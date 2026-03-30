NBA: Após troca, Bulls dispensa Jaden Ivey

Jaden Ivey foi dispensado pelo Chicago Bulls pode mais de um mês após troca na NBA. De acordo com a franquia, a rescisão aconteceu após o armador apresentar “conduta prejudicial à equipe”. Então, o jogador de 24 anos fica livre no mercado a poucas semanas do fim de 2025/26.

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O Bulls não deu outros detalhes sobre a dispensa de Jaden Ivey. Porém, a decisão passa pela série de vídeos que o armador publicou nas suas redes sociais ao longo das últimas semanas. Em um deles, o jogador criticou a NBA por celebrar o ‘Mês do Orgulho’, justificando que a liga estaria promovendo injustiça.

Ivey chegou ao Bulls em troca com o Detroit Pistons no mês passado. No entanto, o armador participou de apenas quatro jogos pela equipe antes de ser afastado do resto de 2025/26 por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Na equipe, ele registrou médias de 11.5 pontos, 4.8 rebotes e quatro assistências.

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Na temporada, Ivey estava no último ano de contrato na NBA, no valor de US$ 10.1 milhões. O Bulls, aliás, não indicava que renovaria com o jogador. Desse modo, a dispensa não terá impacto na folha salarial de 2026/27.

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Ivey chegou à NBA como a quinta escolha do Draft de 2022 pelo Pistons. Na equipe de Detroit, o jogador demonstrou potencial, com média de 16.1 pontos nos três primeiros anos da carreira. No entanto, a partir de 2024/25, o armador passou a lidar com problemas no joelho e perdeu espaço na franquia.

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Com a queda de rendimento de Jaden Ivey, o Pistons optou por acertar uma troca com o Bulls na trade deadline da NBA. Na equipe de Chicago, desse modo, o armador era cotado para ser titular. Porém, os problemas no joelho seguiram e ele precisou ser cortado.

Por conta da lesão e do pouco espaço, o camisa 31 passou a colecionar declarações polêmicas. No mês passado, por exemplo, o jogador de 24 anos chegou a dizer que o antigo Ivey estava morto.

“Pela primeira vez na minha carreira eu não joguei por opção técnica. Isso não muda minha ideia de que o time vem em primeiro lugar. Os técnicos querem jogadores para vencer jogos. E eu não sou mais o Jaden Ivey que eu era. Aquele Ivey morreu”, disse o jogador.

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Por fim, em quatro temporadas na carreira, Ivey tem médias de 14.8 pontos, quatro assistências e 3.5 rebotes.

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