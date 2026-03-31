Com polêmicas de Shai Gilgeous-Alexander, Thunder bate Pistons

Foi difícil e até polêmico, mas Shai Gilgeous-Alexander foi brilhante outra vez e o Oklahoma City Thunder bateu o Detroit Pistons. Mais uma vez, o duelo entre os líderes das conferências foi prejudicada por uma série de lesões e desfalques em ambos os lados, sobretudo em Detroit. Ainda assim, a partida foi para a prorrogação, em uma batalha física que premiou os atuais campeões que jogaram em casa.
O grande favorito ao MVP Shai Gilgeous-Alexander foi fantástico outra vez com 47 pontos e decidindo a partida. Mas duas polêmicas principais marcaram o final do jogo. Ele faria a bola da vitória de Oklahoma, após um lindo roubo de bola nos segundos finais. Seu arremesso chegou a cair mas foi dada falta de ataque em um empurrão do armador que gerou debate. Além disso, a velha discussão: O craque bateu mais lances livres do que o time de Detroit.
O Oklahoma City Thunder atingiu um grande marco. Afinal, o time chegou a 60 vitórias em 2025/26. São apenas 16 derrotas, mantendo a liderança do Oeste e da NBA na temporada. Assim, pela primeira vez desde a mudança para a cidade, a franquia vence pelo menos 60 jogos em dois anos seguidos. O próximo desafio será um dos grandes jogos da semana da liga: O Los Angeles Lakers, na quinta-feira (2).
Enquanto isso, os desfalques puniram o Detroit Pistons e encerraram a sequência de duas vitórias seguidas. Ainda assim, a derrota dessa segunda-feira (30) acabou não tendo tanto peso com as derrotas recentes de Boston Celtics e New York Knicks. O time segue na liderança do Leste com 54 vitórias em 75 jogos. Sem folga, a equipe recebe o Toronto Raptors nessa terça-feira (31).
Escalações
Vindo de uma partida contra o New York Knicks no domingo, Oklahoma poupou alguns atletas. Foi o caso de nomes como por exemplo, Jalen Williams e Isaiah Hartenstein. Os dois titulares foram as baixas de um time muito profundo, que foi escalado por Mark Daigneault para Thunder x Pistons com: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Cason Wallace, Lu Dort e Chet Holmgren.
No entanto, do lado de Detroit, as baixas eram ainda maiores. Afinal, nomes como Cade Cunningham, Jalen Duren, Tobias Harris, Duncan Robinson e Isaiah Stewart não atuaram. Em suma, quatro titulares, um dos melhores reservas, além dos dois melhores jogadores do time. Por fim, o quinteto titular de J.B Bickerstaff foi mais alternativo com: Daniss Jenkins, Kevin Huerter, Javonte Green, Ausar Thompson e Paul Reed.
Destaques
Apesar de ter seu time titular bem desfigurado, a identidade defensiva do time de Detroit esteve presente desde os primeiros minutos de jogo. Mas o maior talento ofensivo de Oklahoma ainda imperava, até mesmo coletivamente. Mesmo sem um grande ritmo nas bolas de três, a equipe da casa passou o quarto inteiro liderando o placar e acabou com uma vantagem de sete pontos.
Detroit, porém, se esforçava em dois pontos importantes para se manter vivo: rebotes ofensivos e poucos turnovers. Afinal, o time coletou dez rebotes ofensivos ainda no primeiro tempo, fazendo Oklahoma sentir falta de Isaiah Hartenstein. Paul Reed, como habitual, entrou muito bem no time com a ausência dos dois pivôs a sua frente na rotação.
Ainda assim, com o jogo de dupla afiado de Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren, o Thunder chegou a abrir 15 pontos de frente sobre o Pistons antes do intervalo. Uma sequência final do time de Detroit, até fez o jogo voltar a um 53 a 43 para os donos da casa. Mas apesar de muita luta e de uma boa produção de nomes como Javonte Green, Marcus Sasser e Daniss Jenkins, parecia que o maior talento dos campeões iria se impor.
Mas tudo mudou no segundo tempo. O personagem principal da mudança foi Kevin Huerter. O arremessador, tímido no jogo, deu um show de movimentação sem bola e passes rápidos para criar vantagens para um ataque com pouco ritmo do time visitante. Detroit chegou a ficar apenas uma posse de bola atrás e acima de tudo, entrou no jogo. O último quarto começa com uma vantagem de apenas cinco pontos de Oklahoma.
No começo do último período, um misto de tudo que vinha funcionando para Detroit, começou a dar resultado. A defesa de ponto de ataque forçou turnovers, deixou todos que não eram Shai Gilgeous-Alexander com problemas, e atacou através da transição. Quando a bola não caia, o time conferia em rebotes ofensivos. Com o ataque dos campeões “travando”, Detroit entrou nos quatro minutos finais de partida com um 97 a 90.
Fim dramático
Quando Shai Gilgeous-Alexander voltou a quadra, ele salvou o Thunder contra o Pistons. Ele fez uma sequência de dez pontos sem resposta, com infiltrações, arremessos de meia distância e muitas finalizações que geraram lances livres. Além disso, deu a assistência da bola tripla de Jaylin Williams, que intorrompeu a sequência.
Vale destacar que em um desses momentos, Ausar Thompson, o único titular e principal defensor de Shai na partida, foi expulso por acúmulo de faltas. Por outro lado, Chet Holmgren também foi expulso e não jogou os minutos finais.
Então, Detroit ainda conseguiu empatar o jogo com dois lances livres de Paul Reed, até que a bola tripla polêmica não validada de Shai Gilgeous-Alexander aconteceu em Thunder x Pistons. Na sequência, Daniss Jenkins não conseguiu vencer o jogo para o time visitante.
Na prorrogação, muita tensão, mas o MVP novamente comandou as ações com oito pontos. Dos 21 pontos desse meio tempo, 12 vieram da linha de lance livre. Mesmo contra uma forte defesa, o craque conseguiu chegar aos pontos que gosta com facilidade e Oklahoma, apesar de alguns sustos, fechou o jogo. O Pistons saiu de cabeça erguida em um jogo disputado, mas no fim, faltou frieza para conseguir fechar a partida.
O atual campeão chegou a sua 60ª vitória em 2025/26.
(54-21) Detroit Pistons 110 x 114 Oklahoma City Thunder (60-16)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paul Reed
|21
|10
|2
|1
|4
|Javonte Green
|19
|5
|1
|2
|0
|Kevin Huerter
|17
|6
|6
|1
|0
|Daniss Jenkins
|15
|4
|6
|2
|0
|Marcus Sasser
|12
|1
|4
|0
|1
Três pontos: 16/43 (37.2%) / Green: 5/11
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|47
|5
|3
|2
|0
|Ajay Mitchell
|14
|2
|3
|2
|1
|Chet Holmgren
|13
|9
|1
|2
|2
|Aaron Wiggins
|10
|2
|1
|1
|0
|Jaylin Williams
|3
|13
|2
|0
|3
Três pontos: 10/34 (29.4%) / Shai: 2/3
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Pistons, a rodada dessa segunda contou com mais sete jogos. Então, confira resultados e estatísticas desses outros confrontos.
(41-34) Philadelphia 76ers 109 x 119 Miami Heat (40-36)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Joel Embiid
|26
|7
|3
|0
|1
|Tyrese Maxey
|23
|7
|9
|0
|2
|Paul George
|19
|4
|2
|1
|0
|V.J Edgecombe
|13
|1
|5
|2
|0
|Kelly Oubre Jr.
|11
|11
|3
|0
|0
Três pontos: 12/38 (31.6%) / George: 4/11
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyler Herro
|30
|4
|3
|1
|2
|Bam Adebayo
|23
|16
|6
|1
|0
|Pelle Larsson
|20
|10
|3
|1
|0
|Andrew Wiggins
|14
|8
|0
|3
|2
|Jaime Jaquez Jr.
|14
|6
|5
|0
|0
Três pontos: 11/40 (27.5%) / Herro: 3/10
(50-25) Boston Celtics 102 x 112 Atlanta Hawks (43-33)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|29
|10
|9
|1
|0
|Luka Garza
|20
|9
|1
|0
|1
|Payton Pritchard
|16
|2
|0
|0
|0
|Jordan Walsh
|8
|4
|1
|2
|1
|Derrick White
|7
|5
|4
|1
|2
Três pontos: 14/37 (37.8%) / Pritchard: 4/6
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|20
|12
|5
|0
|0
|Onyeka Okongwu
|20
|10
|3
|3
|1
|Dyson Daniels
|18
|5
|5
|2
|0
|Nickeil Alexander-Walker
|17
|4
|6
|0
|0
|C.J McCollum
|14
|1
|6
|0
|2
Três pontos: 15/38 (39.5%) / Okongwu: 4/10
(42-33) Phoenix Suns 131 x 105 Memphis Grizzlies (25-50)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|36
|2
|5
|0
|0
|Jalen Green
|21
|6
|1
|2
|0
|Collin Gillespie
|11
|5
|10
|0
|0
|Oso Ighodaro
|11
|5
|8
|0
|1
|Jordan Goodwin
|9
|4
|8
|5
|1
Três pontos: 17/45 (37.8%) / Booker: 4/6
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyler Burton
|17
|4
|1
|1
|0
|Cam Spencer
|16
|3
|5
|0
|0
|G.G Jackson II
|14
|4
|2
|0
|1
|Jahmai Maschack
|14
|3
|2
|2
|0
|DeJon Jarreau
|12
|8
|4
|0
|2
Três pontos: 11/30 (36.7%) / Spencer: 4/5
(29-46) Chicago Bulls 114 x 129 San Antonio Spurs (57-18)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tre Jones
|23
|2
|3
|0
|0
|Leonard Miller
|21
|6
|4
|1
|1
|Collin Sexton
|20
|3
|3
|1
|0
|Guerschon Yabusele
|15
|5
|2
|1
|0
|Matas Buzelis
|12
|6
|2
|1
|3
Três pontos: 13/44 (29.5%) / Sexton: 3/6
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|41
|16
|4
|1
|3
|Stephon Castle
|21
|8
|10
|1
|0
|Keldon Johnson
|15
|2
|1
|1
|0
|Julian Champagnie
|13
|8
|3
|0
|0
|Dylan Harper
|13
|6
|3
|1
|1
Três pontos: 14/34 (41.2%) / Champagnie: 3/5
(46-29) Minnesota Timberwolves 124 x 94 Dallas Mavericks (24-51)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Julius Randle
|24
|3
|4
|0
|0
|Ayo Dosunmu
|18
|15
|12
|3
|0
|Anthony Edwards
|17
|2
|4
|0
|0
|Donte DiVincenzo
|15
|3
|2
|1
|1
|Rudy Gobert
|14
|10
|1
|1
|2
Três pontos: 14/31 (45.2%) / DiVincenzo: 5/9
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Daniel Gafford
|21
|8
|2
|0
|1
|Brandon Williams
|15
|6
|7
|2
|0
|Cooper Flagg
|12
|4
|1
|0
|2
|Dwight Powell
|9
|8
|2
|1
|0
|Khris Middleton
|9
|6
|1
|1
|0
Três pontos: 7/29 (24.1%) / Poulakidas: 2/6
(47-28) Cleveland Cavaliers 122 x 113 Utah Jazz (21-55)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Evan Mobley
|34
|17
|3
|1
|3
|Donovan Mitchell
|34
|2
|5
|1
|0
|James Harden
|13
|6
|14
|1
|1
|Keon Ellis
|13
|2
|1
|2
|1
|Sam Merrill
|9
|4
|3
|1
|0
Três pontos: 6/32 (18.8%) / Mitchell: 3/8
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cody Williams
|26
|6
|4
|2
|0
|Kyle Filipowski
|20
|10
|5
|3
|1
|Ace Bailey
|19
|2
|5
|0
|0
|Brice Sensabaugh
|18
|4
|5
|1
|1
|Kennedy Chandler
|12
|4
|5
|0
|1
Três pontos: 15/29 (51.7%) / Filipowski: 4/7
(17-58) Washington Wizards 101 x 120 Los Angeles Lakers (49-26)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Will Riley
|20
|2
|2
|1
|0
|Justin Champagnie
|18
|4
|2
|1
|0
|Tristan Vukcevic
|14
|3
|1
|4
|1
|Tre Johnson
|11
|6
|2
|2
|0
|Anthony Gill
|11
|5
|1
|1
|1
Três pontos: 7/35 (20%) / Hardy: 2/5
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LeBron James
|21
|10
|12
|0
|1
|Austin Reaves
|19
|3
|9
|1
|0
|Jaxson Hayes
|19
|7
|0
|0
|2
|Luke Kennard
|19
|2
|1
|1
|0
|Rui Hachimura
|14
|6
|0
|0
|0
Três pontos: 7/24 (29.2%) / Kennard: 4/5
