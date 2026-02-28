NBA: Após saída conturbada, Cam Thomas detona Nets

Hoje no Milwaukee Bucks, o ala-armador Cam Thomas fez duras críticas ao Brooklyn Nets, seu antigo time na NBA. O jogador de 24 anos deu uma entrevista ao jornal New York Post e não mediu as palavras.

Na última trade deadline, o Nets tentou negociar Cam Thomas, mas não teve sucesso. Como o jogador estava fora dos planos, e com um contrato expirando ao final desta campanha, a franquia decidiu dispensá-lo assim que o prazo para negociações expirou. Livre no mercado da NBA, Thomas assinou com o Bucks para o restante da temporada.

De acordo com o ala-armador, o motivo da sua saída do Nets foi que o time não acreditava nele. Segundo Thomas, isso ocorre com outros jogadores da equipe. Vale lembrar que a franquia do Brooklyn passa por um processo de reconstrução. Desse modo, o elenco está cheio de jovens (11 atletas abaixo dos 25 anos).

“É simplesmente o jeito da franquia. Eles (dirigentes do Nets) não acreditam em ninguém. Mas eu nem me importo mais. Estou em outro time agora. Não quero falar muito sobre eles. Mas foi isso. Eles não acreditaram em mim. Sempre acharam que havia algo melhor. Sei lá”, disse Thomas.

Desde o ano passado já estava claro que Cam Thomas não ficaria muito tempo no Nets. Afinal, o ala-armador não chegou a um acordo para renovar o contrato. Desse modo, ele aceitou a oferta qualificatória (US$6 milhões) para seguir mais no time em 2025/26.

No início da offseason, Thomas recusou uma oferta de US$28 milhões por duas temporadas. A princípio, o jogador queria receber US$120 milhões por quatro campanhas. Ou seja, US$30 milhões anuais. O Nets, porém, não se mostrou disposto a chegar nesse valor.

Algumas semanas depois, Thomas aumentou a pedida. Segundo Lucas Kaplan, do portal Nets Daily, o atleta considera que está no mesmo patamar de Jalen Green (Phoenix Suns), Tyler Herro (Miami Heat) e Immanuel Quickley (Toronto Raptors). Os três, aliás, ganham acima de US$30 milhões anuais.

“Uma fonte da liga disse ao Nets Daily onde Cam Thomas vê seu mercado, usando jogadores comparáveis na NBA, como Jalen Green, Tyler Herro e Immanuel Quickley. É onde Thomas vê seu mercado, se não mais alto. Portanto, isso sugere que ele esteja buscando um salário anual acima de US$30 milhões, mais próximo de US$40 milhões”, contou o jornalista.

Escolha 27 do Draft de 2021, Thomas disputou 239 jogos, em cinco anos no Nets. Suas médias foram de 15,2 pontos, 2,5 rebotes e 2,2 assistências. Apesar do talento em pontuar nos três níveis, o jogador recebe críticas por ser um péssimo defensor e não passar a bola para os companheiros.

Já no Bucks, Thomas fez oito partidas e recebeu elogios do técnico Doc Rivers. Em Milwaukee, o atleta faz 14 pontos por jogo, sempre vindo do banco. Na próxima offseason, o ala-armador será agente livre irrestrito. Ou seja, poderá assinar com qualquer time da NBA a partir de julho.

