. O foco será em jogadores jovens, escolhas de Draft e abrir espaço na folha salarial. Se tudo correr bem, a equipe que você vê agora não será a mesma de março. Portanto, o time deverá ser pior em quadra, mas será melhor na NBA no futuro”, disse o setorista do Kings.

O time de Sacramento quer adotar um modelo similar ao do Oklahoma City Thunder. Após fracassos com Russell Westbrook e Paul George, a a franquia decidiu explorar o mercado e acumulou escolhas de Draft. O Kings, desse modo, deve priorizar picks durante as propostas de troca que receber por seu elenco na NBA.

Domantas Sabonis é o nome mais envolvido nos rumores. Ainda com 29 anos, o pivô lituano é avaliado como um dos melhores nomes da posição e atrai times que brigam pelo título da NBA. O Kings, assim, deve começar a ouvir propostas de troca pelo astro em breve.

A dupla DeRozan e Lavine também não deve ficar até o fim da temporada. Após chegarem do Chicago Bulls, os alas não conseguiram brilhar com a camisa do Kings na NBA. Com contratos expirantes, portanto, os dois podem ser aproveitados em trocas com times que tem espaço na folha salarial.

