Cooper Flagg ganha força para Calouro do Ano da NBA

Cooper Flagg cresceu na disputa para Calouro do Ano da NBA. Após passar três semanas na terceira posição, o novato do Dallas Mavericks subiu para a segunda colocação da corrida pelo prêmio. Desse modo, o camisa 32 está atrás apenas de Kon Knueppel, que lidera a disputa há quatro semanas.

O salto de Cooper Flagg aconteceu após ele deixar a função de armador. Durante a última semana, o calouro voltou a ser utilizado como ala e começou a mostrar mais qualidade com a camisa do Mavericks. Em um jogo contra o New Orleans Pelicans, por exemplo, o jovem marcou 29 pontos. No período, assim, ele tem médias de 17.7 pontos, sete rebotes e três assistências, além de 1.7 roubo.

Flagg, porém, segue com dificuldades nos arremessos na NBA. Durante a última semana, ele acertou apenas uma de 11 tentativas dos três pontos. Assim, registrou uma taxa de acerto de 0.91%, sendo que no total o ala acertou apenas 26.1% das tentativas que fez do perímetro.

Para o jornalista Steve Arscburner, portanto, a dificuldade ofensiva é a razão para Cooper Flagg ainda aparecer atrás de Knueppel.

“Flagg vive um curso intensivo na NBA. Isso porque ele tem mais jogos pelo Mavericks do que Anthony Davis e já conta com mais derrotas na liga do que em toda a carreira antes do profissional. Além disso, está um de 11 nas bolas de três nos últimos três jogos. Ainda assim, os elogios à ele continuam”, disse o jornalista responsável pelo ranking.

Apesar do salto de Cooper Flagg, a corrida pelo Calouro do Ano da NBA segue com Kon Knueppel no topo. Em alta, o novato do Charlotte Hornets já lidera o ranking há quatro semanas. Nos últimos sete dias, aliás, ele aumentou ainda mais a diferença para os demais, com médias de 27.3 pontos e 56.3% do perímetro.

O salto de Flagg, por fim, fez Cedric Coward cair na disputa pelo prêmio da NBA. A queda do jovem do Memphis Grizzlies, inclusive, foi impulsionada por uma semana ruim. Nos últimos dois jogos, por exemplo, ele registrou média de sete pontos e cinco de 17 nos arremessos.

Portanto, confira o top 10 na corrida para Calouro do Ano na NBA:

1. Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

2. Cooper Flagg (Dallas Mavericks)

3. Cedric Coward (Memphis Grizzlies)

4. Derik Queen (New Orleans Pelicans)

5. VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers)

6. Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans)

7. Ryan Kalkbrenner (Charlotte Hornets)

8. Ace Bailey (Utah Jazz)

9. Egor Demin (Brooklyn Nets)

10. Tre Johnson (Washington Wizards)

