NBA: Anthony Davis reage após saída de Nico Harrison no Mavs

O Dallas Mavericks demitiu Nico Harrison no último dia 11, enquanto o time vinha de uma sequência ruim na atual campanha. No entanto, Anthony Davis, que foi envolvido na troca pelo Los Angeles Lakers para o Mavs na última trade deadline da NBA, gostava da presença de Harrison no time texano. Longe das quadras desde o dia 29 de outubro, o astro falou sobre a saída de seu amigo.

“Eu fiquei um pouco surpreso, assim como outros jogadores. Fiquei surpreso, mais do que qualquer coisa, pois ele é meu amigo. Nico teve participação direta para que eu viesse para Dallas, enquanto ele queria que eu fizesse parte daquilo que ele pensava. Nós conversamos, depois conversei com Patrick Dumont (dono da franquia), mas foi uma decisão de basquete”, disse Anthony Davis.

A amizade entre Anthony Davis e Nico Harrison vem de muito tempo, bem antes da troca para o Mavs. Foi o antigo GM quem o ajudou em seu patrocínio pessoal com a Nike, ainda no começo de sua carreira. Na época, Harrison trabalhava para a empresa, onde ficou por quase duas décadas. Depois, os dois sempre estiveram em contato, especialmente quando ganhou o cargo de diretor em Dallas.

O “namoro” entre Davis e o Mavs era antigo na NBA. Afinal, antes da troca para o Lakers, em 2019/20, ele foi cogitado diversas vezes para jogar na equipe. Só aconteceu anos depois, na troca por Luka Doncic.

Enquanto isso, Anthony Davis se aproxima de sua volta às quadras na NBA e deve reforçar o Mavs contra o Lakers na próxima sexta-feira (28). Até aqui, o ala-pivô fez apenas 14 jogos pelo time, sendo cinco em 2025/26. É possível que ele tenha restrições no tempo de quadra, entretanto.

O Mavericks vem tendo muitos problemas com lesões na atual campanha. Kyrie Irving, por exemplo, está fora desde a última temporada e não tem uma data certa para seu retorno. Enquanto isso, os pivôs Dereck Lively e Daniel Gafford já desfalcaram o time várias vezes em 2025/26. Enquanto Lively se machucou mais uma vez e fez só sete jogos, Gafford atuou em 13 dos 19 primeiros.

Troca de Anthony Davis

Davis, de 32 anos, vem aparecendo em diversos rumores de troca nas últimas semanas. De acordo com o jornalista Tim MacMahon, da ESPN, o time de Dallas pensa em explorar o mercado da NBA e repassar o contrato do jogador até a trade deadline, em fevereiro.

O Chicago Bulls, por exemplo, sempre foi um candidato. Afinal, o jogador é de lá e existe um interesse mútuo há algum tempo. No entanto, Davis quer vencer com o Mavs para dar uma resposta às críticas da negociação por Doncic.

Anthony Davis tem contrato com a equipe texana até 2026/27, com opção para o ano seguinte. Em 2025/26, ele vai receber US$54.1 milhões e possui médias de 20.8 pontos, 10.2 rebotes e 1.2 toco em cerca de 30 minutos por noite.

