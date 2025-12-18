NBA: Candidato ao título, Cavaliers sofre sem Evan Mobley

O Cleveland Cavaliers terminou a última temporada da NBA como um dos melhores times na fase regular, com a base em Donovan Mitchell, Darius Garland, Jarrett Allen e Evan Mobley. No entanto, o quarteto vem tendo problemas para atuar junto. E isso resulta em derrotas para a franquia de Ohio.

Continua após a publicidade

Então candidato ao título, o Cavs perdeu sete dos últimos dez jogos. Como resultado, o time é só o nono no Leste, com 15 triunfos em 28 jogos. Sem Evan Mobley pelo segundo jogo consecutivo, Cleveland caiu para o Charlotte Hornets e o Chicago Bulls. O detalhe é que ambos foram em casa.

Melhor defensor da última campanha da NBA, Mobley vinha jogando em grande nível em sua quinta temporada na liga. Não por menos, Cleveland já fazia planos para aumentar sua carga ofensiva em 2025/26.

Continua após a publicidade

Entretanto, Mobley se viu obrigado a jogar como pivô em várias partidas. Isso porque Jarrett Allen ficou fora de nove dos dez jogos anteriores ao seu retorno às quadras. E quando Allen voltou, ele se machucou.

Sem ter uma das melhores duplas de garrafão atuando ao mesmo tempo, o Cavaliers teve um impacto negativo na defesa como não se via há muito tempo. Desde então, o Cavs permite quase 58% dos arremessos dos adversários, a quarta pior marca da liga no período.

Continua após a publicidade

Leia mais

Evan Mobley vai desfalcar o Cavaliers por até quatro semanas na NBA. Ele sofreu uma lesão na panturrilha, enquanto a liga está em alerta para contusões assim. Ou seja, o Cavs não vai acelerar sua volta às quadras.

E sem Mobley, o time de Ohio vem tentando várias formações em seu quinteto titular. Aliás, daquele quarteto, o Cavaliers vem tendo poucas chances de ter completo. Até aqui, Mobley, Allen, Garland e Mitchell só estiveram juntos em quatro jogos.

Assim, o Cavs perdeu quatro dos seus últimos cinco embates em casa. Na atual campanha da NBA, tem um total de nove vitórias e sete derrotas. Em 2024/25, o Cavs venceu 34 dos 41 jogos. Ou seja, até aqui, no meio de dezembro, o time já caiu em seus domínios o mesmo número de vezes que em toda a temporada passada inteira.

Continua após a publicidade

Contra o Hornets, por exemplo, o adversário não contou com LaMelo Ball. Mesmo assim, o Cavs foi derrotado em casa por um time que havia vencido só dois jogos longe de seus domínios em 2025/26.

A última vitória do Cavaliers foi contra o Washington Wizards, quando Donovan Mitchell precisou fazer 48 pontos. Apesar de enfrentar um dos piores times da NBA, o Cavs ganhou por apenas quatro pontos.

Continua após a publicidade

Para piorar a situação do Cavs, Larry Nance Jr, que deveria ser o principal reserva de Allen e Mobley na atual temporada da NBA, também tem lesão na panturrilha e só deve voltar em cerca de duas semanas.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA