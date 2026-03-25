Moses Moody desfalca Warriors pelo resto da temporada

Moses Moody está fora do resto da temporada da NBA pelo Golden State Warriors. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala-armador sofreu uma ruptura do tendão patelar no joelho esquerdo. Desse modo, ele deve passar por um longo período de reabilitação antes de voltar às quadras.

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A lesão de Moses Moody aconteceu na vitória do Warriors sobre o Dallas Mavericks após prorrogação por 137 a 131. Durante o tempo-extra, o jogado partiu sozinho e, ao subir para a cesta, fraturou o joelho. Vale lembrar que era o seu primeiro jogo pelo time desde o dia 2 de março, quando machucou o punho.

Após a grave lesão, Moody passou por exames nesta nesta terça-feira (24). A avaliação confirmou que houve a ruptura do tendão patelar. Por enquanto, não há previsão sobre o período de recuperação.

Após o jogo, o técnico Steve Kerr comentou sobre a lesão assustadora que tirou Moody da temporada.

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“Nós não sabemos ainda o que é, mas pareceu feio”, disse o técnico Steve Kerr. “A gente só torce para que não seja nada tão grave. Ele é um grande ser humano, ótimo colegade time. É ótimo poder treinar alguém assim. Ele trabalha duro todos os dias e estava sendo incrível no jogo, aliás”.

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A lesão encerra a melhor temporada carreira de Moody na NBA. Em 60 jogos, sendo 49 como titular, o ala-armador registrou médias de 11.9 pontos, 3.3 rebotes e cerca de 40.3% nas bolas de três.

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Vale lembrar que Moses Moody tem contrato com o Warriors até a temporada 2027/28 da NBA. Ele tem um salário de US$11.5 milhões em 2025/26 após ganhar extensão no início de 2025.

Para o Warriors, por fim, a lesão de Moody representa mais um desfalque para a reta final de 2025/26. O time de San Francisco já não contava com Jimmy Butler, que também machucou o joelho em janeiro contra o Miami Heat. Além disso, o astro Stephen Curry não pisa em quadra há quase dois meses.

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Com os vários desfalques, o Warriors sofreu uma queda considerável na tabela do Oeste. Após aparecer na briga por uma das vagas diretas aos playoffs, o time acumulou várias sequências negativas, com oito derrotas nos últimos dez jogos. Portanto, caiu para a décima posição e corre risco de não avançar para o play-in.

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