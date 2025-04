Ex-jogador do Lakers, Kendrick Nunn “explode” na EuroLiga

O ex-Los Angeles Lakers, Kendrick Nunn, vem brilhando na EuroLiga. Após não receber uma nova chance na NBA, o armador se tornou um astro no Panathinaikos, da Grécia, e tem liderado a equipe rumo aos playoffs. A mais recente grande atuação aconteceu na quinta-feira (3), diante do AS Monaco, quando ele marcou 37 pontos.

A grande marca de Nunn garantiu a vitória do time grego na EuroLiga por 88 a 76. Assim, o Panathinaikos garantiu o mando de quadra para os playoffs que se aproximam. A equipe, por enquanto, ocupa a terceira posição da competição.

Após a partida na EuroLiga, o ex-Lakers destacou a mentalidade que tem em jogos decisivos.

“É só parte da minha mentalidade. Quando as luzes estão brilhando, eu sei que preciso colocar o time nas minhas costas. Eu, claro, pratico esse tipo de situação e treinos para momentos assim”, disse Kendrick Nunn.

Os 37 pontos de Nunn no jogo da EuroLiga mostraram seu nível completo no ataque. No perímetro, ele acertou as cinco tentativas que tentou. Além disso, pontuou em infiltrações e jogadas de falta e cesta. No fim do jogo, assim, disse que estava em “estado de graça”.

“Senti um pouco isso, sim. Eu só procuro estar bem fisicamente e mentalmente antes de cada jogo. Tem muita coisa envolvida no meu preparo na EuroLiga”, seguiu o ex-Lakers.

A atuação decisiva de Nunn na EuroLiga veio logo após sua renovação com o Panathinaikos. Na equipe desde 2023/24, o armador estendeu seu vínculo por mais três temporadas. Um reconhecimento ao alto nível que ele tem praticado desde que chegou a Europa.

Após anos em busca de um acordo longo na NBA, inclusive com o Lakers, Kendrick Nunn encontrou um lar na EuroLiga. Desse modo, ao comentar sobre o novo contrato, ele demonstrou gratidão pelo apoio que tem tido da equipe e dos companheiros.

“É muito bom sentir o apoio dos meus companheiros, dos treinadores e da diretoria. É empolgante ter esse apoio. Eles confiam no que eu faço. Isso me dá ainda mais confiança”, completou Kendrick Nunn.

Por fim, Nunn tem médias de 20.8 pontos, 4.2 assistências e 3.6 rebotes em 32 jogos pelo Panathinaikos na EuroLiga.

