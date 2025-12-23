Gradey Dick foi mesmo multado pela NBA por troca de camisa?

Uma foto com Gradey Dick e Derrick White trocando de camisa viralizou nos últimos dias na NBA. E o título era chamativo, pois informava que a liga multou o ala-armador do Toronto Raptors. Afinal, seu sobrenome em inglês tem um sentido duplo. Então, no último encontro entre Boston Celtics e Raptors, no último sábado (20) White e Dick teriam feito o registro.

Continua após a publicidade

Há cerca de um ano, Anthony Black, do Orlando Magic, trocou de camisa com Gradey Dick. A foto foi parar nas redes sociais do time da Flórida, mas logo depois foi apagada. Não houve, no entanto, uma reclamação formal da liga sobre o fato.

Então, como Celtics e Raptors jogaram, White e Dick teriam feito o mesmo. De novo, pela piada.

Mas será que a NBA realmente multou o jogador do Raptors?

A resposta é não. Para começo de conversa, eles sequer trocaram as camisas. Aquilo que você viu em redes sociais é uma montagem. Então, não tem multa, não tem nada. E, por ser uma montagem bem feita, dá para confundir e achar mesmo que era, de fato, uma troca e que a NBA deu a multa a Gradey Dick por conta da brincadeira da camisa.

Continua após a publicidade

Mas é falso. Tudo, aliás.

Leia mais

Como a gente sabe? É bem simples.

Continua após a publicidade

Existem várias formas para tal. A primeira, é pesquisar se algum site conhecido publicou. Então, procuramos. Nenhuma resposta, exceto as redes sociais. Depois, fomos ao site Spotrac. Para quem não conhece, é o melhor sobre salários de jogadores, contratos na NBA e eles divulgam sobre multas. Todas as que a liga informam estão lá nos perfis dos atletas.

Para ter uma ideia, a de um jogador que recebe muitas faltas técnicas, como Draymond Green, por exemplo, é detalhada e tem todas as informações dos motivos, datas e valores. Quando você vai na de Gradey Dick, não tem nenhum dado sobre. Ou seja, ele jamais teve qualquer multa.

Continua após a publicidade

Por fim, o site oficial da NBA é onde tem todo tipo de informação sobre multas de jogadores e o nome de Dick não estava lá. Então, fim de papo.

Gradey Dick e Derrick White não trocaram de camisa, não tiraram foto, não houve multa ou qualquer sinal negativo da liga.

Gradey Dick

Em seu terceiro ano na NBA, Dick é uma espécie de sexto homem no Raptors. Titular em 2024/25, ele teve médias de 14.4 pontos, 3.6 rebotes e acertou 35.0% em três pontos. Na atual campanha, seus números caíram muito, pois virou reserva. Mas mais do que isso, ele piorou seu aproveitamento no perímetro e faz apenas 32.2% nos primeiros 30 jogos.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA