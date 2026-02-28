Em baixa na carreira, Lonzo Ball pode deixar NBA

Lonzo Ball vive um momento decisivo para sua carreira na NBA. Após ser dispensado pelo Utah Jazz no início de fevereiro, o armador está sem contrato para a sequência da temporada 2025/26. Por enquanto, ainda há expectativa para ele conseguir um acordo, mas, em breve, pode ser que o veterano tenha que buscar uma nova liga, segundo Brett Siegel, do Clutch Points.
“Há preocupações entre muitos membros da NBA de que Lonzo Ball talvez não volte a jogar devido ao seu histórico de lesões”, disse Siegel. “Nada é iminente nesse sentido e Ball continuará trabalhando para fortalecer seu jogo e sua saúde enquanto aguarda outra chance. Então, caso permaneça sem contrato até o fim de 2025/26, ele pode ser forçado a atuar no exterior”.
O futuro de Ball na NBA ficou em aberto após a trade deadline. Depois de deixar o Cleveland Cavaliers em troca para o Jazz, o armador foi dispensado pela equipe de Salt Lake City e se tornou agente livre. No entanto, nenhuma equipe assinou com ele, até o momento.
Ball, ainda assim, acredita que ainda pode contribuir na NBA, embora não esteja em sua melhor fase.
“Eu não acho que estou jogando tão mal quanto as pessoas dizem. Sou o bode expiatório agora, mas isso vem por conta do meu nome e foi para isso que me contrataram. Não vou dizer que estou jogando muito bem. No entanto, para mim, eu só estou errando os arremessos”, disse Lonzo Ball.
De fato, as dificuldades ofensivas de Lonzo Ball são um problema para a sequência de sua carreira na NBA. Pelo Cavs, o armador teve média de cinco tentativas por jogo, mas acertou apenas 1.5 delas. O baixo aproveitamento, porém, estaria associado à falta de chances e minutos em quadra, segundo o próprio jogador.
“Muitos falam, ele está com um aproveitamento de 25% nos tiros de quadra, mas são só quatro arremessos por jogo. É terrível, mas ninguém vai ganhar ou perder jogos por causa de quatro lances. Posso jogar melhor? Sim. Tenho jogado muito mal? Acho que não”, finalizou o veterano.
Por fim, com a carreira podendo seguir fora da NBA, Lonzo Ball ainda tem uma última esperança. De acordo com Jake Fischer, do Bleacher Report, o Golden State Warriors visa adicioná-lo ao elenco, já que conta com duas vagas disponíveis.
“O Warriors ainda precisa realizar a avaliação médica de Lonzo Ball antes de finalizar sua contratação. Segundo fontes, o Denver Nuggets foi outra equipe que demonstrou interesse em Ball”, disse Fischer.
