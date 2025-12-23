Gradey Dick foi mesmo multado pela NBA por troca de camisa?

Foto ao lado de Derrick White, do Boston Celtics, causou confusão nos últimos dias na liga

Gradey Dick NBA camisa Fonte: Reprodução / X

Uma foto com Gradey Dick e Derrick White trocando de camisa viralizou nos últimos dias na NBA. E o título era chamativo, pois informava que a liga multou o ala-armador do Toronto Raptors. Afinal, seu sobrenome em inglês tem um sentido duplo. Então, no último encontro entre Boston Celtics e Raptors, no último sábado (20) White e Dick teriam feito o registro.

Há cerca de um ano, Anthony Black, do Orlando Magic, trocou de camisa com Gradey Dick. A foto foi parar nas redes sociais do time da Flórida, mas logo depois foi apagada. Não houve, no entanto, uma reclamação formal da liga sobre o fato.

Então, como Celtics e Raptors jogaram, White e Dick teriam feito o mesmo. De novo, pela piada.

Mas será que a NBA realmente multou o jogador do Raptors?

A resposta é não. Para começo de conversa, eles sequer trocaram as camisas. Aquilo que você viu em redes sociais é uma montagem. Então, não tem multa, não tem nada. E, por ser uma montagem bem feita, dá para confundir e achar mesmo que era, de fato, uma troca e que a NBA deu a multa a Gradey Dick por conta da brincadeira da camisa.

Mas é falso. Tudo, aliás.

Como a gente sabe? É bem simples.

Existem várias formas para tal. A primeira, é pesquisar se algum site conhecido publicou. Então, procuramos. Nenhuma resposta, exceto as redes sociais. Depois, fomos ao site Spotrac. Para quem não conhece, é o melhor sobre salários de jogadores, contratos na NBA e eles divulgam sobre multas. Todas as que a liga informam estão lá nos perfis dos atletas.

Para ter uma ideia, a de um jogador que recebe muitas faltas técnicas, como Draymond Green, por exemplo, é detalhada e tem todas as informações dos motivos, datas e valores. Quando você vai na de Gradey Dick, não tem nenhum dado sobre. Ou seja, ele jamais teve qualquer multa.

Por fim, o site oficial da NBA é onde tem todo tipo de informação sobre multas de jogadores e o nome de Dick não estava lá. Então, fim de papo.

Gradey Dick e Derrick White não trocaram de camisa, não tiraram foto, não houve multa ou qualquer sinal negativo da liga.

Gradey Dick

Em seu terceiro ano na NBA, Dick é uma espécie de sexto homem no Raptors. Titular em 2024/25, ele teve médias de 14.4 pontos, 3.6 rebotes e acertou 35.0% em três pontos. Na atual campanha, seus números caíram muito, pois virou reserva. Mas mais do que isso, ele piorou seu aproveitamento no perímetro e faz apenas 32.2% nos primeiros 30 jogos.

