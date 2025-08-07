Charlotte Hornets: elenco, salários e projeção em 2025/26

O Charlotte Hornets está em reformulação de elenco, enquanto os salários não preocupam muito a franquia no momento. Afinal, sem agentes livres restritos ou com decisões muito duras a tomar, o time vem para 2025/26 para tentar sair de uma fase incômoda. Desde 2015/16 não vai aos playoffs da NBA, enquanto o grupo parece querer melhorar.

LaMelo Ball é o grande nome do elenco do Charlotte Hornets, mas não consegue ser consistente. Seja no arremesso ou em sua presença em quadra, o armador decepciona. E muito. Afinal, são apenas 42.7% de participações em jogos nos últimos três anos. Enquanto isso, ele só acertou 41.2% dos arremessos gerais e é uma “máquina” de cometer erros de ataque.

Não por menos, após pesquisas entre jogadores da NBA, vários deles não gostariam de jogar ao lado de LaMelo Ball no elenco do Hornets, incluindo jovens que vieram do Draft. O receio é simples: apesar de muito talentoso, o atleta ignora colegas livres em posses encurtadas pelo individualismo. E é ainda pior quando ele não está em quadra, pois o nível de competitividade, que é ruim com Ball, é ainda pior sem ele.

Ou seja, o Hornets continua em um looping eterno, fazendo grandes mudanças em seu elenco e sem resultado algum. Desde 2016, o time só teve 40 vitórias ou mais em apenas uma oportunidade. Talvez, por isso, a direção fechou com vários armadores para deixar Ball cada vez mais como definidor do que organizador.

Principais reforços: Collin Sexton, Pat Connaughton, Mason Plumlee, Spencer Dinwiddie

Principais perdas: Seth Curry, Jusuf Nurkic, Mark Williams

Draft: Kon Knueppel, Liam McNeeley, Sion James, Ryan Kalkbrenner

No Draft, o Hornets teve ótimas escolhas para o seu elenco, com destaque para Kon Knueppel e Ryan Kalkbrenner.

O Charlotte Hornets ainda conseguiu usar os salários do pivô Jusuf Nurkic para reforçar seu elenco com o ala-armador Collin Sexton. E é uma grande mudança, pois Sexton pode ajudar na armação e é um cestinha. Além disso, é muito atlético e tem capacidade para defender. O problema: não defende. Ao menos, nos últimos anos, ele vem sendo um problema nisso.

Mas uma das maiores críticas ao Hornets ficou pela falta de reforços para o garrafão no elenco. Apesar de selecionar Kalkbrenner no Draft, o time teve o retorno de Mason Plumlee e manteve Moussa Diabate. Se Plumlee não era um grande nome há três ou quatro temporadas, imagine aos 35 anos. Tecnicamente, o papo é outro. Ele é um pivô que sabe passar, ajuda nos rebotes e pontua de forma decente. Mas não é o cara para estar em um time de reconstrução, a não ser que para não sair do banco e ajudar na evolução dos jovens.

Por outro lado, Diabate está no elenco de Charlotte para dar segundas chances no ataque. Embora seu jogo não seja polido, ele colabora muito nos rebotes ofensivos.

No mais, o Charlotte Hornets tem um elenco ainda em evolução, com muitos jogadores jovens e que não atrapalham tanto nos salários. Para vencer, no entanto, é preciso ter mais de Brandon Miller e Knueppel, além da frequência de Ball.

Rumores do Charlotte Hornets

O Hornets está com problemas e deve tomar decisões para fechar seu elenco. Isso porque precisa dispensar três jogadores e pode sobrar para bons nomes, como Nick Smith e até Josh Green. De acordo com rumores, a direção busca uma troca para Green seguir sua carreira em outro lugar. Enquanto isso, DaQuan Jeffries deve ser um dos primeiros a sair.

Em suma, o Charlotte Hornets não tem muito o que fazer a não ser oferecer alguns de seus atletas no mercado. Do contrário, terá de dispensar sem receber picks, nem que sejam de segunda rodada. Caso não consiga trocar Green, Pat Connaughton pode sair, pois tem acordo expirante.

Charlotte Hornets: elenco e salários em 2025/26

Jogador Idade Salários LaMelo Ball 24 37.958.760 Miles Bridges 27 25.000.000 Collin Sexton 27 18.975.000 Josh Green 25 13.666.667 Grant Williams 27 13.645.500 Brandon Miller 23 11.968.800 Kon Knueppel 20 10.015.680 Pat Connaughton 33 9.423.869 Tre Mann 24 8.000.000 Tidjane Salaun 20 7.863.240 Liam McNeeley 20 2.763.960 DaQuan Jeffries 28 2.743.776 Nick Smith 21 2.710.680 Ryan Kalkbrenner 24 2.296.274 Mason Plumlee 35 2.296.274 Spencer Dinwiddie 32 2.296.274 Moussa Diabate 23 2.270.735 KJ Simpson 23 Two-way Antonio Reeves 25 Two-way Drew Peterson 26 Two-way

Charlotte Hornets: projeção para 2025/26 na NBA

De acordo com o site oficial da NBA, o Hornets é só o 13° no power ranking do Leste, que avalia o elenco de cada time antes do início da próxima campanha. Tudo normal, mas pode aproveitar a queda de outros times da conferência para subir.

