Com polêmicas de Shai Gilgeous-Alexander, Thunder bate Pistons

A rodada dessa segunda ainda contou com mais sete partidas

Shai Gilgeous-Alexander Pistons Fonte: Reprodução / X

Foi difícil e até polêmico, mas Shai Gilgeous-Alexander foi brilhante outra vez e o Oklahoma City Thunder bateu o Detroit Pistons. Mais uma vez, o duelo entre os líderes das conferências foi prejudicada por uma série de lesões e desfalques em ambos os lados, sobretudo em Detroit. Ainda assim, a partida foi para a prorrogação, em uma batalha física que premiou os atuais campeões que jogaram em casa.

Continua após a publicidade

O grande favorito ao MVP Shai Gilgeous-Alexander foi fantástico outra vez com 47 pontos e decidindo a partida. Mas duas polêmicas principais marcaram o final do jogo. Ele faria a bola da vitória de Oklahoma, após um lindo roubo de bola nos segundos finais. Seu arremesso chegou a cair mas foi dada falta de ataque em um empurrão do armador que gerou debate. Além disso, a velha discussão: O craque bateu mais lances livres do que o time de Detroit.

O Oklahoma City Thunder atingiu um grande marco. Afinal, o time chegou a 60 vitórias em 2025/26. São apenas 16 derrotas, mantendo a liderança do Oeste e da NBA na temporada. Assim, pela primeira vez desde a mudança para a cidade, a franquia vence pelo menos 60 jogos em dois anos seguidos. O próximo desafio será um dos grandes jogos da semana da liga: O Los Angeles Lakers, na quinta-feira (2).

Continua após a publicidade

Enquanto isso, os desfalques puniram o Detroit Pistons e encerraram a sequência de duas vitórias seguidas. Ainda assim, a derrota dessa segunda-feira (30) acabou não tendo tanto peso com as derrotas recentes de Boston Celtics e New York Knicks. O time segue na liderança do Leste com 54 vitórias em 75 jogos. Sem folga, a equipe recebe o Toronto Raptors nessa terça-feira (31).

Escalações

Vindo de uma partida contra o New York Knicks no domingo, Oklahoma poupou alguns atletas. Foi o caso de nomes como por exemplo, Jalen Williams e Isaiah Hartenstein. Os dois titulares foram as baixas de um time muito profundo, que foi escalado por Mark Daigneault para Thunder x Pistons com: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Cason Wallace, Lu Dort e Chet Holmgren.

Continua após a publicidade

No entanto, do lado de Detroit, as baixas eram ainda maiores. Afinal, nomes como Cade Cunningham, Jalen Duren, Tobias Harris, Duncan Robinson e Isaiah Stewart não atuaram. Em suma, quatro titulares, um dos melhores reservas, além dos dois melhores jogadores do time. Por fim, o quinteto titular de J.B Bickerstaff foi mais alternativo com: Daniss Jenkins, Kevin Huerter, Javonte Green, Ausar Thompson e Paul Reed.

Destaques

Apesar de ter seu time titular bem desfigurado, a identidade defensiva do time de Detroit esteve presente desde os primeiros minutos de jogo. Mas o maior talento ofensivo de Oklahoma ainda imperava, até mesmo coletivamente. Mesmo sem um grande ritmo nas bolas de três, a equipe da casa passou o quarto inteiro liderando o placar e acabou com uma vantagem de sete pontos.

Continua após a publicidade

Detroit, porém, se esforçava em dois pontos importantes para se manter vivo: rebotes ofensivos e poucos turnovers. Afinal, o time coletou dez rebotes ofensivos ainda no primeiro tempo, fazendo Oklahoma sentir falta de Isaiah Hartenstein. Paul Reed, como habitual, entrou muito bem no time com a ausência dos dois pivôs a sua frente na rotação.

Ainda assim, com o jogo de dupla afiado de Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren, o Thunder chegou a abrir 15 pontos de frente sobre o Pistons antes do intervalo. Uma sequência final do time de Detroit, até fez o jogo voltar a um 53 a 43 para os donos da casa. Mas apesar de muita luta e de uma boa produção de nomes como Javonte Green, Marcus Sasser e Daniss Jenkins, parecia que o maior talento dos campeões iria se impor.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Mas tudo mudou no segundo tempo. O personagem principal da mudança foi Kevin Huerter. O arremessador, tímido no jogo, deu um show de movimentação sem bola e passes rápidos para criar vantagens para um ataque com pouco ritmo do time visitante. Detroit chegou a ficar apenas uma posse de bola atrás e acima de tudo, entrou no jogo. O último quarto começa com uma vantagem de apenas cinco pontos de Oklahoma.

No começo do último período, um misto de tudo que vinha funcionando para Detroit, começou a dar resultado. A defesa de ponto de ataque forçou turnovers, deixou todos que não eram Shai Gilgeous-Alexander com problemas, e atacou através da transição. Quando a bola não caia, o time conferia em rebotes ofensivos. Com o ataque dos campeões “travando”, Detroit entrou nos quatro minutos finais de partida com um 97 a 90.

Continua após a publicidade

Fim dramático

Quando Shai Gilgeous-Alexander voltou a quadra, ele salvou o Thunder contra o Pistons. Ele fez uma sequência de dez pontos sem resposta, com infiltrações, arremessos de meia distância e muitas finalizações que geraram lances livres. Além disso, deu a assistência da bola tripla de Jaylin Williams, que intorrompeu a sequência.

Vale destacar que em um desses momentos, Ausar Thompson, o único titular e principal defensor de Shai na partida, foi expulso por acúmulo de faltas. Por outro lado, Chet Holmgren também foi expulso e não jogou os minutos finais.

Continua após a publicidade

Então, Detroit ainda conseguiu empatar o jogo com dois lances livres de Paul Reed, até que a bola tripla polêmica não validada de Shai Gilgeous-Alexander aconteceu em Thunder x Pistons. Na sequência, Daniss Jenkins não conseguiu vencer o jogo para o time visitante.

Na prorrogação, muita tensão, mas o MVP novamente comandou as ações com oito pontos. Dos 21 pontos desse meio tempo, 12 vieram da linha de lance livre. Mesmo contra uma forte defesa, o craque conseguiu chegar aos pontos que gosta com facilidade e Oklahoma, apesar de alguns sustos, fechou o jogo. O Pistons saiu de cabeça erguida em um jogo disputado, mas no fim, faltou frieza para conseguir fechar a partida.

Continua após a publicidade

(54-21) Detroit Pistons 110 x 114 Oklahoma City Thunder (60-16)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paul Reed 21 10 2 1 4
Javonte Green 19 5 1 2 0
Kevin Huerter 17 6 6 1 0
Daniss Jenkins 15 4 6 2 0
Marcus Sasser 12 1 4 0 1

Três pontos: 16/43 (37.2%) / Green: 5/11

Continua após a publicidade

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 47 5 3 2 0
Ajay Mitchell 14 2 3 2 1
Chet Holmgren 13 9 1 2 2
Aaron Wiggins 10 2 1 1 0
Jaylin Williams 3 13 2 0 3

Três pontos: 10/34 (29.4%) / Shai: 2/3

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Thunder de Shai Gilgeous-Alexander sobre o Pistons, a rodada dessa segunda contou com mais sete jogos. Então, confira resultados e estatísticas desses outros confrontos.

(41-34) Philadelphia 76ers 109 x 119 Miami Heat (40-36)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Joel Embiid 26 7 3 0 1
Tyrese Maxey 23 7 9 0 2
Paul George 19 4 2 1 0
V.J Edgecombe 13 1 5 2 0
Kelly Oubre Jr. 11 11 3 0 0

Três pontos: 12/38 (31.6%) / George: 4/11

Continua após a publicidade

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyler Herro 30 4 3 1 2
Bam Adebayo 23 16 6 1 0
Pelle Larsson 20 10 3 1 0
Andrew Wiggins 14 8 0 3 2
Jaime Jaquez Jr. 14 6 5 0 0

Três pontos: 11/40 (27.5%) / Herro: 3/10

Continua após a publicidade

(50-25) Boston Celtics 102 x 112 Atlanta Hawks (43-33)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 29 10 9 1 0
Luka Garza 20 9 1 0 1
Payton Pritchard 16 2 0 0 0
Jordan Walsh 8 4 1 2 1
Derrick White 7 5 4 1 2

Três pontos: 14/37 (37.8%) / Pritchard: 4/6

Continua após a publicidade

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Johnson 20 12 5 0 0
Onyeka Okongwu 20 10 3 3 1
Dyson Daniels 18 5 5 2 0
Nickeil Alexander-Walker 17 4 6 0 0
C.J McCollum 14 1 6 0 2

Três pontos: 15/38 (39.5%) / Okongwu: 4/10

Continua após a publicidade

(42-33) Phoenix Suns 131 x 105 Memphis Grizzlies (25-50)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 36 2 5 0 0
Jalen Green 21 6 1 2 0
Collin Gillespie 11 5 10 0 0
Oso Ighodaro 11 5 8 0 1
Jordan Goodwin 9 4 8 5 1

Três pontos: 17/45 (37.8%) / Booker: 4/6

Continua após a publicidade

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyler Burton 17 4 1 1 0
Cam Spencer 16 3 5 0 0
G.G Jackson II 14 4 2 0 1
Jahmai Maschack 14 3 2 2 0
DeJon Jarreau 12 8 4 0 2

Três pontos: 11/30 (36.7%) / Spencer: 4/5

Continua após a publicidade

(29-46) Chicago Bulls 114 x 129 San Antonio Spurs (57-18)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tre Jones 23 2 3 0 0
Leonard Miller 21 6 4 1 1
Collin Sexton 20 3 3 1 0
Guerschon Yabusele 15 5 2 1 0
Matas Buzelis 12 6 2 1 3

Três pontos: 13/44 (29.5%) / Sexton: 3/6

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 41 16 4 1 3
Stephon Castle 21 8 10 1 0
Keldon Johnson 15 2 1 1 0
Julian Champagnie 13 8 3 0 0
Dylan Harper 13 6 3 1 1

Três pontos: 14/34 (41.2%) / Champagnie: 3/5

Continua após a publicidade

(46-29) Minnesota Timberwolves 124 x 94 Dallas Mavericks (24-51)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Julius Randle 24 3 4 0 0
Ayo Dosunmu 18 15 12 3 0
Anthony Edwards 17 2 4 0 0
Donte DiVincenzo 15 3 2 1 1
Rudy Gobert 14 10 1 1 2

Três pontos: 14/31 (45.2%) / DiVincenzo: 5/9

Continua após a publicidade

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Daniel Gafford 21 8 2 0 1
Brandon Williams 15 6 7 2 0
Cooper Flagg 12 4 1 0 2
Dwight Powell 9 8 2 1 0
Khris Middleton 9 6 1 1 0

Três pontos: 7/29 (24.1%) / Poulakidas: 2/6

Continua após a publicidade

(47-28) Cleveland Cavaliers 122 x 113 Utah Jazz (21-55)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Evan Mobley 34 17 3 1 3
Donovan Mitchell 34 2 5 1 0
James Harden 13 6 14 1 1
Keon Ellis 13 2 1 2 1
Sam Merrill 9 4 3 1 0

Três pontos: 6/32 (18.8%) / Mitchell: 3/8

Continua após a publicidade

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cody Williams 26 6 4 2 0
Kyle Filipowski 20 10 5 3 1
Ace Bailey 19 2 5 0 0
Brice Sensabaugh 18 4 5 1 1
Kennedy Chandler 12 4 5 0 1

Três pontos: 15/29 (51.7%) / Filipowski: 4/7

Continua após a publicidade

(17-58) Washington Wizards 101 x 120 Los Angeles Lakers (49-26)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Will Riley 20 2 2 1 0
Justin Champagnie 18 4 2 1 0
Tristan Vukcevic 14 3 1 4 1
Tre Johnson 11 6 2 2 0
Anthony Gill 11 5 1 1 1

Três pontos: 7/35 (20%) / Hardy: 2/5

Continua após a publicidade

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
LeBron James 21 10 12 0 1
Austin Reaves 19 3 9 1 0
Jaxson Hayes 19 7 0 0 2
Luke Kennard 19 2 1 1 0
Rui Hachimura 14 6 0 0 0

Três pontos: 7/24 (29.2%) / Kennard: 4/5

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Continua após a publicidade

© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.