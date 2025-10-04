Esta é a estratégia da NBA para entrar no Brasil

Milhões de usuários sintonizam em canais televisivos e plataformas de streaming todos os anos para acompanhar os jogos da NBA. O motivo? Muito investimento em publicidade, um verdadeiro show nas quadras e jogadores diferenciados.

A NBA se firmou como principal liga de basquete dos Estados Unidos e Canadá. O sucesso nos mercados locais permitiu que a National Basketball Association buscasse novos países para expandir a sua estratégia e um dos destinos foi, justamente, o Brasil.

Jogos que vão muito além das disputas entre times

Um dos sucessos que colocou a NBA no topo dos rankings de campeonatos mais acompanhados pelos fãs foi o fato dessa liga não se tratar apenas de um jogo de basquete. Muito além da partida, um verdadeiro show acontece nas quadras.

São apresentações coreografadas, desafios com a torcida e um show de luzes que fazem parte dos jogos da NBA que costumam durar muito mais do que apenas os quatro quartos padrões do confronto.

Inicialmente, os jogos da NBA eram disputados apenas com o que realmente importava e em um sistema que não contava com tantos patrocínios, astros acompanhando os jogos e nem mesmo um show com a torcida gerando engajamento.

Em meio ao aumento do interesse pela NBA no Brasil, até mesmo odds para apostar na liga de basquete com base no calendário da competição podem ser encontradas acessando portais profissionais de informações sobre os NBA jogos que estão prestes a acontecer.

Eventos e experiências no Brasil

Diversos eventos foram pensados com o intuito de fazer com que a NBA ficasse cada vez mais conhecida no Brasil. Um deles foi a NBA House, evento no qual o público pode participar em quadras que simulam as verdadeiras.

A NBA House ainda conta com shows realizados ao longo do período em que o evento está ativo e telões mostrando reprises e lances históricos da liga. Tudo isso com um intuito: engajar ainda mais os fãs.

Junto da NBA House, a liga também investiu na criação do NBA Park. O parque conta com uma série de curiosidades em um local voltado apenas à promoção da liga em Gramado, Rio Grande do Sul.

São mais de 20 atrações no NBA Park com um museu e uma quadra oficial. Além disso, os fãs também podem participar de uma simulação 3D como se estivesse participando de um desafio em quadra.

Redes sociais voltadas para o mercado brasileiro

Outro investimento evidente da NBA foi a criação de canais nas redes sociais voltados para o mercado brasileiro. Sabendo que mais de 90% dos brasileiros não têm inglês fluente, a liga resolveu adotar uma abordagem em nível nativo para o país.

Na sua página do Instagram para o mercado brasileiro, a NBA conta com mais de 3 milhões de seguidores e oferece todas as novidades da liga adaptadas ao Brasil para permitir um maior engajamento em nível nativo.

No YouTube, outra rede social que também recebeu investimentos da NBA, existem mais de 1.4 milhões de pessoas que acompanham os vídeos da organização de basquete. Além disso, a liga alcançou a marca de mais de 6 mil vídeos publicados.

Vídeos como as melhores jogadas da temporada, lances inacreditáveis e um compilado de brasileiros que visitam os estádios ou de atletas que participaram da liga estão entre os mais assistidos pelos fãs do Brasil.

Além disso, acompanhar o boletim de rumores e trocas que movimentam as equipes também é algo que costuma ser veiculado não só pelo canal oficial da NBA, como também por outros canais no YouTube.

Possíveis jogos a serem realizados no futuro

Existe a possibilidade de que o Brasil seja sede de jogos de basquete da principal liga norte-americana. Para isso acontecer, mudanças estruturais ainda estão sendo analisadas pelos organizadores.

A ideia da NBA é seguir o sucesso da NFL, onde jogos realizados na Neo Química Arena, por exemplo, movimentam milhares de fãs e trazem um esporte que muitos não podem ir até o estádio assistir para mais perto de quem gosta da modalidade.

Executivos da empresa indicam que a ideia, no momento, não é investir em eventos locais, mas sim em estratégias que coloquem a NBA como um estilo de vida entre os brasileiros. Com isso, toda a liga seria fortalecida.

Mas não houve uma negação de que, um dia, jogos da NBA podem ser realizados dentro do país. Tudo vai depender de como os brasileiros reagem aos primeiros investimentos que vêm sendo realizados no país.

Enquanto isso, a liga segue crescendo e com ainda mais iniciativas que tendem a manter os fãs engajados e a atrair ainda mais pessoas para acompanharem os jogos memoráveis entre os melhores atletas da modalidade.