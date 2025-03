Na Liga Ouro, Cruzeiro tenta disputar NBB pela primeira vez

Com três anos de atividades profissionais, o Cruzeiro Basquete tem se consolidado como uma das grandes promessas do basquete nacional. A participação na edição de 2024 da Liga de Desenvolvimento de Basquete serviu como porta de entrada na Liga Nacional de Basquete, e agora é o momento de dar o próximo passo. Assim, a presença na Liga Ouro 2025 é reflexo do trabalho árduo e da evolução constante do Cruzeiro, que almeja o título da competição de acesso para pleitear uma vaga no NBB 2025/26.

O Cruzeiro já teve uma equipe de basquete nos anos 1930 e 1940, na época do Palestra Itália, tendo conquistado o Campeonato da Cidade de 1932. Outro título importante foi conquistado pelo time juvenil, que foi campeão nacional, de forma invicta, em 1944. Então, após o retorno do projeto, em 2023, o Cabuloso conquistou o Brasileirão realizado pela Confederação Brasileira de Basketball, naquele mesmo ano.

Pouco antes do início da Liga Ouro, o Cruzeiro Basquete renovou uma importante parceria com Itatiaiuçu. A cidade, que fica a 76 km de Belo Horizonte e tem quase 13 mil habitantes, continuará como casa da equipe mineira. Aliás, a estreia do Cruzeiro Basquete será diante da Liga Sorocabana de Basquete, no ginásio Gualberto Moreira, no dia 16 de março, justamente no jogo de abertura do torneio de acesso ao NBB.

Portanto, para brigar pelo título da Liga Ouro, o time mineiro montou um elenco forte, com jogadores experientes, com passagem pelo NBB, e jovens talentosos. Destaque para Dominique Coleman, que tem no currículo seis participações no maior campeonato de basquete do País.

O americano, inclusive, defendeu o Fortaleza Basquete Cearense em 12 jogos na temporada 2024/25 antes de se transferir para o Cruzeiro Basquete. Enquanto isso, a lista ainda tem jogadores que tiveram bom desempenho pela equipe mineira na LDB, como Emerson Silva e Vitor Ibiapina, e Túlio Romão, que estava no Flamengo.

O treinador do Cruzeiro Basquete na Liga Ouro será Thiago Perez, que já comandou o time mineiro na campanha da LDB 2024. Ele está bastante otimista com o elenco que foi montado para brigar pelo título.

“Estamos muito felizes em ter a oportunidade de jogar uma Liga Ouro, em um campeonato onde nos dá acesso ao NBB. Esse é o nosso sonho, nossa meta desde o início, desde que montamos o projeto Cruzeiro Basquete. Agora estamos próximos de realizar uma coisa muito boa para o projeto. Então, vamos ter o rendimento esperado por todos esses atletas experientes. Vamos continuar trabalhando, continuar focados, porque é um campeonato curto, mas muito valioso, e vamos buscar essa conquista porque é o lugar onde merecemos estar, onde o Cruzeiro merece estar”, afirmou.

Por fim, o gestor do Cruzeiro Basquete, Kaká Carone ressalta o tamanho da importância da Liga Ouro para o projeto da equipe.

“Representar o Cruzeiro, vestir essa camisa, carrega uma grande responsabilidade. Estamos falando de uma das maiores marcas do País e de mais de 9 milhões de torcedores apaixonados. Desde o início do projeto, assumimos o compromisso de honrar esse DNA vencedor e essa história gigante. Esse ano, estamos muito animados para disputar a Liga Ouro. Sabemos que será um grande desafio, mas é uma competição fundamental para nós. Então, nosso objetivo é muito claro: buscar o acesso à NBB e colocar o Cruzeiro no lugar que merece, entre as maiores equipes do basquete brasileiro”, afirmou o dirigente.

“É sempre um prazer participar das competições organizadas pela Liga. No ano passado, tivemos uma experiência muito positiva na LDB, e logo na nossa estreia conseguimos ficar entre as oito melhores equipes do país. Isso só aumenta nossa motivação para essa temporada. Então, estamos confiantes e esperamos terminar o ano comemorando mais um grande passo para o Cruzeiro Basquete”, finalizou Kaká Carone.

Confira o elenco do Cruzeiro Basquete:

Armadores: Lucas Lima, Vitor Ibiapina, Yosani Clay

Alas-armadores: Túlio Romão, Alef César

Alas: Emerson Silva, Dominique Coleman

Alas-pivôs: Daniel Duque

Pivôs: Alê Ludwig, Wesley Sena, Jordan Bino, Felipe Cardoso

