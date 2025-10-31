NBA: A curiosa história de Ryan Rollins, herói improvável do Bucks

A rodada dessa quinta-feira (30) na NBA teve um herói improvável: o jovem armador Ryan Rollins, do Milwaukee Bucks. Afinal, o desconhecido jogador de 23 anos foi o protagonista na vitória sobre o Golden State Warriors. Mesmo sem o astro Giannis Antekounmpo, o Bucks levou a melhor por 120 a 110.

Então, coube ao armador “carregar” o time de Milwaukee nas costas. Em 36 minutos, Ryan Rollins fez 32 pontos e oito assistências. Além disso, ele acertou 13 dos 21 arremessos que tentou (62%) e cinco bolas de três. Assim, o camisa 13 do Bucks fez o seu melhor jogo na carreira.

Alguns detalhes deixam a história de Rollins curiosa. Escolha 44 do Draft de 2022, o armador foi adquirido pelo Warriors junto ao Atlanta Hawks na noite do recrutamento. Mas o jovem só disputou 62 minutos em 12 jogos por Golden State. Afinal, na offseason de 2023, ele fez parte da troca com o Washington Wizards pelo veterano Chris Paul. Portanto, Rollins chocou a NBA logo no duelo contra o ex-time.

Após dez jogos e 66 minutos em quadra, o armador foi dispensado pelo Wizards. Além disso, na época, o jovem enfrentou problemas fora das quadras. Rollins foi preso por roubar produtos (alimentos, sabonete líquido e velas) de uma loja de departamento em sete ocasiões diferentes. Desse modo, o futuro do atleta na NBA parecia incerto.

No entanto, em fevereiro de 2024, Ryan Rollins ganhou uma nova chance na NBA, através de um contrato two-way com o Bucks. No ano seguinte, o acordo se tornou garantido. Rollins, então, fez média de 6,2 pontos e acertou 41% das bolas de três na última campanha. Assim, o armador agradou à comissão técnica da equipe e, na offseason deste ano, as partes fecharam um vínculo de três temporadas (US$12 milhões).

Com a dispensa do astro Damian Lillard, a expectativa era a de que Rollins teria mais espaço no Bucks. A princípio, Kevin Porter seria o armador titular, com o jovem vindo do banco como o número 2 da posição. Mas com a lesão de Porter logo na estreia desta temporada, a sorte sorriu para Rollins. Desde então, o camisa 13 passou a integrar o quinteto inicial.

Até o momento, Rollins tem médias de 18,6 pontos, cinco assistências, 2,4 roubos de bola e um aproveitamento de 44% nas bolas de três. O recorte é pequeno (cinco jogos), mas o armador do Bucks já se torna candidato ao prêmio de jogador que mais evoluiu (MIP) na NBA.

“Para mim, é só o começo, cara. Então, é assim que eu vejo. Uma boa plataforma para me estabelecer, e aí eu sigo em frente. Agora é continuar fazendo o que me trouxe até aqui. E continar evoluindo”, disse Rollins após a atuação mágica contra o Warriors.

