Desmond Bane explica o que o separa de Stephen Curry

O ala-armador Desmond Bane tem no astro Stephen Curry uma das inspirações na carreira. Com 27 anos, o reforço do Orlando Magic cresceu e se desenvolveu no basquete assistindo o craque do Golden State Warriors se consagrar como um dos grandes nomes da história da NBA. Desse modo, se inspira nele para também construir um currículo vitorioso.
Para Desmond Bane, aliás, existe algo que torna Curry diferente no basquete, em especial, como arremessador de três pontos. Em entrevista ao Sports Keeda, o novo jogador do Orlando Magic revelou que o camisa 30 se coloca a frente dele e de grande parte dos demais por conta da dedicação nos treinos.
“O trabalho é tudo o que realmente determinar seu sucesso no fim do dia. Um dos meus técnicos universitários costumava dizer que a única diferença entre mim e Stephen Curry, assim como Klay Thompson e Buddy Hield, é que eles passavam mais horas no ginásio. E eram esses caras que eu admirava. Então, quando ele disse isso, pensei: ‘Bem, só existe uma maneira de alcançá-los”, disse Bane.
Os nomes citados por Desmond Bane são três dos grandes arremessadores na história da NBA. Curry, por exemplo, é o líder histórico de cestas de três pontos, sendo o ‘rosto’ das mudanças recentes no basquete. Thompson e Hield, por sua vez, acompanham o camisa 30 do Golden State Warriors como jogadores voltados para o perímetro.
Bane, ainda assim, tem mostrado que tem condições de figurar ao lado deles. Na temporada passada, afinal, ele acertou 164 cestas de três pontos, com taxa de acerto de 39.2% pelo Memphis Grizzlies. Stephen Curry, enquanto isso, acertou 39.7% das tentivas, com 311 arremessos certos. Thompson e Buddy Hield, por fim, tiveram 39.1% e 37%.
O foco de Desmond Bane, portanto, é seguir acompanhando o ritmo de Stephen Curry, através de muito trabalho e foco nos treinos.
O estilo similar a Curry, aliás, foi um dos motivos pelo qual Bane reforçou o Magic. O ala-armador foi trocado para Orlando em negócio com o Memphis Grizzlies. O custo para o time da Flórida foi alto. Porém, a expectativa é de que ele possa impulsionar o perímetro da franquia, que é um dos piores da NBA.
Apesar de concentrado em sua nova função no Magic, Desmond Bane deixou claro que continua torcendo por seus ex-colegas de Memphis. No Grizzlies de 2020 a 2025, ele jogou cinco temporadas com Ja Morant e Jaren Jackson Jr., ajudando a franquia a chegar a quatro playoffs seguidos, incluindo uma semifinal de Conferência Oeste em 2022.
“Eu torço por Memphis em 80 jogos do ano”, disse Desmond Bane. “Espero o time se saia bem. Tenho muitos amigos lá que estão prestes a renovar contrato e coisas assim. Então, quero que dê certo para eles e que consigam tudo o que merecem”.
