Em péssima fase na NBA, Clippers dispensa Chris Paul

Em péssima fase na NBA, o Los Angeles Clippers dispensou o veterano Chris Paul. A decisão pegou a todos, inclusive o próprio jogador, de surpresa. Afinal, o armador voltou ao time onde é ídolo para encerrar a carreira ao final da temporada.

O detalhe é que o Clippers deu a notícia a Chris Paul por volta das três horas da madrugada. O jogador estava concentrado com a delegação em um hotel de Atlanta. Hoje à noite, o time enfrenta o Hawks com a missão de encerrar a sequência de cinco derrotas. “Acabei de saber que fui mandado para casa”, disse o jogador de 40 anos, em seu perfil no Instagram.

Paul foi avisado no seu quarto que estava sendo desligado do time. Desse modo, ele não precisaria comparecer no treino da manhã. Assim, o armador pegou sua mala e fretou um avião para a sua casa, em Los Angeles. Ou seja, uma despedida melancólica para aquele que talvez seja o maior jogador da história da franquia.

O presidente do Clippers, Lawrence Frank, divulgou um comunicado para explicar a dispensa de Chris Paul, que disputa a 21ª temporada na NBA. O dirigente, aliás, enfatizou que o veterano não é culpado pela péssima campanha do time. Hoje, a equipe ocupa a vice-lanterna do Oeste. São apenas cinco vitórias em 21 jogos.

“Estamos nos separando de Chris e ele não fará mais parte da equipe. Trabalharemos com ele na próxima etapa de sua carreira. Chris é um Clipper lendário que teve uma carreira histórica. Quero deixar uma coisa bem clara. Ninguém está culpando Chris pelo nossa campanha ruim. Eu assumo a responsabilidade por isso. Há muitos motivos pelos quais temos enfrentado dificuldades. Enfim, somos gratos pelo impacto que Chris teve na franquia”, disse Frank.

Há 11 dias, Chris Paul anunciou oficialmente sua aposentadoria da NBA, mas com planos para o fim de sua jornada no Clippers. “Que viagem incrível. Ainda faltam muitas coisas nesta temporada. Mas minha gratidão é imensa enquanto este final se desenrola”, explicou o armador.

Porém, o retorno de Paul ao Clippers não saiu como o armador esperava. Sem espaço com o técnico Tyronn Lue, ele disputou 16 jogos, mas com uma média de apenas 14 minutos. Assim, fez os piores números da carreira: 2,9 pontos e 3,3 assistências.

Em sua primeira passagem pelo Clippers, entre 2011 e 2017, Chris Paul elevou o patamar da equipe na NBA. Sob a batuta do armador, o time de Los Angeles se tornou um contender. Dessa forma, a equipe chegou aos playoffs enquanto contou com o camisa 3, incluindo três classificações às semifinais de conferência.

No total, Paul disputou 425 jogos pelo Clippers. Suas médias em Los Angeles foram de 18,2 pontos, 9,6 assistências, 4,1 rebotes e 2,1 roubos de bola. Assim, foi eleito seis vezes para os times ideais e para os quintetos defensivos da NBA enquanto defendeu o time de Los Angeles.

