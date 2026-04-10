ESPN vê Warriors fora dos playoffs da NBA

Segundo a ESPN, o Golden State Warriors não deve conseguir se classificar para os playoffs da NBA. Sem chances de classificação direta, a franquia terá que passar pelo play-in para buscar uma das duas vagas finais do Oeste. A emissora, porém, descarta qualquer chance de a equipe avançar pela repescagem.

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De acordo com Tim Bontemps e Brian Windhorst, fontes da NBA não confiam que o Warriors vai avançar sobre os outros times do play-in. Por enquanto, na décima posição, a equipe terá que vencer dois jogos contra Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers ou Phoenix Suns.

“A resposta imediata dos membros da NBA com quem conversei foi de que o Warriors não passa do play-in. Foi um ano brutal para o Golden State do ponto de vista das lesões, incluindo perder Jimmy Butler e Moses Moody pelo resto da temporada 2025/26. Além disso, houve o drama envolvendo Jonathan Kuminga e as ausências de Kristaps Porzingis e Stephen Curry”, disse Bontemps.

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Ainda segundo os jornalistas, a sensação geral na NBA é de que o Warriors não vencerá nem o primeiro jogo. Isso porque a equipe não terá mando de quadra durante o play-in. Desse modo, confirmar uma vaga nos playoffs será mais difícil.

“Não tenho certeza se o Warriors ganha nem o jogo contra o nono colocado, quem dirá um segundo duelo contra o sétimo ou oitavo. É uma coisa quando o Curry entra em ritmo em casa, com a torcida empurrando. Fora de casa é diferente”, disse um olheiro do Oeste à ESPN.

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A questão que atrapalha o Warriors na busca por vaga nos playoffs da NBA, na avaliação das fontes ouvidas pela ESPN, é Stephen Curry. O camisa 30 perdeu quase 30 jogos por conta de uma lesão no joelho. O retorno, desse modo, aconteceu apenas nesta semana, ainda de forma gradual.

Curry, assim, ainda não recuperou o ritmo de jogo. Nos dois primeiros jogos pós-lesão, por exemplo, ele teve média de 25,5 minutos, 23 pontos e apenas três assistências. Então, com mais dois jogos restantes para o fim da temporada 2025/26, é pouco provável que o camisa 30 consiga voltar ao alto nível que vinha apresentando antes do problema físico.

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Apesar da desconfiança, o Warriors promete ter força total para o play-in. Segundo Anthony Slater, o técnico Steve Kerr deve contar pela primeira vez na temporada com Curry, Kristaps Porzingis e Al Horford. Portanto, o objetivo é conseguir garantir a vaga nos playoffs, mesmo tendo que vencer dois jogos fora de casa.

Por fim, se avançar pelo play-in, o Warriors será o oitavo colocado do Oeste na NBA. Desta forma, o adversário em uma eventual primeira rodada de playoffs seria o Oklahoma City Thunder, atual campeão da liga.