NBA: Dylan Harper vira problema no Spurs

O novato Dylan Harper se tornou desfalque do San Antonio Spurs da NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o armador deve perder várias semanas por uma distensão na panturrilha esquerda, embora a franquia não tenha oficializado o tempo exato. O calouro sofreu a lesão no domingo (2) durante duelo contra o Phoenix Suns.

Dylan Harper se lesionou ao tentar defender uma enterrada de Nick Richards. Após o lance, ele caiu e mostrou incômodo com a dor enquanto caminhava em direção ao banco. Na sequência, o calouro seguiu para o vestiário e não voltou mais para o jogo, deixando a arena de muletas e com uma bota ortopédica.

Com a lesão de Harper, o San Antonio Spurs perdeu o primeiro jogo na NBA em 2025/26. A equipe do Texas foi superada pelo Phoenix Suns por 130 a 118. Antes de deixar a quadra, o calouro havia marcado 12 pontos, com cinco acertos em oito tentativas de arremesso, em 11 minutos vindo do banco.

Após o duelo, o astro Victor Wembanyama lamentou a lesão do colega de equipe. Para o francês, Harper tem sido uma peça importante no início de campanha do Spurs.

“Espero o melhor para Harper, com certeza”, disse o craque do Spurs. “Vimos coisas incríveis dele, até o momento, na NBA. É até difícil acreditar o quão bem ele tem jogado como calouro. Porém, acontece. Precisamos saber lidar com as lesões. Além disso, ainda vamos recuperar alguns jogadores em breve”.

Segunda escolha do Draft da NBA, Dylan Harper teve um grande início de temporada pelo Spurs. Nos cinco primeiros jogos, o calouro registrou médias de 14.4 pontos, 4.6 rebotes e 2.4 assistências, além de 1.2 roubo por partida. Desse modo, era um dos cotados para a disputa do prêmio de Novato do Ano.

A lesão, portanto, interrompe um início promissor do calouro do Spurs na NBA. Além disso, deve afetar ainda mais a rotação de San Antonio nas próximas semanas. Isso porque a franquia tem tido problemas com lesões. O astro De’Aaron Fox, por exemplo, sequer estreou em 2025/26 por conta de uma contusão na posterior da coxa.

Além de Harper e Fox, o Spurs ainda espera os retornos de Lindy Waters, Jeremy Sochan, Kelly Olynyk e Luke Kornet.

Por fim, apesar dos desfalques, o Spurs teve um grande início de temporada na NBA. Pela primeira vez na história, afinal, a franquia conseguiu vencer os cinco primeiros jogos da campanha, sendo vice-líder do Oeste, atrás apenas do invicto do Oklahoma City Thunder.

