Copa NBA: Raptors e Knicks podem ter desfalques em decisão

O Toronto Raptors e o New York Knicks podem ter desfalques de peso para o jogo de mata-mata entre eles na Copa NBA nesta terça-feira (9). Ambos os times entram em quadra pelo embate das quartas de final do Leste às 22h30 (horário de Brasília). No entanto, atletas importantes dos times titulares podem ficar de fora.

Continua após a publicidade

O armador Immanuel Quickley, do Raptors, e o ala-pivô Karl-Anthony Towns, do Knicks, são dúvidas para a partida. Segundo o jornalista Brett Siegel, do site Clutch Points, o armador está na lista de dúvidas de Toronto, mas sem o informe oficial de qual é a lesão.

Assim, ele pode se juntar ao ala RJ Barrett como baixa e desfalcar a equipe. Barrett tem uma torção no joelho direito e desfalca o Raptors pela nona partida seguida. Ele está fora desde o dia 23 de novembro, quando se machucou contra o Brooklyn Nets.

Já o jornalista Jackson Stone, do mesmo veículo, sinaliza que Towns pode ser uma baixa para o Knicks em razão de lesão na panturrilha esquerda. O armador Miles McBride, com uma entorse no tornozelo, e o ala Landry Shamet, com uma lesão no ombro, já são desfalques garantidos para o embate pelo lado do time de Nova York.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Como resultado, os dois atletas são parte vital da rotação das equipes e têm obtido boas atuações por suas franquias. No momento, Quickley tem médias 16.5 pontos, 6.2 assistências e 1.2 roubo de bola por partida, marcando 38.2% dos seus tiros de três pontos. Ele é o armador titular da equipe, que no momento ocupa o quarto posto da Conferência Leste da NBA com 15 vitórias e dez derrotas.

Enquanto isso, Towns mantém médias de 22.5 pontos, 11.9 rebotes e 3.4 passes certeiros por embate nesta campanha 2025/26 do Knicks, hoje o vice-líder do Leste com 16 vitórias e sete derrotas. Assim, ao lado do armador Jalen Brunson, ele é a principal arma do ataque da equipe que irá até o Canadá tentar a vitória.

Continua após a publicidade

O vencedor segue para as semifinais da Copa que começam no próximo sábado (13) em Las Vegas. A final, no entanto, só ocorre na próxima terça (16), também em Las Vegas.

Como atrativo da Copa NBA, além do troféu de campeão deste torneio de meio de campanha, Raptors e Knicks buscam o prêmio de US$500 mil para cada jogador da equipe campeã. Nas edições anteriores, em 2023 e 2024, o Los Angeles Lakers e o Milwaukee Bucks, nesta ordem, foram os campeões.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA